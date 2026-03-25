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Vietnam–Allemagne : coopération accrue en sciences et technologies

Le vice-Premier ministre Nguyen Chi Dung a encouragé les entreprises allemandes à intensifier leurs investissements dans les secteurs où elles disposent d’atouts, notamment la transition verte, la transition numérique, la science et la haute technologie, l’intelligence artificielle et l’automatisation.

Le vice-Premier ministre Nguyen Chi Dung (gauche) et le vice-président du Bundestag allemand, Bodo Ramelow. Photo: VNA
Le vice-Premier ministre Nguyen Chi Dung (gauche) et le vice-président du Bundestag allemand, Bodo Ramelow. Photo: VNA

Berlin (VNA) – Le vice-Premier ministre Nguyen Chi Dung a mis en lumière les ambitions du Vietnam en matière de développement scientifique et technologique, ainsi que le potentiel de coopération avec l’Allemagne, lors de sa visite de travail effectuée du 22 au 25 mars.

Ce déplacement s’inscrit dans le cadre des efforts visant à mettre en œuvre efficacement les Résolutions du 14e Congrès national du Parti relatives à l’intégration internationale dans le nouveau contexte, ainsi qu’aux avancées majeures en matière de développement scientifique et technologique, d’innovation et de transformation numérique nationale.

Lors de sa rencontre à Berlin avec le vice-président du Bundestag allemand, Bodo Ramelow, le vice-Premier ministre Nguyen Chi Dung a réaffirmé l’importance que le Vietnam attache au rôle et à la position de premier plan de l’Allemagne en Europe et dans le monde, tout en soulignant le potentiel de coopération bilatérale.

Il a encouragé les entreprises allemandes à intensifier leurs investissements dans les secteurs où elles disposent d’atouts, notamment la transition verte, la transition numérique, la science et la haute technologie, l’intelligence artificielle et l’automatisation.

Il a également exprimé le souhait que le Bundestag et le gouvernement allemand continuent de faciliter l’intégration des quelque 300 000 Vietnamiens résidant et travaillant en Allemagne, afin de leur permettre de contribuer davantage à l’économie locale et de jouer un rôle de passerelle dans le renforcement de l’amitié entre les deux pays.

De son côté, Bodo Ramelow a affirmé que l’Allemagne accordait une grande importance au rôle et à la position du Vietnam dans la région et dans le monde. Il a salué les progrès remarquables du Vietnam ainsi que les résultats du 14e Congrès national du Parti, tout en exprimant sa confiance dans les orientations et stratégies de développement définies pour la nouvelle période.

Les deux dirigeants se sont engagés à promouvoir davantage une coopération efficace au sein des mécanismes multilatéraux, dans le respect de la Charte des Nations Unies et du droit international, notamment de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982.

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Le vice-Premier ministre Nguyen Chi Dung offre un cadeau à l'ambassade du Vietnam en Allemagne. Photo : VNA

Auparavant, le 22 mars, le vice-Premier ministre Nguyen Chi Dung avait tenu une séance de travail avec le personnel de l’ambassade du Vietnam à Berlin, les membres du Réseau d’innovation Vietnam–Allemagne (VGI), ainsi que des experts, intellectuels et entrepreneurs vietnamiens résidant et travaillant en Allemagne et en Europe.

À cette occasion, des experts ont partagé leurs expériences concernant l’application de l’intelligence artificielle dans des domaines tels que la construction, la santé, le transport ferroviaire à grande vitesse ou encore le stockage de l’énergie, ainsi que les mécanismes de mise en réseau des ressources intellectuelles et entrepreneuriales vietnamiennes à l’échelle mondiale.

Le vice-Premier ministre a rappelé l’objectif ambitieux de faire du Vietnam un pays développé à revenu élevé d’ici 2045, un défi qui nécessite la mobilisation de toutes les ressources intellectuelles, tant nationales qu’internationales. Il a également réaffirmé la politique constante du Parti et de l’État visant à attirer les intellectuels vietnamiens de l’étranger afin de contribuer au développement national.

Le 23 mars, le vice-Premier ministre Nguyen Chi Dung a visité le Centre pour l’entrepreneuriat (CfE) de l’Université technique de Berlin (TU Berlin). Saluant l’expertise et le rôle pionnier du CfE dans l’écosystème entrepreneurial allemand, le dirigeant vietnamien a plaidé pour un renforcement de la coopération entre le Centre national d’innovation du Vietnam (NIC) et le CfE, afin de soutenir les universités, instituts de recherche et organisations vietnamiennes dans la formation et la recherche scientifique.

À l’issue de cette séance de travail, le 24 mars, le NIC et le CfE ont signé un protocole d’accord visant à dynamiser la coopération bilatérale dans les domaines de l’innovation, des start-up et des technologies stratégiques.

Au cours de son déplacement, la délégation vietnamienne a également tenu des séances de travail avec de grandes entreprises allemandes, dont SAP, Siemens Healthineers, Bosch et Trumpf. Lors de ces réunions, le vice-Premier ministre a souligné les efforts du Vietnam pour lever les obstacles et mettre en œuvre les trois axes stratégiques de développement : les institutions, les infrastructures et les ressources humaines.

Il a par ailleurs identifié la science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique comme des piliers essentiels pour renforcer la compétitivité et l’efficacité de l’économie nationale.

Il a invité les entreprises allemandes à accroître leurs investissements et leurs activités au Vietnam, notamment en envisageant la création de centres de recherche et développement (R&D) et d’innovation dans ce pays d’Asie du Sud-Est.

Le vice-Premier ministre Nguyen Chi Dung a également eu des échanges avec le conseil d’administration de la Société germano-vietnamienne (DVG) et l’organisation Asia Bridge, les encourageant à renforcer leur rôle dans le développement des liens économiques, l’attraction des investissements allemands au Vietnam, la coopération scientifique, technologique et d’innovation, ainsi que la mise en réseau des experts et intellectuels des deux pays. – VNA

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