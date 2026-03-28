Économie

Vietnam–Russie : une coopération stratégique renforcée autour de l’énergie

Dans un entretien accordé à l’Agence vietnamienne d’information (VNA), Georgy Davidovich Toloraya, professeur et docteur en sciences économiques à l’Académie des sciences de Russie, a analysé la portée stratégique des accords dans des domaines, dont l'énergie.

Georgy Davidovich Toloraya, professeur et docteur en sciences économiques à l’Académie des sciences de Russie
Georgy Davidovich Toloraya, professeur et docteur en sciences économiques à l’Académie des sciences de Russie

Moscou (VNA) - La récente visite de trois jours en Russie du Premier ministre Pham Minh Chinh a été marquée par une série d’activités visant à renforcer la coopération bilatérale, notamment dans le domaine énergétique. Notamment, l’accord conclu avec Rosatom pour la construction de la première centrale nucléaire au Vietnam est hautement apprécié par les experts russes, qui le qualifient de projet "du siècle", dans le contexte actuel de tensions au Moyen-Orient et de crise énergétique mondiale.

Dans un entretien accordé à l’Agence vietnamienne d’information (VNA), Georgy Davidovich Toloraya, professeur et docteur en sciences économiques à l’Académie des sciences de Russie, a analysé la portée stratégique de ces accords.

La signature de l’accord sur la construction d’une centrale nucléaire constitue un catalyseur majeur, susceptible de redynamiser une coopération bilatérale restée en retrait ces dernières années. Il a estimé que la diplomatie énergétique s’imposera désormais comme un pilier central des relations bilatérales.

Selon lui, le conflit dans le golfe Persique exerce des effets négatifs sur l’économie vietnamienne, fortement dépendante des importations de pétrole en provenance du Moyen-Orient, qui représentent plus de 80 % de ses approvisionnements. Dans ce contexte, le recours à la Russie, disposant de capacités logistiques propres et indépendantes de cette région, apparaît comme un choix stratégique pertinent, contribuant à préserver la compétitivité de l’économie vietnamienne.

Il estime également que la relance du projet de centrale nucléaire revêt une importance stratégique majeure, illustrant la volonté du Vietnam de renforcer sa sécurité énergétique et sa souveraineté nationale. Le Premier ministre russe, Mikhaïl Michoustine, a d’ailleurs qualifié ce projet de "nouveau symbole d’amitié", appelé à stimuler le développement de secteurs connexes, de la recherche fondamentale aux technologies de pointe.

Lors de sa rencontre avec le Premier ministre Pham Minh Chinh, le président Vladimir Poutine a également souligné l’importance de poursuivre l’approfondissement du partenariat stratégique global avec le Vietnam.

Actuellement, les exportations vietnamiennes, en particulier les produits agricoles et le mobilier, font face à de nombreux défis, notamment la hausse des primes d’assurance et les retards dans le transport. Dans cette optique, la Russie pourrait devenir un hub logistique stratégique pour les exportations vietnamiennes vers l’Europe, grâce aux infrastructures portuaires de Saint-Pétersbourg et de Vladivostok, ainsi qu’aux projets d’extension des liaisons ferroviaires via la Russie et le Kazakhstan.

Au-delà de l’énergie, les deux parties ont également conclu des accords dans les domaines de l’intelligence artificielle, de la cybersécurité et de la numérisation des services publics. Selon Toloraya, le renforcement de la coopération bilatérale dans le contexte des crises actuelles témoigne de la vision géopolitique du Vietnam, visant à développer des chaînes d’approvisionnement alternatives dans les secteurs énergétique, logistique et technologique.

L’expert considère la visite du Premier ministre vietnamien comme un tournant stratégique. Il a souligné que la centrale nucléaire ne constitue pas seulement un projet énergétique, mais également une plateforme de coopération économique à long terme, englobant la formation des ressources humaines, le transfert de technologies et l’harmonisation des normes. Le choix de la Russie comme partenaire technologique s’inscrit ainsi dans la stratégie du Vietnam visant à renforcer sa "souveraineté technologique".

Parmi les perspectives de coopération, il évoque la possibilité de développer un complexe industriel nucléaire intégré, couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur, de la construction à l’exploitation, en passant par la formation, avec un objectif de mise en service de la centrale d’ici fin 2031.

Par ailleurs, la Russie pourrait jouer un rôle clé dans le développement de centres de gaz naturel liquéfié (GNL) et d’infrastructures gazières dans le sud du Vietnam, renforçant ainsi la connectivité énergétique régionale.

En outre, la mise en place de mécanismes alternatifs apparaît nécessaire afin d’assurer la continuité des transactions bilatérales dans un environnement international volatil. Les deux pays pourraient également œuvrer à la formation d’une alliance technologique, intégrant notamment des solutions russes en cybersécurité et en intelligence artificielle dans la gestion des infrastructures énergétiques vietnamiennes.

En matière de développement urbain, des perspectives de coopération s’ouvrent également dans la planification et les transports, notamment à travers la participation potentielle de partenaires russes à la conception et à la construction de réseaux de métro à Hanoï et à Ho Chi Minh-Ville.

Dans l’ensemble, la visite du dirigeant vietnamien et les accords conclus marquent un passage d’un modèle commercial traditionnel vers la perspective d’une alliance d’intégration visant à atténuer les risques extérieurs. Selon Toloraya, cette orientation constitue une décision judicieuse des autorités vietnamiennes.-VNA

#Vietnam Russie #énergie #coopération
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