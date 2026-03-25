Société

Un procès fictif pour sensibiliser les pêcheurs à la lutte contre la pêche INN

Un procès fictif organisé le 24 mars dans le quartier de Phan Thiet visait à diffuser les dispositions légales et à encourager les pêcheurs à lutter contre la pêche INN, contribuant ainsi au développement durable du secteur halieutique et aux efforts visant à faire lever le « carton jaune » imposé par la Commission européenne aux produits de la mer vietnamiens.

Le procès fictif permet d'informer 200 pêcheurs locaux sur les enjeux de la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN). Photo: VNA
Le procès fictif permet d'informer 200 pêcheurs locaux sur les enjeux de la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN). Photo: VNA

Lam Dong (VNA) - Une initiative de sensibilisation juridique originale a été organisée le 24 mars dans le quartier de Phan Thiet, province de Lam Dong, sous la forme d'un procès fictif afin d'informer 200 pêcheurs locaux sur les enjeux de la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

Cet événement a été organisé par l’Unité de surveillance des ressources halieutiques n°4, la Commission de la sensibilisation et de la mobilisation des masses du Comité provincial du Parti de Lam Dong, le Tribunal populaire provincial, le Comité populaire du quartier de Phan Thiet et le journal Cong Ly (Justice).

Il visait à diffuser les dispositions légales et à encourager les pêcheurs à lutter contre la pêche INN, contribuant ainsi au développement durable du secteur halieutique et aux efforts visant à faire lever le « carton jaune » imposé par la Commission européenne aux produits de la mer vietnamiens.

Selon le lieutenant-colonel Nguyen Van Hien, commissaire politique de l’Unité de surveillance des ressources halieutiques n°4, ce procès fictif a transmis un message clair : une pêche légale, responsable et durable constitue la seule voie pour préserver durablement les moyens de subsistance, protéger les ressources halieutiques pour les générations futures et contribuer, avec l’ensemble du pays, à la levée du « carton jaune ».

Le scénario du procès a été élaboré à partir de situations réelles, notamment des affaires pénales liées à l’organisation de sorties illégales du territoire et à la perturbation des systèmes de surveillance électronique des navires.

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Cérémonie de signature des engagements à ne pas enfreindre les règles relatives à la pêche INN. Photo : VNA

À l’issue de cette audience simulée, les organisateurs ont distribué des documents de sensibilisation, invité les pêcheurs à signer des engagements à ne pas enfreindre les règles relatives à la pêche INN, et remis 30 cadeaux à des pêcheurs issus de familles bénéficiaires de politiques sociales ou en situation difficile.

La province de Lam Dong compte actuellement plus de 8.210 bateaux de pêche, dont 52,7 % mesurent entre 6 et moins de 12 mètres. L’ensemble des navires de pêche de la province a été intégré dans la base de données nationale sur la pêche et7.234 disposent encore d’une licence de pêche valide, soit 88,14 %. -VNA

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