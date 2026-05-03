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Le DIFF sélectionné par Travel + Leisure parmi les meilleurs festivals d'été au monde

Le festival international annuel de feux d'artifice de Dà Nang a été officiellement sélectionné comme l'un des neuf festivals d'été incontournables au monde par Travel + Leisure Asia, une marque de médias de voyage de premier plan au niveau mondial, rejoignant ainsi la liste aux côtés d'événements emblématiques tels que le festival de Glastonbury (Royaume-Uni), Primavera Sound (Espagne) et Gion Matsuri (Japon).

Feu d'artifice sur les rives du fleuve Han à Dà Nang. Le spectacle pyrotechnique de la ville a été sélectionné par Travel + Leisure Asia parmi les neuf festivals d'été incontournables au monde. Photo : DIFF
Feu d'artifice sur les rives du fleuve Han à Dà Nang. Le spectacle pyrotechnique de la ville a été sélectionné par Travel + Leisure Asia parmi les neuf festivals d'été incontournables au monde. Photo : DIFF


Da Nang, 2 mai ( VNA) – Le Festival international de feux d'artifice de Da Nang (DIFF) a été désigné comme l'un des neuf festivals d'été incontournables au monde par Travel + Leisure Asia, rejoignant ainsi des événements emblématiques tels que le festival de Glastonbury au Royaume-Uni, le festival Primavera Sound en Espagne et le Gion Matsuri au Japon.

Le comité d'organisation du DIFF a indiqué que le magazine de voyage américain avait décrit le festival comme un moment fort de Da Nang.

Le comité a souligné que le DIFF ne se limite pas à un simple spectacle pyrotechnique, mais offre une multitude d'expériences, avec des performances musicales et d'art de rue, ainsi qu'une ambiance estivale festive le long de la rue Bach Dang et des rives du fleuve Han.

Selon les organisateurs, la sélection par l'un des plus grands médias de voyage au monde a consacré le festival comme un événement phare unique, plaçant Da Nang sur la carte touristique internationale.

L'édition de cette année du DIFF se déroulera du 30 mai au 11 juillet, confirmant ainsi son statut d'événement culturel et touristique incontournable de cette ville balnéaire du centre du Vietnam.

Le festival accueillera les plus grandes équipes de pyrotechnie du monde, dont deux équipes vietnamiennes (Da Nang-Vietnam et Z21 Vina Pyrotech) et les tenants du titre, Jiangxi Yanfeng Art Fireworks Display (Chine).

Parmi les autres concurrents figurent le double champion Martarello Group S.R.L (Italie), Josef Steffes-Ollig Feuer Werk GmbH (Allemagne), Lux Factory POK 2.0 (France), Tamaya Kitahara Fireworks (Japon), Apple Pyrotechnics (Macau) et Skylighter Fireworks (Australie).

Toutes les équipes participeront à près de deux mois de spectacles artistiques, de lumières et de feux d'artifice, dans l'espoir de se qualifier pour la grande finale du 11 juillet.

Les organisateurs ont annoncé que la soirée d'ouverture, le 30 mai, aura pour thème « Nature » et opposera l'équipe 1 du Vietnam à la Chine. La deuxième soirée, prévue le 6 juin et placée sous le thème « Patrimoine », verra s'affronter l'équipe 2 du Vietnam et la France.

La troisième compétition, le 13 juin, sera consacrée à la « Culture » et mettra en vedette les équipes du Japon et d'Italie. Elle sera suivie, le 20 juin, d'un concours sur le thème « Créativité », avec la participation d'équipes de feux d'artifice d'Allemagne et de Macao (Chine). Le 27 juin, les équipes d'Australie et du Portugal s'affronteront sur le thème « Vision ».

Les deux équipes ayant obtenu les meilleurs scores se qualifieront pour la grande finale du 11 juillet, dont le thème est « Horizons unis », thème également présent dans tout le festival.

Créé en 2008, le festival célébrera la création de la nouvelle ville de Da Nang suite à sa fusion avec l'ancienne province de Quang Nam.

Le Festival international de feux d'artifice de Da Nang (DIFF) a joué un rôle essentiel dans la renommée de Da Nang en tant que ville de référence pour ses feux d'artifice et destination touristique majeure du centre du Vietnam et d'Asie.

Il attire généralement environ 1,5 million de visiteurs durant l'été, générant des millions de dollars de recettes pour le secteur touristique local.

La ville a déclaré que le festival annuel de feux d'artifice contribuerait fortement à promouvoir Da Nang comme destination de choix pour le tourisme d'affaires, de motivation, de congrès et d'expositions.

Da Nang prévoit d'accueillir 19,1 millions de touristes cette année.

L'année dernière, un magazine de voyage américain a également classé la vieille ville de Hoi An, à Da Nang, parmi les meilleures villes du monde.- VNA

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#Travel + Leisure #eux d'artifice de Dà Nang
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