À la découverte de Hang Rai, joyau naturel de Khanh Hoa

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Entre mer et montagne, Hang Rai offre un panorama saisissant, où la puissance de la nature s’exprime dans toute sa singularité. Photo : VNA
Entre mer et montagne, Hang Rai offre un panorama saisissant, où la puissance de la nature s’exprime dans toute sa singularité. Photo : VNA
Des touristes immortalisent leur passage devant un rocher aux formes singulières à Hang Rai. Photo : VNA
Des touristes immortalisent leur passage devant un rocher aux formes singulières à Hang Rai. Photo : VNA
L’ancien récif corallien de Hang Rai est reconnu par les scientifiques pour sa grande valeur géologique ainsi que pour son intérêt majeur dans l’étude de l’histoire naturelle de la région. Photo : VNA
L’ancien récif corallien de Hang Rai est reconnu par les scientifiques pour sa grande valeur géologique ainsi que pour son intérêt majeur dans l’étude de l’histoire naturelle de la région. Photo : VNA
Par mer agitée, Hang Rai révèle une beauté encore plus spectaculaire, où les vagues déferlent sur les falaises en éclats d’écume blanche. Photo : VNA
Par mer agitée, Hang Rai révèle une beauté encore plus spectaculaire, où les vagues déferlent sur les falaises en éclats d’écume blanche. Photo : VNA
La combinaison entre les vagues et les rochers crée un contraste de couleurs unique à Hang Rai. Photo : VNA
La combinaison entre les vagues et les rochers crée un contraste de couleurs unique à Hang Rai. Photo : VNA
Au fil du temps, la nature a sculpté à Hang Rai ces rochers aux formes singulières. Photo : VNA
Au fil du temps, la nature a sculpté à Hang Rai ces rochers aux formes singulières. Photo : VNA
Hang Rai est une destination attirant un grand nombre de touristes. Photo : VNA
Hang Rai est une destination attirant un grand nombre de touristes. Photo : VNA
Des touristes prennent des photos pour immortaliser de beaux moments. Photo : VNA
Des touristes prennent des photos pour immortaliser de beaux moments. Photo : VNA
Ce cliché capture la beauté exceptionnelle et authentique de Hang Rai. Photo : VNA
Ce cliché capture la beauté exceptionnelle et authentique de Hang Rai. Photo : VNA
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À la découverte de Hang Rai, joyau naturel de Khanh Hoa

Situé dans la commune de Vinh Hai, dans la province de Khanh Hoa, le site de Hang Rai constitue l’un des joyaux naturels du parc national de Nui Chua, intégré à la Réserve de biosphère mondiale éponyme reconnue par l’UNESCO. Ce paysage d’exception se distingue par son ancien récif corallien fossilisé aux formes spectaculaires, façonné par le temps et les éléments, ainsi que par son relief grandiose mêlant falaises rocheuses escarpées et littoral sauvage. 

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#Hang Rai #Parc national de Nui Chua #montagnes rocheuses côtières Khanh Hoa

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