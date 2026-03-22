Société

Renforcement des échanges entre les jeunes de Hô Chi Minh-Ville et de Chongqing (Chine)

L’antenne de l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh (UJCH) à Hô Chi Minh-Ville et le comité de la Ligue de la jeunesse communiste chinoise (LJCC) de Chongqing ont convenu de renforcer leur coopération dans plusieurs domaines, notamment les échanges de délégations, les activités de volontariat international, la formation et le développement des capacités des jeunes, ainsi que la collaboration dans les domaines de l’innovation, de la production intelligente, de la protection de l’environnement et du développement durable.

Signature du protocole d'accord de coopération entre L’antenne de l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh (UJCH) à Hô Chi Minh-Ville et le comité de la Ligue de la jeunesse communiste chinoise (LJCC) de Chongqing. Photo: VNA
Signature du protocole d'accord de coopération entre L’antenne de l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh (UJCH) à Hô Chi Minh-Ville et le comité de la Ligue de la jeunesse communiste chinoise (LJCC) de Chongqing. Photo: VNA

Hô Chi Minh-Ville (VNA) – L’antenne de l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh (UJCH) à Hô Chi Minh-Ville a tenu, le 22 mars, une séance de travail avec le comité de la Ligue de la jeunesse communiste chinoise (LJCC) de Chongqing (Chine), afin d’échanger des expériences et de promouvoir la coopération ainsi que les échanges entre les organisations de jeunesse et les jeunes des deux villes dans les temps à venir.

Prenant la parole lors de la rencontre, Ngô Minh Hai, secrétaire de l’antenne municipale de l’UJCH et président de l’Association de la jeunesse vietnamienne de Hô Chi Minh-Ville, a souligné que, sur la base des bonnes relations entre les deux Partis, les deux États et les peuples des deux pays, les organisations de jeunesse jouent un rôle essentiel dans le renforcement des échanges, de la compréhension mutuelle et des liens entre les jeunes générations.

Après la réorganisation administrative et la mise en place d’un modèle de gouvernance locale à deux niveaux, Hô Chi Minh-Ville a élargi son périmètre en intégrant les provinces de Binh Duong et de Ba Ria-Vung Tau, confirmant ainsi son rôle de grand centre économique et culturel du pays.

L’antenne municipale de l’UJCH compte actuellement plus de 700 000 membres, répartis dans 168 unités au niveau des quartiers et dans de nombreuses structures relevant des écoles, des zones industrielles et des forces armées.

L’antenne municipale de l’UJCH a proposé d’intensifier les échanges de délégations, notamment à travers le programme « Itinéraire rouge » prévu en 2026 à Chongqing, avec la participation d’environ 100 jeunes de la ville. Elle a également suggéré de développer des activités de volontariat international, en invitant des jeunes de Chongqing à participer à la campagne « Été vert » en 2026 à Hô Chi Minh-Ville.

De son côté, Long Dongge, secrétaire du Comité de la LJCC de Chongqing et président d’honneur de l’Association de la jeunesse de Chongqing, a remercié pour l’accueil et salué le dynamisme de Hô Chi Minh-Ville ainsi que l’esprit actif et créatif de ses jeunes.

Il a indiqué que, ces dernières années, les organisations de jeunesse des deux pays et des deux villes ont mené de nombreuses activités d’échange significatives, contribuant à renforcer l’amitié entre la Chine et le Vietnam.

Présentant sa ville, il a précisé que Chongqing est une municipalité relevant directement du pouvoir central, jouant un rôle important dans la stratégie de développement de l’Ouest de la Chine et constituant un grand pôle d’échanges économiques.

Son organisation de jeunesse regroupe plus de 1,9 million de membres et met en œuvre de nombreux programmes en faveur de l’emploi, de l’entrepreneuriat et du développement des jeunes.

À l’issue des échanges, les deux parties ont convenu de renforcer leur coopération dans plusieurs domaines, notamment les échanges de délégations, les activités de volontariat international, la formation et le développement des capacités des jeunes, ainsi que la collaboration dans les domaines de l’innovation, de la production intelligente, de la protection de l’environnement et du développement durable.

