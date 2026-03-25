Société

Consolidation du système politique dans les régions peuplées de minorités ethniques

Accélérer le développement équitable des zones peuplées de minorités ethniques : telle est la ligne directrice du 14e Congrès du Parti. Pour réduire les inégalités et ressouder l'union nationale, le renforcement de l'appareil politique à l'échelon local s'impose désormais comme une nécessité vitale.

La réunion d'une section du Parti dans le village d'An Thanh, commune de Minh Long, province de Quang Ngai. Photo : VNA
La réunion d'une section du Parti dans le village d'An Thanh, commune de Minh Long, province de Quang Ngai. Photo : VNA


Hanoï (VNA) - Le 14e Congrès du Parti a continué de mettre en avant l’exigence d’un développement rapide et durable des régions peuplées de minorités ethniques. L’objectif est de réduire les écarts de développement, de renforcer le grand bloc d’union nationale et de consolider un système politique de base solide. Face à cet impératif, le renforcement des structures politiques dans ces territoires revêt une importance capitale.

Les cadres issus des minorités ethniques constituent une force essentielle pour mettre en œuvre les orientations du Parti et les lois de l’État au niveau local. Ils jouent également un rôle de passerelle entre les autorités et les populations.

Plusieurs localités accordent une attention particulière à la formation de ces ressources humaines. La province de Lam Dong compte 124 communes, quartiers et zones spécifiques abritant près de 700 000 personnes issues des minorités, soit 17,6 % de sa population. Les comités du Parti y veillent au développement de ces cadres, dont la proportion parmi les membres du Parti atteint 12,05 %, nombre d’entre eux occupant des postes de direction. De son côté, avec plus de 80% de minorités, incluant des ethnies très minoritaires, Lai Chau a promulgué la Résolution 06-NQ/TU pour améliorer ses dirigeants locaux d'ici 2030. L'accent est mis sur les jeunes et les femmes via des formations en théorie politique, en compétences de direction, en gestion et en mobilisation des masses, rehaussant l'efficacité des autorités.

Cependant, des limites persistent. Certains cadres manquent de qualifications professionnelles, de compétences en gestion et d'expérience. Parfois, la compréhension approfondie des coutumes et croyances locales fait défaut, affectant l'efficacité dans l'accomplissement des missions.

Selon les dirigeants de Lam Dong, il est nécessaire de planifier et de promouvoir des cadres dynamiques, capables d’initiative, d’action et d’assumer leurs responsabilités, en particulier aux postes de direction. Il convient également de structurer de manière rationnelle leur présence aux postes clés, de mettre en œuvre des politiques de formation prioritaires et d’assurer une rémunération adaptée afin d’encourager un engagement durable dans ces zones.

La province de Tuyen Quang, composée à près de 70% de minorités, compte plus de 3.000 personnes de prestige des ethnies Tày, H'Mông, Dao, Nùng, Pà Then et La Chi. Elles sont fondamentales pour le développement économique, l'élimination des coutumes archaïques et la préservation culturelle, avec des modèles de diffusion juridique déployés dans plusieurs communes.

À Lai Châu, près d'un millier de personnes influentes contribuent activement à l’élimination des mariages précoces ou consanguins ainsi que des pratiques funéraires et matrimoniales rétrogrades. Dans la commune frontalière de Thu Lũm, qui compte 17 villages et 5.255 habitants presque exclusivement issus des minorités, 17 patriarches, secrétaires de cellules du Parti et chefs de clan collaborent étroitement avec la police et les gardes-frontières pour prévenir l’immigration illégale et lutter contre la criminalité.

À l'avenir, les dirigeants de Lai Chau soulignent la nécessité de continuer à former ces acteurs et de rajeunir cette force en identifiant de jeunes talents actifs, enthousiastes et innovants dans la production et l'entrepreneuriat. Lorsqu'un système politique est solide et que la grande union nationale est renforcée, la vie de la population s'améliore, consolidant la confiance des citoyens envers le Parti et l'État. - VNA

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