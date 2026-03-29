Économie

Le Centre financier international de Dà Nang intéresse les entreprises japonaises

Plus qu’un simple regroupement d’institutions financières, ce centre constitue un véritable écosystème intégré: capitaux, technologies, services et talents s’y rencontrent et interagissent. En choisissant Dà Nang pour accueillir ce modèle, le Vietnam mise sur un nouveau pôle de croissance, capable d’expérimenter des politiques innovantes et d’attirer des investisseurs à la recherche de flexibilité.

Le Centre financier international du Vietnam à Dà Nang, inauguré le 9 janvier, marquant une étape majeure dans la mise en place d’un modèle de centre financier international moderne, axé sur l’innovation, les technologies numériques et la finance durable. Photo : VNA
Le Centre financier international du Vietnam à Dà Nang, inauguré le 9 janvier, marquant une étape majeure dans la mise en place d’un modèle de centre financier international moderne, axé sur l’innovation, les technologies numériques et la finance durable. Photo : VNA

Hanoi (VNA) – La création du Centre financier international de Dà Nang marque un tournant dans le développement économique du Vietnam. Parmi les investisseurs que ce projet attire en priorité, les entreprises japonaises occupent une place de choix.

Plus qu’un simple regroupement d’institutions financières, ce centre constitue un véritable écosystème intégré: capitaux, technologies, services et talents s’y rencontrent et interagissent. En choisissant Dà Nang pour accueillir ce modèle, le Vietnam mise sur un nouveau pôle de croissance, capable d’expérimenter des politiques innovantes et d’attirer des investisseurs à la recherche de flexibilité.

Pour Kowi Hatou, représentant de Nanameue, start-up japonaise spécialisée dans la Fintech et l’intelligence artificielle, l’atout principal est le mécanisme sandbox mis en place par la ville. «Le sandbox de Dà Nang permet de tester de nouveaux produits et services financiers dans un cadre contrôlé. Il crée une zone tampon entre innovation et gestion des risques. Dans un contexte de concurrence technologique et financière mondiale, c’est crucial: les entreprises ont besoin d’un environnement flexible pour valider leur modèle avant de passer à grande échelle», explique-t-il.

Au-delà de l’attrait institutionnel, la recomposition des chaînes de valeur mondiales joue un rôle déterminant. Face aux bouleversements géopolitiques et au risque de concentration des chaînes d’approvisionnement, le Vietnam s’impose comme une destination sûre, tant pour sa stabilité politique, sa croissance soutenue que pour sa main-d’œuvre jeune et qualifiée.

«La ville concentre un vivier de jeunes talents dans la technologie. Ils ne répondent pas seulement aux besoins du marché japonais, ils peuvent participer à des projets à portée mondiale. Avec le soutien des universités et des autorités locales, Dà Nang s’impose progressivement comme une ville technologique. C’est un endroit où investir sur le long terme», souligne Fumiaki Izawa, directeur général de DGW Asia.

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Centre financier international du Vietnam à Dà Nang. Photo: VNA

Le développement de Dà Nang s’appuie également sur une réorganisation territoriale et sur la modernisation continue de ses infrastructures. La ville n’est plus seulement touristique. Port en eaux profondes, aéroport international et réseau logistique en expansion font de Dà Nang un hub régional efficace, réduisant les coûts opérationnels pour les entreprises.

L’intégration récente de la province de Quang Nam dans le périmètre élargi de la ville constitue un atout supplémentaire.

«La fusion entre Quang Nam et Dà Nang permet de mieux connecter ressources humaines et infrastructures tout en rendant l’administration plus efficace. Quand toute une région devient un ensemble cohérent, les options et opportunités pour les entreprises s’élargissent naturellement. Cette fusion est une grande chance pour Dà Nang», note Keiji Hirayama, directeur général de Hasegawa Vietnam.

Le partenariat stratégique intégral Vietnam – Japon offre un cadre politique favorable à ces flux d’investissement. Du côté de la ville, les autorités promettent un accompagnement concret.

«La ville sera aux côtés des investisseurs à chaque étape. Nous mettrons en place un guichet unique pour traiter, de façon centralisée et transparente, toutes les démarches liées à l'investissement, aux finances, à l'immigration et au séjour, que ce soit pour les investisseurs, les experts ou les clients internationaux», annonce Dang Dinh Duc, vice-président permanent de l’organe de gestion du Centre financier international de Dà Nang.

L’intérêt des entreprises japonaises pour Dà Nang résulte d’une convergence de plusieurs facteurs: cadre institutionnel attractif, espace de développement structuré, relations bilatérales solides et recomposition mondiale des chaînes de valeur. Pour Dà Nang, comme pour le Vietnam, savoir capitaliser sur cet engouement pourrait accélérer la transition vers un modèle de croissance plus moderne, durable et à haute valeur ajoutée. – VOV/VNA

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#Centre financier international du Vietnam à Dà Nang
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