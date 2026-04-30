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Hanoï et Ho Chi Minh-Ville dans le top 100 des meilleures villes du monde à découvrir à pied

Le classement s’appuie entièrement sur des données objectives issues de l’activité réelle sur la plate-forme GuruWalk au cours des douze derniers mois (avril 2025 – avril 2026).

Activité communautaire dans la zone piétonne du lac Hoan Kiem à Hanoï. Photo : VNA
Activité communautaire dans la zone piétonne du lac Hoan Kiem à Hanoï. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Selon le classement « Best 100 Walking Cities 2026 » récemment publié par GuruWalk, Hanoï et Ho Chi Minh-Ville figurent parmi les 100 meilleures villes du monde pour une exploration à pied en 2026.

La liste comprend également Hoi An, à Da Nang.

Selon GuruWalk, ce classement, fondé sur des données réelles de voyageurs plutôt que sur des évaluations éditoriales, reflète les destinations effectivement fréquentées ainsi que la manière dont les visiteurs évaluent l’expérience de découverte d’une ville à pied avec un guide local.

Le classement s’appuie entièrement sur des données objectives issues de l’activité réelle sur la plate-forme GuruWalk au cours des douze derniers mois (avril 2025 – avril 2026) : plus de 467.000 avis vérifiés provenant de 3.600 visites guidées dans plus de 800 villes à travers le monde ; le score final combine le volume de voyageurs (65 %) et le niveau de satisfaction (35 %).

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Touristes internationaux flânant dans la rue Bui Vien, quartier de Ben Thanh, à Ho Chi Minh-Ville. Photo : VNA


Sur son site, GuruWalk écrit : Hanoï préserve son essence vietnamienne avec ses maisons-tubes centenaires alignées le long des rives du fleuve Rouge. Le Vieux Quartier, avec ses 36 rues de métiers spécialisés, fonctionne selon le même modèle depuis le XIIIe siècle. Les temples bouddhistes, le mausolée de Ho Chi Minh et des lacs pittoresques comme celui de Hoan Kiem invitent les promeneurs à s’immerger dans l’histoire.

Ho Chi Minh-Ville vibre au rythme effréné du Vietnam moderne. Mais la véritable expérience consiste à se perdre dans les ruelles, où se préparent des plats locaux méconnus.

La première place du classement revient à Rome. La capitale italienne captive les voyageurs depuis plus de 2.700 ans grâce à son patrimoine historique sans égal. Parcourir ses ruelles pavées, c’est découvrir trésor après trésor : le Colisée, où les gladiateurs combattaient devant 50.000 spectateurs, le Panthéon avec son dôme en béton non armé, toujours le plus grand du monde, ainsi que des fontaines baroques à chaque coin de rue. Chaque pas transporte le visiteur à travers empires, papes et renaissances. -VNA

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