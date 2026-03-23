Vietnam-Cambodge : partenariat stratégique renforcé entre les deux Fronts

Hanoï (VNA) – La coopération entre le Front de la Patrie du Vietnam (FPV) et le Front de solidarité pour le développement de la Patrie du Cambodge (FSDPC) a été renforcée à l’issue d’un entretien de haut niveau et de la signature d’un accord de coopération pour la période 2026-2031, tenus le 23 mars à Hanoï.

La rencontre a été coprésidée par Bui Thi Minh Hoai, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central (CC) du Parti communiste du Vietnam (PCV) et présidente du CC du FPV, et Men Sam An, vice-présidente du Parti du peuple cambodgien (PCC), présidente du Conseil national du FSDPC et présidente de l’Association d’amitié Cambodge–Vietnam.

S'exprimant à cette occasion, Bui Thi Minh Hoai a souligné l’importance de cette rencontre qui contribuera à approfondir davantage la coopération entre les deux Fronts, contribuer au renforcement des relations de bon voisinage, d’amitié traditionnelle, de coopération globale et durable entre les deux pays.

Bui Thi Minh Hoai, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central (CC) du Parti communiste du Vietnam (PCV) et présidente du CC du FPV. Photo: VNA

Elle a également souligné que la coopération entre les Partis joue un rôle d’orientation stratégique et constitue un socle fondamental pour le développement des relations bilatérales dans tous les domaines. Depuis le début de l’année 2026, les relations entre les deux pays ont enregistré des avancées notables, notamment à la suite des échanges de haut niveau et des rencontres trilatérales entre les dirigeants du Vietnam, du Cambodge et du Laos, contribuant à renforcer la confiance politique et à ouvrir de nouvelles perspectives de coopération.

De son côté, Men Sam An a félicité le Vietnam pour ses acquis remarquables, notamment dans la réforme et la rationalisation de l’appareil administratif, ainsi que dans l’amélioration de l’efficacité de la gouvernance publique du niveau central au niveau local.

Men Sam An, vice-présidente du Parti du peuple cambodgien (PCC), présidente du Conseil national du FSDPC et présidente de l’Association d’amitié Cambodge–Vietnam. Photo: VNA

Elle a affirmé que les deux organisations continueront de promouvoir la sensibilisation des populations, en particulier des jeunes générations, à l’histoire commune et aux relations traditionnelles entre les deux pays.

Les deux parties ont échangé des informations sur la situation des relations bilatérales et ont convenu des grandes orientations de la coopération pour la période 2026-2031.

Selon l’accord de coopération pour la période 2026-2031 signé, les deux parties s’engagent à renforcer leur coordination afin de consolider l’amitié traditionnelle et la coopération bilatérale, tout en sensibilisant les populations, notamment les jeunes, à l’importance des liens bilatéraux.

L’accord prévoit notamment l’organisation d’échanges annuels de délégations de haut niveau, ainsi que la tenue, tous les deux ans, de conférences internationales ou de consultations bilatérales sur la construction d’une frontière de paix, d’amitié et de développement commun, avec la participation des représentants des Fronts aux niveaux central et local.

Les deux parties encouragent également les organisations locales, en particulier dans les provinces frontalières, à intensifier les échanges et la coopération, tout en mobilisant les populations pour la construction d’une frontière stable, pacifique et prospère.

En perspective du 60e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays (24 juin 1967 – 24 juin 2027), les deux parties coordonneront l’organisation d’activités commémoratives conformément aux orientations des deux Partis et des deux États.

Enfin, les deux organisations entendent renforcer leur coordination dans la collecte des avis et des aspirations des populations, ainsi que dans le suivi et la promotion de la mise en œuvre effective des accords et des engagements bilatéraux, contribuant ainsi au développement durable de chaque pays dans un contexte d’intégration régionale et internationale accrue. -VNA