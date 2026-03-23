Politique

Le Vietnam réaffirme son soutien à la nouvelle direction du Laos

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, To Lam, le président de la République, Luong Cuong, le Premier ministre, Pham Minh Chinh, le président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man, et la vice-présidente, Vo Thi Anh Xuan, ont envoyé leurs messages de félicitations aux nouveaux dirigeants du Laos. 

Première session de la 10e législature de l'Assemblée nationale du Laos. Photo : VNA
Première session de la 10e législature de l'Assemblée nationale du Laos. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - À l’occasion de la première session de la 10e législature de l’Assemblée nationale du Laos, les plus hauts dirigeants du Vietnam ont adressé, le 23 mars, des messages de félicitations à leurs homologues lao, nouvellement élus ou réélus à la tête de l’État.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, To Lam, le président de la République, Luong Cuong, le Premier ministre, Pham Minh Chinh, le président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man, et la vice-présidente, Vo Thi Anh Xuan, ont envoyé leurs messages de félicitations au secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL), Thongloun Sisoulith, élu président de la République, à Sonexay Siphandone, nommé Premier ministre, à Saysomphone Phomvihane, élu président de l’Assemblée nationale, ainsi qu’à Viengthong Siphandone, élue vice-présidente de la République.

Dans leurs messages, les dirigeants vietnamiens ont chaleureusement salué les nouveaux dirigeants lao choisis par l'Assemblée nationale, soulignant que cette élection témoigne de la confiance et de la haute estime que l’Assemblée nationale et le peuple lao portent à la compétence, au prestige et aux contributions majeures de ces personnalités à la cause révolutionnaire et au développement socio-économique du pays.

Les dirigeants vietnamiens se sont dits convaincus que la nouvelle direction saura guider le peuple lao frère vers la mise en œuvre réussie de la Résolution du XIIe Congrès du Parti et du Xe Plan quinquennal de développement socio-économique pour la période 2026-2030. Ces efforts visent à bâtir un Laos pacifique, indépendant, démocratique, uni et prospère, dont la position ne cesse de croître sur les scènes régionale et internationale.

Ils se sont réjouis du développement constant de l’amitié grandiose, de la solidarité particulière, de la coopération globale et du lien stratégique unissant le Vietnam et le Laos, apportant des avantages concrets aux populations des deux pays et contribuant positivement à la paix, à la stabilité et au développement prospère de la région.

Les dirigeants vietnamiens ont affirmé que cette relation particulière constitue un bien commun inestimable, cultivé avec soin par des générations de dirigeants et de peuples des deux pays. Ils ont souligné leur détermination à collaborer étroitement avec les nouveaux dirigeants lao afin de consolider davantage ce lien particulier, au service de la paix, de la stabilité et de la prospérité dans la région et dans le monde.

Le même jour, Le Hoai Trung, membre du Bureau politique et ministre des Affaires étrangères, a également adressé ses félicitations à Thongsavan Phomvihane pour sa nomination aux fonctions de vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Laos. Le chef de la diplomatie vietnamienne s’est dit convaincu que son homologue saura mener une politique étrangère de paix, d’indépendance, d’amitié et de coopération pour le développement, tout en renforçant la coopération substantielle entre les deux nations et leurs ministères.-VNA

#messages de félicitations #Laos #première session de la 10e législature de l’Assemblée nationale du Laos
Suivez VietnamPlus

Vietnam - Nouvelle ère

Intégration internationale

Sur le même sujet

A l’occasion du 71e anniversaire de la fondation du PPRL (22 mars 1955), l’ambassadeur du Vietnam au Laos Nguyen Minh Tam a remis à ses homologues lao des fleurs de la part du Comité central du Parti communiste du Vietnam et des dirigeants vietnamiens. Photo: VNA

Vietnam-Laos : une solidarité constante à travers l’histoire

À l’occasion du 71e anniversaire du PPRL, l’ambassadeur du Vietnam au Laos, Nguyen Minh Tam, a remis des messages de félicitations et des fleurs, soulignant les grandes réalisations historiques du PPRL et l’approfondissement des relations spéciales Vietnam-Laos.

