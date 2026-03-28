GFCI : Ho Chi Minh-Ville parmi les 15 centres financiers les plus prometteurs

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Ho Chi Minh-Ville a enregistré une nette progression dans le classement des centres financiers mondiaux, dans un contexte de concurrence accrue entre les grandes places financières.

Selon l’Indice mondial des centres financiers 2026 (Global Financial Centres Index -GFCI 39), récemment publié, la métropole du Sud se classe au 84ᵉ rang sur 120 centres financiers, gagnant 11 places par rapport à l’édition précédente, malgré une hausse d’un seul point.

Il s’agit de l’une des progressions les plus marquées parmi les centres financiers de second rang. Au sein de l’ASEAN, Ho Chi Minh-Ville occupe désormais la troisième place, derrière Singapour (4ᵉ au niveau mondial) et Kuala Lumpur (42ᵉ), mais devant Jakarta et Bangkok. Ce résultat confirme le rôle croissant de la ville dans le réseau financier régional.



À l’échelle mondiale, New York et Londres conservent leurs positions de leaders. La région Asie-Pacifique occupe six places dans le top 10 mondial, témoignant du déplacement continu du centre de gravité financier vers cette région et de l’intensification de la concurrence.



La ville figure également sur la liste des "15 centres susceptibles de gagner en importance", ayant été citée à 21 reprises par des experts du secteur au cours des 24 derniers mois.



Ho Chi Minh-Ville a également amélioré son classement FinTech, gagnant sept places et passant de la 90e place du classement GFCI 38 à la 83e dans la dernière évaluation.



Le professeur agrégé et docteur Nguyen Huu Huan, vice-président du conseil exécutif du Centre financier international du Vietnam à Ho Chi Minh-Ville, a qualifié cette progression de signal positif. Selon lui, cette évolution ne se limite pas à un simple gain de rang, mais reflète des avancées plus larges en matière de cadre institutionnel, de profondeur de marché et d’attractivité auprès de la communauté financière internationale. Alors que de nombreux centres financiers mondiaux affichent une relative stabilité, la progression de Ho Chi Minh-Ville suggère que la stratégie de développement d’un centre financier international est sur la bonne voie. Plus encore, la ville est désormais reconnue parmi les centres à fort potentiel d’avenir - un indicateur stratégique, le GFCI mesurant non seulement les performances actuelles, mais aussi les anticipations du marché.

La péninsule de Thu Thiem, où est développé le centre financier international à Ho Chi Minh-Ville. Photo: VNA

Selon Nguyen Huu Huan, le Centre financier international du Vietnam à Ho Chi Minh-Ville commence à être réévalué sur la carte financière mondiale, passant d'un marché frontière à une destination potentielle pour les flux de capitaux internationaux.



Parallèlement aux progrès de Ho Chi Minh-Ville, Da Nang émerge également comme un nouveau candidat. Dans le GFCI 39, la ville figurait parmi les "centres associés" - un groupe de 17 villes suivies de près, mais non encore incluses dans le classement principal en raison de données insuffisantes.



Da Nang compte actuellement parmi les villes les plus proches d’atteindre les 150 évaluations requises, aux côtés de Fukuoka et d’Incheon. Si l’intérêt de la communauté financière internationale se confirme, elle pourrait prochainement intégrer le classement officiel, contribuant à structurer un nouvel axe de développement financier aux côtés de Ho Chi Minh-Ville.

Le GFCI 39 repose sur 147 facteurs instrumentaux. Ces données quantitatives, fournies par des institutions telles que la Banque mondiale, l’OCDE et l’ONU, ont été croisées avec plus de 34 000 évaluations de centres financiers recueillies auprès des répondants via le questionnaire en ligne du GFCI. -VNA