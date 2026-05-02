Économie

Hausse des exportations de café torréfié vietnamien vers la Thaïlande

Les exportations de café du Vietnam vers la Thaïlande ont enregistré une nette progression au début de 2026, portées par une demande croissante pour des produits torréfiés et transformés, malgré le repli des cours mondiaux observé à la mi-avril.

Nguyễn Thị Vân Hà
Des grains de café stockés dans un entrepôt de la province de Gia Lai. — Photo VNA/VNS
Des grains de café stockés dans un entrepôt de la province de Gia Lai. — Photo VNA/VNS

Hanoï, 2 mai (VNA) - Les exportations de café du Vietnam vers la Thaïlande ont enregistré une nette progression au début de 2026, portées par une demande croissante pour des produits torréfiés et transformés, malgré le repli des cours mondiaux observé à la mi-avril.

Au premier trimestre, le Vietnam a exporté près de 9 900 tonnes de café vers la Thaïlande, pour une valeur de 80,6 millions de dollars, soit une hausse de 22,5 % en volume et de 28,7 % en valeur sur un an, selon les données des douanes vietnamiennes.

La progression plus rapide de la valeur que des volumes traduit une montée en gamme des exportations, avec une part croissante de café transformé, plus compétitif. Sur les deux premiers mois de l’année, ces produits ont représenté 83,6 % des recettes d’exportation vers la Thaïlande.

Dans son bulletin d'avril, le ministère de l'Industrie et du Commerce a indiqué que les consommateurs thaïlandais, notamment dans les grandes villes, délaissent de plus en plus le café instantané au profit du café torréfié et moulu, des boissons à base d'espresso et des cafés de spécialité.

L’essor des chaînes de cafés modernes à Bangkok, Chiang Mai et dans les principales destinations touristiques du pays stimule également la demande pour des produits de qualité supérieure et traçables.

Dans ce contexte, la part du Vietnam dans les importations de café de la Thaïlande est passée de 24,2 % à 35,7 % en un an, consolidant sa position parmi les principaux fournisseurs du marché, selon les statistiques commerciales.

La consommation de café en Thaïlande devrait croître de 7 à 8 % par an jusqu'en 2032, pour potentiellement dépasser 120 000 tonnes d'ici la fin de cette période de six ans, selon les études de marché. Cependant, la concurrence s'intensifie avec l'expansion des fournisseurs brésiliens, malaisiens et indonésiens.

Le café vietnamien reste compétitif en termes de prix par rapport à ses concurrents régionaux, grâce à sa proximité géographique, à des coûts logistiques réduits et à des avantages tarifaires au sein de l'ASEAN, selon les données du Centre du commerce international. Pour les acteurs du secteur, les segments à forte valeur ajoutée, tels que café torréfié et moulu, café instantané premium et produits sous marque de distributeur, offrent des opportunités stratégiques pour renforcer durablement la présence vietnamienne sur ce marché en pleine expansion.

La consommation de café en Thaïlande s'est largement répandue, avec une moyenne de plus de 340 tasses par personne et par an. Le marché intérieur était estimé à 65 milliards de bahts (2 milliards de dollars) en 2025, soit une hausse de 8,3 % par rapport à l'année précédente.

À l’inverse, la production nationale reste limitée, avec environ 35 000 hectares cultivés et une production annuelle comprise entre 40 000 et 50 000 tonnes de grains verts, laissant ainsi un espace important aux importations. Le Vietnam est le deuxième producteur mondial de café, avec environ 2 millions de tonnes par an, représentant 15% à 18% de la production globale. Les produits vietnamiens sont exportés vers plus de 80 pays, dont des marchés clés comme l'Europe, les États-Unis, le Japon, la Russie, le Royaume-Uni et le Canada. - VNA

Nguyễn Thị Vân Hà
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