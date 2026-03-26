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Le Premier ministre Pham Minh Chinh conclut sa visite officielle en Russie

Au terme d’une visite officielle en Russie, le Premier ministre vietnamien a regagné Hanoï après une série d’activités diplomatiques intensives, marquées par le renforcement du partenariat stratégique global et la signature d’accords majeurs, notamment dans le domaine énergétique.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh. Photo : VNA
Le Premier ministre Pham Minh Chinh. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Dans la matinée du 26 mars, le Premier ministre Pham Minh Chinh et une délégation vietnamienne de haut niveau l’accompagnant sont rentrés à Hanoï, concluant avec succès leur visite officielle en Russie, effectuée du 22 au 25 mars, à l’invitation du Premier ministre russe Mikhaïl Michoustine.

Au cours de son voyage d’affaire, le chef du gouvernement vietnamien a effectué 30 activités. Il a notamment eu un entretien avec Mikhaïl Michoustine ; rencontré le président russe Vladimir Poutine ; la présidente du Conseil de la Fédération Valentina Matvienko et le président de la Douma d’État Viatcheslav Volodine ; et le secrétaire du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie, Sergueï Choïgou.

Le dirigeant vietnamien a également visité et travaillé avec des institutions russes de premier plan dans les domaines économique, scientifique et éducatif ; participé au forum d’affaires Vietnam–Russie ; et rencontré de nombreuses grandes entreprises russes, des amis traditionnels ainsi que la communauté vietnamienne en Russie.

Lors de cette visite, le chef du gouvernement vietnamien et les dirigeants russes ont discuté des grandes orientations et des mesures concrètes visant à repositionner et à élever le partenariat stratégique global Vietnam–Russie, avec une vision stratégique à long terme de 100 ans, en adéquation avec les objectifs de développement de chaque pays.

À cette occasion, les deux parties ont signé un accord portant sur la construction d’une centrale nucléaire au Vietnam, ainsi que plusieurs autres accords de coopération dans les domaines de l’énergie (pétrole et gaz), des transports et de la logistique.

Des ministères, secteurs et localités des deux parties ont également intensifié leurs échanges avec leurs partenaires russes afin de promouvoir la coopération dans divers domaines tels que le chemin de fer, l’agriculture, la science et la technologie, l’éducation, la formation, le tourisme et les échanges entre les peuples.

Pham Minh Chinh a par ailleurs demandé à la partie russe de continuer à accorder une attention particulière à la communauté vietnamienne en Russie, en facilitant son intégration et sa contribution au renforcement de l’amitié entre les deux pays. -VNA

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