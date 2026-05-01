Le 27 avril 2026, à l’occasion du 51e anniversaire de la Libération du Sud et de la Réunification nationale (30 avril 1975 – 30 avril 2026) ainsi que de la Journée internationale des travailleurs (1er mai), le secrétaire général du Parti et président To Lam s’est rendu à Ho Chi Minh-Ville pour rencontrer et échanger avec les ouvriers et travailleurs.



Il a affirmé que prendre soin des travailleurs ne consiste pas uniquement à leur apporter un soutien matériel lors des fêtes ou du Têt, mais surtout à garantir des emplois stables, de meilleurs revenus, un environnement de travail plus sûr, des logements décents, des écoles plus accessibles, des services de santé plus proches et une vie culturelle et spirituelle plus riche. Les travailleurs doivent bénéficier de conditions de vie de plus en plus améliorées, à la hauteur de leurs contributions importantes aux entreprises, à la ville et au pays.