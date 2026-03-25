Cérémonie marquant le 95e anniversaire de l’Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh au Laos

Vientiane (VNA) - L’ambassade du Vietnam au Laos a organisé, dans l’après-midi du 25 mars à Vientiane, une cérémonie solennelle marquant le 95e anniversaire de la fondation de l’Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh (26 mars 1931-2026).

Cet événement a constitué à la fois une occasion de passer en revue les traditions glorieuses de la jeunesse vietnamienne et de réaffirmer le rôle central des jeunes des deux pays dans l’édification de l’avenir des relations d’amitié exceptionnelle, de solidarité spéciale, de coopération globale et de cohésion stratégiques entre le Vietnam et le Laos.

Dans son discours, l’ambassadeur du Vietnam au Laos, Nguyen Minh Tam a retracé le glorieux parcours de près d'un siècle de l’Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh. Selon le diplomate, le Vietnam, après avoir traversé des périodes marquées par de profondes épreuves, s’engage désormais dans une nouvelle phase de développement, qualifiée de "troisième ère – celle de l’essor national". Dans ce contexte, la jeunesse constitue une force clé déterminant le succès ou l’échec de l’objectif de construire un pays puissant. Le rôle de la jeunesse dans la cause révolutionnaire est indissociable, notamment dans le processus actuel de transformation numérique et de maîtrise de l’intelligence artificielle (IA).

L’ambassadeur Nguyen Minh Tam a particulièrement insisté sur le rôle des jeunes vietnamiens et lao en tant qu'"architectes" de l’avenir des relations bilatérales. Il a appelé la jeunesse vietnamienne au Laos à renforcer ses capacités politiques, à faire preuve d’esprit d’innovation, à s’impliquer dans l’entrepreneuriat et à contribuer activement au renforcement des liens d’amitié entre les deux peuples.

Il a également défini six orientations prioritaires à l’intention des organisations de jeunesse : consolidation de la conscience politique, renforcement des structures organisationnelles, promotion du rôle moteur dans la concrétisation de la cohésion stratégique, coordination étroite avec les représentations diplomatiques, engagement dans l’information extérieure et valorisation de l’image d’une jeunesse vietnamienne exemplaire.

De son côté, Thongly Sisoulith, membre du Comité central du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL) et secrétaire du Comité central de l’Union de la jeunesse révolutionnaire populaire lao a salué la profondeur historique des relations entre les deux organisations de jeunesse, issues d’un même héritage révolutionnaire.

Il a souligné que les relations Laos–Vietnam constituaient un patrimoine inestimable, forgé par les sacrifices et la fidélité des générations passées et continuellement consolidé par les générations actuelles.

Réaffirmant l’engagement de la jeunesse lao, il a assuré que l’Union de la jeunesse révolutionnaire populaire lao continuerait à œuvrer aux côtés de son homologue vietnamien pour préserver et renforcer cette relations spéciale.

À cette occasion, une exposition photographique retraçant l’histoire commune et l’évolution des relations spéciales Vietnam–Laos a également été organisée, contribuant à sensibiliser les jeunes générations à leur rôle et à leur responsabilité dans la préservation et le développement de ce partenariat, au service de la paix et de la prospérité régionales et internationales. -VNA