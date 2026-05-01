Économie

Ouverture prochaine du Salon international ILDEX Vietnam 2026 dédié à l’élevage et à l’agroalimentaire

Prévu du 20 au 22 mai 2026 à Hô Chi Minh-Ville, le salon international ILDEX Vietnam réunira des centaines d’entreprises et d’experts pour promouvoir un modèle d’élevage propre, une production verte et des chaînes de valeur agricoles durables.

Une conférence de presse sur le Salon international ILDEX Vietnam 2026. Photo : laodong.vn
Une conférence de presse sur le Salon international ILDEX Vietnam 2026. Photo : laodong.vn

Hanoï (VNA) - Du 20 au 22 mai 2026, le Centre des foires et expositions de Saigon (SECC) accueillera la 10ᵉ édition d’ILDEX Vietnam, sous le thème « Élevage propre – Production verte – Développement durable des chaînes de valeur ».

Selon les organisateurs, il s’agit du principal salon international consacré à l’élevage, aux produits laitiers, à la transformation de la viande et à l’aquaculture.

Organisé par VNU Asia Pacific, cet événement, qui en est à sa 10ᵉ édition au Vietnam, confirme son rôle de plateforme de référence pour les acteurs du secteur agroalimentaire, favorisant les rencontres d’affaires et le partage d’expertises dans un marché vietnamien en forte croissance.

Cette année, l’événement gagne encore en envergure avec la participation de plus de 250 entreprises provenant de plus de 25 pays et territoires, et devrait attirer près de 10 000 visiteurs professionnels sur trois jours.

Reconnu comme l’un des salons les plus influents d’Asie du Sud-Est dans les domaines de l’élevage, de la santé animale et de la transformation alimentaire, ILDEX Vietnam se tiendra en parallèle de Horti & Agri Vietnam. Ce dernier constitue le rendez-vous international dédié aux cultures, à l’horticulture et à l’agriculture de haute technologie, proposant des solutions innovantes de la production à la post-récolte. L’organisation conjointe des deux salons crée un écosystème complet couvrant l’ensemble de la chaîne agricole moderne, de la ferme à la distribution.

Kevin Zhao, directeur principal de projet chez VNU pour la région Asie-Pacifique, a déclaré : « L’avenir de l’élevage ne repose pas uniquement sur la croissance, mais sur une croissance intelligente, durable et résiliente. » Il a ajouté que la forte présence d’entreprises européennes, nord-américaines et asiatiques permettra d’apporter des technologies et solutions de pointe en alimentation animale, santé vétérinaire, agriculture intelligente, transformation alimentaire et gestion des chaînes de valeur agricoles.

Parmi les temps forts attendus figure le lancement du Pavillon national du Vietnam, réunissant des entreprises représentatives telles que Dabaco, Goovet, Travetco, Asia Veterinary, AVAC ou encore SaigonVet.

En parallèle de l’exposition, un riche programme de conférences de haut niveau et d’ateliers techniques réunira décideurs, experts, entrepreneurs, associations et organisations internationales. Les discussions porteront sur le développement durable de l’élevage, la transformation numérique de l’agriculture, les innovations technologiques et les tendances du marché mondial.- VNA

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