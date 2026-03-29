Économie

De nouvelles routes commerciales Vietnam-Russie se profilent à l’horizon

Le Dr Anton Bredikhin, de l’Académie des sciences de Russie, a mis en lumière le potentiel des liaisons ferroviaires reliant la Russie au Vietnam via la Mongolie ou le Kazakhstan, avec un transit par la Chine.

Le Dr Anton Bredikhin, de l’Académie des sciences de Russie, au micro de la VNA. Photo : VNA
Le Dr Anton Bredikhin, de l’Académie des sciences de Russie, au micro de la VNA. Photo : VNA

Moscou (VNA) – De nouvelles routes commerciales reliant le Vietnam et la Russie se profilent à l’horizon suite à la visite officielle du Premier ministre Pham Minh Chinh en Russie, a déclaré un chercheur russe, considérant les liaisons ferroviaires trans-eurasiatiques comme un moteur essentiel de la connectivité future.

S’adressant à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) à Moscou, le Dr Anton Bredikhin, de l’Académie des sciences de Russie, a souligné le potentiel des liaisons ferroviaires reliant la Russie au Vietnam via la Mongolie ou le Kazakhstan, avec un transit par la Chine.

Il a décrit cette initiative comme un projet eurasiatique d’envergure susceptible d’améliorer considérablement la connectivité intercontinentale, de soutenir le développement d’un réseau de transport plus durable et d’ouvrir de nouveaux flux commerciaux.

Ce projet devrait également dynamiser l’aviation civile et constituer une infrastructure logistique stratégique pour les économies régionales.

Concernant les relations bilatérales, le Dr Anton Bredikhin a souligné la forte convergence des positions du Vietnam et de la Russie sur les grandes questions internationales et au sein des instances multilatérales, jetant ainsi les bases d’une confiance politique plus profonde et d’une coopération stratégique élargie.

Dans le domaine de l’énergie, le chercheur russe a mis en avant les accords sur le nucléaire comme pierre angulaire d’une collaboration à long terme, contribuant à consolider les liens entre les deux pays.

Pour l’avenir, il a indiqué que la coopération économique poursuit sa progression, tout en exprimant l’espoir d’un assouplissement supplémentaire des procédures d’entrée et de séjour pour les citoyens vietnamiens en Russie. Il a également salué l’approche de la politique étrangère vietnamienne, la qualifiant d’équilibrée et d’adaptative dans un contexte mondial de plus en plus complexe.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a effectué une visite officielle du 22 au 25 mars en Russie où il a notamment eu un entretien avec Mikhaïl Michoustine ; rencontré le président russe Vladimir Poutine ; la présidente du Conseil de la Fédération Valentina Matvienko et le président de la Douma d’État Viatcheslav Volodine ; et le secrétaire du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie, Sergueï Choïgou.

Lors de cette visite, le chef du gouvernement vietnamien et les dirigeants russes ont discuté des grandes orientations et des mesures concrètes visant à repositionner et à élever le partenariat stratégique global Vietnam–Russie, avec une vision stratégique à long terme de 100 ans, en adéquation avec les objectifs de développement de chaque pays. – VNA

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