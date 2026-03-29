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Cinq orientations pour le développement futur de la capitale

Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a récemment signé la Résolution n°02-NQ/TW du Politburo sur la construction et le développement de Hanoï dans la nouvelle ère, définissant les orientations stratégiques à long terme et les objectifs de développement de la capitale.

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#Résolution n°02-NQ/TW #développement futur de la capitale
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