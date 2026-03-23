Santé

Tuberculose : l’intégration du dépistage dans les bilans de santé en ligne de mire

La Résolution n°72-NQ/TW du Bureau politique, adoptée le 9 septembre 2025, a orienté le secteur de la santé vers une approche centrée sur la prévention, avec les soins de santé primaires comme socle. Cette orientation crée des conditions favorables à l’intégration du dépistage de la tuberculose dans les examens médicaux périodiques et les campagnes de dépistage gratuit.

Scanner pulmonaire réalisé pour un patient à l’Hôpital des maladies pulmonaires de Nam Dinh. Photo: VNA
Scanner pulmonaire réalisé pour un patient à l’Hôpital des maladies pulmonaires de Nam Dinh. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Placée sous le thème « Le dépistage de la tuberculose intégré aux examens de santé périodiques de la population », la Journée mondiale de lutte contre la tuberculose 2026 au Vietnam traduit une volonté affirmée de renforcer la détection précoce de la maladie. Cette approche vise à réduire la transmission au sein de la communauté et à améliorer l’efficacité des traitements.

Ces dernières années, les autorités vietnamiennes ont accordé une attention soutenue à la lutte contre la tuberculose à travers une série de politiques et de mesures concrètes. Des documents officiels, tels que la dépêche n°25/CD-TTg du 25 mars 2024 et la lettre officielle n°1393/TTg-KGVX du 27 octobre 2025 du Premier ministre, ont contribué à dynamiser les actions menées à l’échelle nationale.

Par ailleurs, la Résolution n°72-NQ/TW du Bureau politique, adoptée le 9 septembre 2025, a orienté le secteur de la santé vers une approche centrée sur la prévention, avec les soins de santé primaires comme socle. Cette orientation crée des conditions favorables à l’intégration du dépistage de la tuberculose dans les examens médicaux périodiques et les campagnes de dépistage gratuit.

En 2025, plus de 119.000 cas de tuberculose ont été détectés, soit environ 63 % des cas estimés dans la communauté, un niveau record en hausse de 5 % par rapport à 2024. Le taux de confirmation bactériologique a atteint 75 %, tandis que le taux de succès thérapeutique s’est établi à 90 %, supérieur à la moyenne mondiale de 88 %.

Cependant, la tuberculose continue de peser lourdement sur le système de santé. Selon les estimations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour 2025, le Vietnam recense environ 184 000 nouveaux cas, dont 9 400 cas résistants aux médicaments, et près de 12 000 décès chaque année. Le pays figure au 12e rang parmi les 30 nations les plus touchées et au 10e rang pour la tuberculose multirésistante.

Un défi majeur réside dans le fait qu’environ 40 % des patients ne présentent pas de symptômes évidents, rendant le diagnostic clinique particulièrement difficile. Dans ce contexte, le dépistage précoce apparaît comme un levier déterminant. Actuellement, le dépistage n’est pas systématiquement intégré dans les examens de santé initiaux ou périodiques. Selon les données disponibles, seuls 23 % de la population bénéficient d’un accès aux services de santé, tandis qu’une part importante des travailleurs, bien que soumis à des bilans annuels, ne fait pas l’objet d’un dépistage spécifique. Ainsi, entre 40 % et 50 % de la population ne seraient pas concernés par ces examens.

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Une infirmière au chevet d'un malade de la tuberculose à l'Hôpital Pham Ngoc Thach (Hô Chi Minh-Ville). Photo: VNA

Dans ce contexte, le thème de 2026 constitue un appel à l’action en faveur d’un dépistage généralisé, associé à des examens de santé réguliers. À partir de 2026, chaque citoyen devrait pouvoir bénéficier d’un bilan de santé périodique ou d’un dépistage gratuit au moins une fois par an, facilitant ainsi la détection précoce de nombreuses pathologies, dont la tuberculose.

Les méthodes de dépistage incluront notamment la radiographie pulmonaire et le test GeneXpert, des technologies modernes permettant de détecter la maladie, y compris chez les patients asymptomatiques.

Dans les perspectives à venir, les autorités sanitaires envisagent d’intégrer le dépistage dans les examens médicaux périodiques, d’inclure ce volet dans les dossiers de santé, de renforcer la formation des médecins et d’intégrer le suivi de la maladie dans les carnets de santé électroniques.

La tuberculose, souvent qualifiée de « tueur silencieux », peut pourtant être guérie si elle est détectée précocement et traitée de manière appropriée. La généralisation des bilans de santé périodiques et du dépistage gratuit devrait ainsi contribuer à réduire la charge de la maladie, à limiter les coûts de santé et à améliorer l’efficacité globale de la lutte antituberculeuse.

La réalisation de l’objectif d’élimination de la tuberculose d’ici 2030 nécessitera toutefois un engagement fort et coordonné de l’ensemble des acteurs, autorités, institutions, organisations sociales et citoyens, afin de garantir des ressources durables et la mise en œuvre cohérente des interventions à tous les niveaux. -VNA

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