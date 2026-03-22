Renforcement des échanges entre les jeunes de Hô Chi Minh-Ville et de Chongqing (Chine)

Hô Chi Minh-Ville (VNA) – L’antenne de l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh (UJCH) à Hô Chi Minh-Ville a tenu, le 22 mars, une séance de travail avec le comité de la Ligue de la jeunesse communiste chinoise (LJCC) de Chongqing (Chine), afin d’échanger des expériences et de promouvoir la coopération ainsi que les échanges entre les organisations de jeunesse et les jeunes des deux villes dans les temps à venir.



Prenant la parole lors de la rencontre, Ngô Minh Hai, secrétaire de l’antenne municipale de l’UJCH et président de l’Association de la jeunesse vietnamienne de Hô Chi Minh-Ville, a souligné que, sur la base des bonnes relations entre les deux Partis, les deux États et les peuples des deux pays, les organisations de jeunesse jouent un rôle essentiel dans le renforcement des échanges, de la compréhension mutuelle et des liens entre les jeunes générations.

Après la réorganisation administrative et la mise en place d’un modèle de gouvernance locale à deux niveaux, Hô Chi Minh-Ville a élargi son périmètre en intégrant les provinces de Binh Duong et de Ba Ria-Vung Tau, confirmant ainsi son rôle de grand centre économique et culturel du pays.

L’antenne municipale de l’UJCH compte actuellement plus de 700 000 membres, répartis dans 168 unités au niveau des quartiers et dans de nombreuses structures relevant des écoles, des zones industrielles et des forces armées.

L’antenne municipale de l’UJCH a proposé d’intensifier les échanges de délégations, notamment à travers le programme « Itinéraire rouge » prévu en 2026 à Chongqing, avec la participation d’environ 100 jeunes de la ville. Elle a également suggéré de développer des activités de volontariat international, en invitant des jeunes de Chongqing à participer à la campagne « Été vert » en 2026 à Hô Chi Minh-Ville.

De son côté, Long Dongge, secrétaire du Comité de la LJCC de Chongqing et président d’honneur de l’Association de la jeunesse de Chongqing, a remercié pour l’accueil et salué le dynamisme de Hô Chi Minh-Ville ainsi que l’esprit actif et créatif de ses jeunes.

Il a indiqué que, ces dernières années, les organisations de jeunesse des deux pays et des deux villes ont mené de nombreuses activités d’échange significatives, contribuant à renforcer l’amitié entre la Chine et le Vietnam.

Présentant sa ville, il a précisé que Chongqing est une municipalité relevant directement du pouvoir central, jouant un rôle important dans la stratégie de développement de l’Ouest de la Chine et constituant un grand pôle d’échanges économiques.

Son organisation de jeunesse regroupe plus de 1,9 million de membres et met en œuvre de nombreux programmes en faveur de l’emploi, de l’entrepreneuriat et du développement des jeunes.

À l’issue des échanges, les deux parties ont convenu de renforcer leur coopération dans plusieurs domaines, notamment les échanges de délégations, les activités de volontariat international, la formation et le développement des capacités des jeunes, ainsi que la collaboration dans les domaines de l’innovation, de la production intelligente, de la protection de l’environnement et du développement durable.

Dans ce cadre, les deux organisations ont signé un protocole d’accord, créant une base pour la mise en œuvre de programmes conjoints et contribuant au renforcement des relations d’amitié entre le Vietnam et la Chine dans la nouvelle période.-VNA