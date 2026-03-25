Renforcement de la solidarité et de l'amitié entre le Vietnam et le Cambodge

Phnom Penh (VNA) - L'ambassadeur du Vietnam au Cambodge, Nguyen Minh Vu, a rendu visite au général Vong Pisen, commandant en chef des Forces armées royales cambodgiennes, et au général Mao Sophan, commandant en chef adjoint et commandant de l'Armée royale cambodgienne, les 24 et 25 mars, à l'occasion du Nouvel An cambodgien traditionnel, Chol Chnam Thmey, célébré à la mi-avril.

Lors d'une rencontre le 25 mars au quartier général du Haut Commandement des Forces armées royales cambodgiennes, l'ambassadeur Nguyen Minh Vu a présenté ses meilleurs vœux de Nouvel An au général Vong Pisen ainsi qu'à l'ensemble des officiers et soldats des Forces armées royales cambodgiennes.

Il a souligné l'importance de renforcer la solidarité et la coopération entre les deux pays face à une situation régionale et mondiale de plus en plus complexe et imprévisible.

Le diplomate a affirmé que la coopération en matière de défense demeure un pilier fondamental des relations Vietnam-Cambodge, contribuant à renforcer la confiance politique et à maintenir un environnement pacifique, stable et propice au développement dans la région.

S’appuyant sur les perceptions communes de hauts dirigeants des deux Partis et sur les résultats des mécanismes de coopération entre le Vietnam, le Cambodge et le Laos, l'ambassadeur Nguyen Minh Vu a suggéré que les deux parties continuent d’intensifier les échanges de délégations à tous les niveaux et de promouvoir la connectivité économique, notamment dans les zones frontalières.

Il a appelé à une coordination efficace pour la recherche, l'exhumation et le rapatriement des dépouilles des soldats volontaires et des experts vietnamiens tombés au Cambodge, tout en poursuivant la construction d’une frontière de paix, d’amitié, de coopération et de développement.

Au nom des Forces armées royales cambodgiennes, le général Vong Pisen a remercié l’ambassadeur pour ses vœux de Nouvel An et a salué la coopération en matière de défense entre les deux pays, maintenue efficacement dans divers domaines, notamment les échanges de délégations, la formation du personnel et la coordination entre les forces armées.

Il a souligné que les Forces armées royales cambodgiennes sont toujours reconnaissantes du soutien important et sincère apporté par le Parti, l’État, le peuple et l’Armée populaire du Vietnam à différentes périodes de l’histoire, notamment pour avoir aidé le Cambodge à se libérer du régime génocidaire de Pol Pot et pour avoir contribué au développement de ses forces armées.

Le général Vong Pisen a affirmé que le Cambodge continuera de promouvoir une coopération en matière de défense plus approfondie, plus concrète et plus efficace avec le Vietnam, tout en renforçant la coordination entre les différentes branches des forces armées, en développant les programmes de formation et en partageant les expériences afin d'accroître les capacités militaires.

L'ambassadeur du Vietnam au Cambodge Nguyen Minh Vu (gauche) et le général Mao Sophan, commandant en chef adjoint des Forces armées royales cambodgiennes et commandant de l'Armée royale cambodgienne. Photo: VNA

Auparavant, le 24 mars, au quartier général de l'Armée royale cambodgienne, l'ambassadeur du Vietnam a également présenté ses vœux de Nouvel An au général Mao Sophan, commandant en chef adjoint des Forces armées royales cambodgiennes et commandant de l'Armée royale cambodgienne, ainsi qu'aux officiers et soldats présents.

Lors de cette rencontre, les deux parties ont convenu de poursuivre le renforcement de la coordination, d'améliorer l'efficacité de la coopération en matière de formation et de promouvoir le partage d'expériences afin d'approfondir davantage les liens de défense Vietnam-Cambodge de manière concrète et efficace.

À l'approche du Nouvel An cambodgien, les ministères, agences et collectivités locales vietnamiennes ont organisé des délégations pour présenter leurs vœux à leurs partenaires cambodgiens. Parmi elles, une délégation de la Région militaire 7 de l'Armée populaire du Vietnam s'est rendue au ministère de la Défense nationale du Cambodge et auprès des unités jumelées à Phnom Penh, tandis qu'une délégation de responsables de la province de Dong Thap a rendu visite aux autorités et à la population de la province de Pursat. -VNA