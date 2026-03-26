Le Vietnam, la Chine et le Laos lancent un mécanisme de coopération en matière d’application de la loi

Hanoï (VNA) - Un nouveau mécanisme de coopération trilatérale en matière d'application de la loi a été officiellement lancé le 25 mars dans le comté de Jiangcheng, ville de Pu'er, province du Yunnan en Chine, marquant une étape importante dans le renforcement de la coordination entre les autorités frontalières du Vietnam, de la Chine et du Laos.



Cette initiative réunit le détachement de l'administration frontalière de Pu'er, relevant du poste de contrôle frontalier de Mengkang en Chine, le commandement des gardes-frontières de la province de Dien Bien au Vietnam et la Police de la province lao de Phongsaly. Elle établit un cadre de coopération pour la zone du "Triangle vert" et les régions frontalières adjacentes partagées par les trois pays.



La mise en place de ce mécanisme vise à concrétiser l'Initiative mondiale pour la sécurité, à améliorer la gouvernance des frontières, à maintenir la sécurité et l'ordre et à faciliter la circulation transfrontalière.



Aux termes de l'accord, la coopération sera menée dans le respect de la souveraineté, de la juridiction et des intérêts mutuels, garantissant une coordination pratique et efficace. Les trois parties ont convenu de tenir des réunions bisannuelles à tour de rôle, de renforcer la gestion conjointe dans les domaines clés et de coordonner les mesures de sécurité lors des principales fêtes et manifestations politiques de chaque pays.



L'un des principaux objectifs de ce mécanisme est d'intensifier la lutte conjointe contre la criminalité transnationale. Les parties renforceront le partage d'informations, vérifieront conjointement les renseignements et coordonneront les enquêtes sur les activités liées à la contrebande, au trafic d'armes et d'explosifs, aux stupéfiants, à la traite des êtres humains et au travail illégal. Le cas échéant, des opérations conjointes pourront être lancées afin de cibler simultanément les réseaux criminels opérant dans les trois pays.



Parallèlement, les patrouilles conjointes, les campagnes coordonnées de répression, les programmes bilingues de sensibilisation juridique et les activités de formation professionnelle seront développés. Les représentants des trois parties ont souligné que la mise en place de ce mécanisme constitue une nouvelle étape importante dans la coopération trilatérale, contribuant à la construction d'une frontière de paix, d'amitié, de coopération et de développement durable. -VNA