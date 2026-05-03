Hausse du commerce extérieur sur quatre mois malgré un déficit

Hanoï (VNA) - L’Office national des statistiques, relevant du ministère des Finances, a publié le 3 mai son rapport sur la situation socio-économique du mois d’avril et des quatre premiers mois de 2026. Les données mettent en évidence une croissance du volume du commerce extérieur.



Pour le seul mois d’avril 2026, le volume total des échanges de marchandises est estimé à 94,32 milliards de dollars, en hausse de 0,8 % par rapport au mois précédent et de 26,7 % sur un an. Sur les quatre premiers mois de l’année, il a atteint environ 344,17 milliards de dollars, soit une augmentation de 24,2 % en glissement annuel. Le pays a affiché un déficit commercial de 7,11 milliards de dollars sur cette période.



S’agissant des exportations, leur valeur s’est établie à 45,52 milliards de dollars en avril, en léger recul de 2 % par rapport à mars. Les entreprises à capitaux 100 % vietnamiens ont généré 8,88 milliards de dollars, tandis que celles à investissements directs étrangers (IDE), y compris le pétrole brut, a atteint 36,64 milliards. Sur les quatre premiers mois, les exportations ont totalisé 168,53 milliards de dollars (+19,7%).



Le pays compte 24 catégories de produits exportés dépassant le milliard de dollars, dont sept au-delà de 5 milliards.



L’industrie manufacturière est demeurée le principal moteur des exportations, représentant 89,9 % des exportations, suivie des produits agro-sylvicoles (7,5 %) et des produits aquatiques (2,1 %).



Du côté des importations, leur valeur est estimée à 48,8 milliards de dollars en avril, en hausse de 3,6 % sur un mois. Sur les quatre premiers mois, elles ont atteint 175,64 milliards de dollars (+28,7%).



Trente catégories de produits importés ont dépassé le milliard de dollars. Les intrants de production ont largement dominé, avec 165,37 milliards de dollars, soit 94,2 % du total.



Sur le plan géographique, la Chine est restée le principal fournisseur du Vietnam, avec 69 milliards de dollars. Parallèlement, le pays a enregistré d’importants excédents commerciaux avec les États-Unis (46,9 milliards de dollars) et l’Union européenne (14,2 milliards). En revanche, des déficits significatifs ont persisté avec la Chine (46,4 milliards), la République de Corée (15 milliards) et l’ASEAN (7,6 milliards).



Au terme des quatre premiers mois de l’année, le Vietnam a ainsi affiché un déficit commercial de 7,11 milliards de dollars, contre un excédent de 4,3 milliards à la même période de l’an dernier. Dans le détail, le secteur des IDE a connu un excédent de 8,5 milliards de dollars, tandis que le secteur domestique a affiché un déficit de 15,61 milliards. -VNA