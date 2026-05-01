Multimedia

Infographies

Les travailleurs doivent bénéficier de conditions de vie de plus en plus améliorées!

Le 27 avril 2026, à l’occasion du 51e anniversaire de la Libération du Sud et de la Réunification nationale (30 avril 1975 – 30 avril 2026) ainsi que de la Journée internationale des travailleurs (1er mai), le secrétaire général du Parti et président To Lam s’est rendu à Ho Chi Minh-Ville pour rencontrer et échanger avec les ouvriers et travailleurs.


Il a affirmé que prendre soin des travailleurs ne consiste pas uniquement à leur apporter un soutien matériel lors des fêtes ou du Têt, mais surtout à garantir des emplois stables, de meilleurs revenus, un environnement de travail plus sûr, des logements décents, des écoles plus accessibles, des services de santé plus proches et une vie culturelle et spirituelle plus riche. Les travailleurs doivent bénéficier de conditions de vie de plus en plus améliorées, à la hauteur de leurs contributions importantes aux entreprises, à la ville et au pays.

ok-bai-1-ruby.jpg
#Journée internationale des travailleurs
Suivez VietnamPlus

Sur le même sujet

Des travailleurs participent au grand défilé pour la Journée internationale du Travail. Photo: VNA

Hanoï : grand défilé en l’honneur des travailleurs pour le 1er Mai

Le défilé en l’honneur des travailleurs pour le 1er Mai a rassemblé un millier d’ouvriers et de travailleurs exemplaires de tous les secteurs, visant à mettre en valeur l'unité, la discipline, la créativité et une volonté commune de progrès dans cette nouvelle ère.

Voir plus

Campagne historique Hô Chi Minh - apogée de la guerre révolutionnaire du Vietnam

Campagne historique Hô Chi Minh - apogée de la guerre révolutionnaire du Vietnam

La campagne Hô Chi Minh qui dura du 26 au 30 avril 1975, est l'apogée de la guerre révolutionnaire du Vietnam, marquant un jalon d'or dans l'histoire de la nation. La victoire de la campagne Hô Chi Minh est la victoire la plus grandiose et totale, mettant fin avec succès à la résistance de 21 ans contre l'armée américaine pour l’indépendance nationale.

Hanoi, 25e dans le classement 2026 des 50 meilleures villes

Hanoi, 25e dans le classement 2026 des 50 meilleures villes

Classée 25e parmi les 50 meilleures villes du monde en 2026 par Time Out, Hanoï confirme son attractivité croissante grâce à l’alliance réussie entre patrimoine historique, dynamisme urbain et richesse culturelle, s’imposant comme une destination de plus en plus prisée sur la scène touristique internationale.

20 types de bases de données nationales

20 types de bases de données nationales

La décision n° 11/2026/QD-TTg du 28 mars 2026 du Premier ministre promulgue la liste des bases de données nationales. Celle-ci comprend 20 types de bases de données nationales.

Tâches et solutions pour le développement socio-économique quinquennal 2026-2030

Tâches et solutions pour le développement socio-économique quinquennal 2026-2030

Au nom du Comité central du Parti communiste du Vietnam, le secrétaire général To Lam a signé la Conclusion n° 18-KL/TW du 2 avril 2026, issue du 2e Plénum du Comité central du Parti du XIVe mandat, portant sur le plan de développement socio-économique, les finances nationales, la gestion de la dette publique ainsi que les investissements publics à moyen terme pour la période 2026-2030, en lien avec l’objectif de croissance à deux chiffres.

Le PIB est augmenté en hausse de 7.83 % au premier trimestre 2026

Le PIB est augmenté en hausse de 7.83 % au premier trimestre 2026

Au premier trimestre 2026, le PIB du Vietnam a progressé de 7,83 % en glissement annuel, un niveau supérieur à celui de la même période de 2025 (7,07 %), traduisant une reprise solide et une accélération de l’activité dans un contexte mondial instable.

En 2025, le Vietnam comptait plus de 14,97 millions d'hectares de forêts

En 2025, le Vietnam comptait plus de 14,97 millions d'hectares de forêts

Selon la décision n°1106/QĐ-BNNMT du 31 mars 2026 du ministère de l’Agriculture et de l’Environnement, annonçant l’état des forêts à l’échelle nationale en 2025, la superficie forestière totale (y compris les zones ne répondant pas encore aux critères de calcul du taux de couverture) s’élève à 14.971.553 hectares. Parmi celle-ci, les forêts naturelles couvrent 10.079.366 hectares, tandis que les forêts plantées représentent 4.892.187 hectares. Le taux de couverture forestière à l’échelle nationale atteint 42,03 %.

Lutte contre la fraude en ligne : les règles d’or à retenir

Lutte contre la fraude en ligne : les règles d’or à retenir

Avec l’essor rapide des technologies, l’année 2026 devrait marquer une nouvelle étape dans l’exploitation de l’intelligence artificielle (IA) par les cybercriminels. Ceux-ci recourront de plus en plus aux deepfakes, aux clonages vocaux et aux personnages virtuels pour usurper des identités de manière toujours plus sophistiquée, notamment à travers de fausses vidéos, en se faisant passer pour des fonctionnaires, des proches ou d’autres personnes de confiance. Dès lors, la lutte contre la cybercriminalité ne repose pas seulement sur la vérification des informations, mais exige également la mise en place de procédures d’authentification rigoureuses.

Objectifs spécifiques de développement de la capitale Hanoï

Objectifs spécifiques de développement de la capitale Hanoï

Le 17 mars 2026, le secrétaire général To Lam a signé et promulgué la Résolution n° 02-NQ/TW du Bureau politique relative à la « Construction et au développement de la capitale Hanoï dans la nouvelle ère ». Cette Résolution fixe des objectifs précis pour chaque étape. Concrètement, pour la période 2026-2030, le taux de croissance annuel moyen du PIB régional est supérieur à 11 % ; d’ici 2030, le PIB régional atteindra plus de 113 milliards de dollars américains et le revenu par habitant au moins 12 000 dollars américains.

Cinq orientations pour le développement futur de la capitale

Cinq orientations pour le développement futur de la capitale

Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a récemment signé la Résolution n°02-NQ/TW du Politburo sur la construction et le développement de Hanoï dans la nouvelle ère, définissant les orientations stratégiques à long terme et les objectifs de développement de la capitale.