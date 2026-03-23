Société

Mois de la jeunesse 2026 : la technologie au cœur d’une génération engagée

À travers des projets concrets, nés des besoins du terrain, les jeunes transforment la technologie en un outil de service public, concrétisant ainsi la Résolution n°57-NQ/TW du Bureau politique relative aux percées dans le développement de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique nationale.

Une membre de l'anntenne de l'Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh à Dak Lak, aide un haibitant local à effectuer une démarche administrative en ligne. Photo: VNA
Une membre de l'anntenne de l'Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh à Dak Lak, aide un haibitant local à effectuer une démarche administrative en ligne. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Loin des activités de volontariat traditionnelles, la jeunesse vietnamienne affirme désormais son rôle de pionnière dans la transformation numérique.

À travers des projets concrets, nés des besoins du terrain, les jeunes transforment la technologie en un outil de service public, concrétisant ainsi la Résolution n°57-NQ/TW du Bureau politique relative aux percées dans le développement de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique nationale.

À Quang Tri, la transformation numérique a débuté par une réponse pratique aux besoins de recherche d'informations géographiques, après la réorganisation des unités administratives. Plutôt que de recourir à des prestataires externes coûteux, les jeunes locaux ont choisi l'autonomie en créant leur propre base de données.

Tran Thi Thu, secrétaire de l’antenne provinciale de l'Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh, explique que l'objectif était de bâtir une carte numérique permettant à tous d'accéder aux informations des 78 communes et districts restructurés. Grâce à un concours de création de données, 100 % des sections locales ont produit des vidéos présentant la culture, la géographie et le potentiel de développement de leurs territoires. Ce projet, baptisé « Quang Tri on the map », fonctionne comme un outil de recherche intuitif et un canal de promotion touristique dynamique, sans peser sur le budget public.

À Ninh Binh, l'accent a été mis sur la numérisation des sites historiques. Grâce aux codes QR, les visiteurs accèdent instantanément à l'histoire et à l'architecture des monuments sur leurs appareils mobiles. À ce jour, 228 sites et paysages ont été numérisés, intégrant des technologies de pointe comme la réalité virtuelle (VR360) et la 3D. Parallèlement, plus de 2 300 groupes technologiques communautaires ont été déployés pour accompagner 1,2 million de citoyens dans l'utilisation des services publics en ligne et de l'identification électronique.

L'année 2025 a marqué un tournant pour le mouvement « Jeunesse Créative », avec plus de 12 000 initiatives concrétisées. Les forums de recherche scientifique et les concours de robotique ne sont plus seulement des compétitions, mais des incubateurs d'idées visant à résoudre des problèmes sociaux réels. Le soutien au fonctionnement de l'administration locale est également devenu une mission prioritaire. Entre juillet et septembre 2025, près de 49 000 équipes de volontaires ont aidé plus de 5,1 millions de personnes à effectuer des démarches administratives en ligne. Ce déploiement massif témoigne de la capacité d'adaptation et du dynamisme de cette génération.

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Des jeunes présentent à des habitants l'application citoyenne numérique « i-HaTinh ». Photo : VNA.

Selon le premier secrétaire du Comité central de l'Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh, Bui Quang Huy, la jeunesse actuelle est une génération de « citoyens numériques », née avec les avancées technologiques. Il souligne leur intelligence, leur audace et leur désir profond d'intégration internationale, tout en restant fidèles aux valeurs nationales. À l'avenir, l'Union de la jeunesse met l'accent sur le renforcement des compétences numériques avancées. Les programmes de formation ne se limitent plus aux bases de l'informatique, mais s'ouvrent à l'intelligence artificielle (IA), au Big Data et à la blockchain.

L'ambition est d'attirer au moins un million de jeunes chaque année vers ces plateformes d'innovation. Le mouvement d’« alphabétisation numérique », incluant l'initiation à l'IA, est déployé à l'échelle nationale avec un objectif clair : que 100 % des adolescents et des jeunes maîtrisent les technologies numériques d'ici 2030. Dans ce contexte de mutation profonde, la technologie n'est plus un simple moyen, mais devient une véritable manière de penser et d'agir. En s'appropriant ce nouveau « langage », la jeunesse vietnamienne connecte, crée et affirme son rôle, contribuant au développement et à la prospérité du pays. -VNA

#Mois de la jeunesse 2026 #citoyens numériques
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