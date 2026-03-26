La visite du Premier ministre en Russie produit des résultats substantiels

Hanoi (VNA) - À l’issue de la visite officielle du Premier ministre Pham Minh Chinh en Russie (du 22 au 25 mars 2026), la vice-ministre des Affaires étrangères, Lê Thi Thu Hang, a accordé un entretien à la presse afin de souligner la portée stratégique de cet événement. Elle a affirmé que ce déplacement constitue un jalon historique dans la redéfinition du partenariat stratégique global entre les deux pays.

Selon la vice-ministre, il s’agit de la première visite d’un haut dirigeant vietnamien en Russie après le succès du 14e Congrès national du Parti communiste du Vietnam et des élections législatives.

En l’espace de 72 heures, le chef du gouvernement vietnamien a mené près de 30 activités, dont des entretiens et des rencontres avec les plus hauts dirigeants russes, notamment le président Vladimir Poutine, ainsi que les dirigeants de l'organe législatif et du Conseil de sécurité. Il a également participé au Forum d’affaires Vietnam–Russie, rencontré de grandes entreprises russes et effectué des visites dans des établissements économiques, scientifiques et éducatifs de premier plan.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et le président Vladimir Poutine. Photo: VNA

Les entretiens de haut niveau ont permis de réaffirmer une convergence de vues sur la nécessité d’approfondir la confiance politique et la compréhension mutuelle, sur la base d’une relation d’amitié traditionnelle solide. Les dirigeants russes et les représentants des milieux politiques et économiques ont exprimé leur soutien au renforcement du partenariat stratégique global, au bénéfice des deux peuples et de la stabilité régionale et internationale.

Sur le plan économique et technologique, la visite a débouché sur la signature de nombreux accords dans des domaines stratégiques, en phase avec les priorités de développement du Vietnam. Ceux-ci couvrent notamment l’énergie nucléaire à des fins pacifiques, l’exploitation pétrolière et gazière, les infrastructures de transport et le développement du métro urbain, secteur dans lequel la Russie dispose d’une expertise reconnue.

La signature de l’accord relatif à la construction de la centrale nucléaire de Ninh Thuân 1 est qualifiée d’événement historique. Ce projet est appelé à devenir un nouveau symbole de la coopération bilatérale, à l’instar d’ouvrages emblématiques tels que la centrale hydroélectrique de Hoa Binh ou le pont Thang Long.

Par ailleurs, les deux parties ont convenu de renforcer la coopération dans l’éducation, la formation et la recherche scientifique, en particulier dans les domaines des technologies numériques, des sciences fondamentales, de la biomédecine et des transports.

Les deux parties ont également souligné l’importance de promouvoir les échanges culturels et les contacts entre les peuples, notamment à travers l’organisation régulière d’événements culturels et artistiques. Elles ont convenu de faciliter davantage les déplacements touristiques et de valoriser le rôle de passerelle joué par la communauté vietnamienne en Russie.

La partie russe a réaffirmé sa volonté de créer des conditions favorables à l’intégration des Vietnamiens, ainsi qu’aux activités d’investissement et d’affaires des entreprises vietnamiennes sur son territoire.

S’agissant des perspectives, la vice-ministre Lê Thi Thu Hang a souligné la nécessité de traduire les engagements politiques en actions concrètes, conformément aux orientations fixées par les dirigeants des deux pays, dont le secrétaire général du Parti, Tô Lâm.

Parmi les priorités figurent la mobilisation efficace des mécanismes de coopération existants, notamment les commissions intergouvernementales et interparlementaires ; la mise en œuvre rapide des accords dans les domaines de l’énergie, des transports, de la logistique et des sciences et technologies ; l’accélération de projets stratégiques, tels que la centrale nucléaire de Ninh Thuận 1 et les coentreprises pétrolières ; le renforcement de la coopération dans les domaines éducatif, scientifique et culturel ; l’élargissement des partenariats entre localité ainsi que la poursuite du soutien à la communauté vietnamienne en Russie, considérée comme un vecteur essentiel de rapprochement bilatéral.

La vice-ministre a exprimé sa confiance dans la poursuite du développement vigoureux du partenariat stratégique global Vietnam–Russie, grâce à l’engagement des dirigeants et à la mise en œuvre active par les ministères, secteurs et localités des deux pays. -VNA