Voir plus

Des habitants de l’ethnie Dao du hameau de Nà Trang, commune d’An Lạc, province de Bac Ninh (Nord), participent avec enthousiasme au vote. Photo : VNA

📝Édito: Démocratie consolidée, nouvel élan de développement

Les élections des députés de l’Assemblée nationale de la 16ᵉ législature et des Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031, organisées le 15 mars 2026, se sont déroulées avec un grand succès. Elles ont constitué une véritable fête de tout le peuple, garantissant démocratie, égalité, respect de la loi, sécurité, économie et efficacité.

À Hanoï, l’électrice centenaire (101 ans) Doàn Thi Thuan vote au bureau de vote de l’école primaire Phan Chu Trinh, secteur n°8, quartier de Ba Dinh. Photo : VNA

📝Édito : Des tactiques de manipulation des résultats des élections vietnamiennes révélées

Bien que la résolution relative aux résultats des élections de la 16e AN et à la liste des députés élus ait été officiellement annoncée le 21 mars après-midi, des éléments hostiles avaient déjà préparé des articles à l'avance, avant même que les électeurs ne se rendent aux urnes le 15 mars, utilisant des termes tels que « injuste », « antidémocratique » et « manque de transparence ».

Le secrétaire général To Lam s'exprime à l'ouverture du 2e Plénum du Comité central du Parti du 14e mandat. Photo: VNA

Ouverture du 2e Plénum du Comité central du Parti du 14e mandat

Au cours de cette session, le Comité central examinera et décidera de nombreux contenus fondamentaux pour la mise en œuvre réussie de la Résolution du 14e Congrès national du Parti. Ces questions touchent directement à la qualité de la direction du Parti, à l'efficacité du système politique ainsi qu'au développement durable du pays pour la période 2026-2031 et les années suivantes.

La présidente du Conseil national du Front de solidarité pour le développement de la patrie du Cambodge, Men Sam An et le secrétaire du Comité provincial du Parti de Ninh Binh, Tran Huy Tuan. Photo: VNA

Une délégation du Front de solidarité cambodgien en visite à Ninh Binh

La présidente du Conseil national du Front de solidarité pour le développement de la patrie du Cambodge, Men Sam An, a été accueillie par le secrétaire du Comité provincial du Parti de Ninh Binh, Tran Huy Tuan, ainsi que par le vice-président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, Hoang Cong Thuy.

L'ambassadeur de Russie au Vietnam, Gennady Bezdetko. Photo : Ambassade de Russie au Vietnam

Consolider la coopération Vietnam - Russie dans les domaines prioritaires, selon l'ambassadeur russe

Au seuil de la visite officielle du Premier ministre Pham Minh Chinh en Russie à l'invitation de son homologue russe Mikhaïl Michoustine, l’ambassadeur de Russie au Vietnam, Gennady Bezdetko, a accordé une interview à l’Agence vietnamienne d’Information (VNA), dans laquelle il a évalué l’importance de cette visite et esquissé les perspectives des relations bilatérales.

L’ambassadeur du Vietnam en Russie, Dang Minh Khoi. Photo: VNA

La visite du Premier ministre en Russie contribuera à promouvoir une vision à long terme des relations bilatérales

Sur invitation du Premier ministre russe, Mikhail Mishustin, le Premier ministre vietnamien, Pham Minh Chinh, conduira une délégation de haut niveau en visite officielle en Russie du 22 au 25 mars 2026. Cette visite marque la première mission d’un dirigeant vietnamien de haut rang après le 14e Congrès du Parti communiste du Vietnam et les récentes élections législatives, visant à renforcer le partenariat stratégique Vietnam-Russie dans les domaines politique, économique, énergétique, éducatif et culturel. 