Dans ce cadre, les deux organisations ont signé un protocole d’accord, créant une base pour la mise en œuvre de programmes conjoints et contribuant au renforcement des relations d’amitié entre le Vietnam et la Chine dans la nouvelle période.-VNA

#​Hô Chi Minh-Ville #Chine #Chongqing
Suivez VietnamPlus

Vietnam - Nouvelle ère

Sur le même sujet

Voir plus

Quang Tri met en œuvre une série de mesures coordonnées visant à renforcer le contrôle des navires de pêche. Photo: VNA

Quang Tri renforce la surveillance de sa flotte pour lutter contre la pêche INN

Quang Tri compte actuellement environ 4 600 navires de pêche d'une longueur de 6 mètres ou plus. L'intégralité de cette flottille est en conformité avec les réglementations relatives à l'enregistrement et aux licences d'exploitation, et 100% des bâtiments requis sont équipés d'un système de surveillance par satellite (VMS), un outil essentiel pour renforcer la surveillance des activités en mer.

Jonathan Baker, représentant de l’UNESCO au Vietnam. Photo: VNA

Investir dans le capital humain et culturel, la clé du bonheur au Vietnam

Fort de deux années passées au Vietnam, Jonathan Baker, représentant de l’UNESCO au Vietnam, a indiqué avoir régulièrement observé l’accent mis par les dirigeants sur l’importance du soutien à la population. Selon lui, l’amélioration du niveau de bonheur au Vietnam ces dernières années repose avant tout sur des investissements soutenus dans le capital humain, notamment à travers le renforcement du financement de l’éducation et le soutien aux enseignants et aux élèves.

Actuellement, la mégapole du Sud recense 16 centres de protection sociale, dont douze accueillent des personnes âgées. Photo : VNA

Santé et services : les défis du vieillissement à Hô Chi Minh-Ville

Confrontée à une croissance démographique doublée d'un vieillissement accéléré, Ho Chi Minh-Ville fait face à l'urgence d'assurer le bien-être de ses seniors. Dans ce contexte, la prise en charge gériatrique s'impose comme le défi absolu, souligne le Dr Nguyen Van Vinh Chau.

Plus de 23 % des internautes vietnamiens ont été confrontés à des menaces en ligne en 2025. Photo fournie par Kaspersky

Kaspersky : 23 % des internautes vietnamiens victimes de menaces en ligne en 2025

Plus de 23 % des internautes vietnamiens ont été exposés à des menaces en ligne en 2025, ce qui place le pays au 78e rang mondial, soit une progression de deux places par rapport à l’année précédente (80e), selon Kaspersky, entreprise mondiale de cybersécurité et de protection de la vie privée numérique.

Séance entre l’ambassadeur de Belgique au Vietnam, Karl Van Den Bossche, et les autorités de la province de Hung Yen. Photo: VNA

Un fonds belge propose des investissements et des projets de soutien à Hung Yen

La Belgique et l'écosystème Aquitara ont manifesté leur intérêt pour investir et mener des actions caritatives au Vietnam en général, et dans la province de Hung Yen en particulier. Ils ont appelé la province à faciliter la mise en œuvre de leurs programmes et projets, notamment en mettant à disposition des terrains libérés. 

Le secteur judiciaire est appellé à poursuivre son virage numérique et à construire l’e-juridiction. Photo : VNA

Hô Chi Minh-Ville accélère le perfectionnement du modèle d’e-juridiction

La numérisation a renforcé la transparence du fonctionnement de la justice. Les citoyens et les justiciables peuvent désormais consulter les informations relatives aux affaires et suivre leur avancement via des plateformes en ligne, ce qui réduit la nécessité de se rendre physiquement au tribunal, permet de gagner du temps et de réduire les coûts, et renforce le contrôle public des activités judiciaires.

De nombreuses mesures incitatives et une réglementation transparente sont en place pour encourager les investisseurs à participer à la construction de projets de logements sociaux. Photo : VNA

Un nouveau cadre politique dynamise le développement du logement social

Le décret modifié établit une réglementation détaillée et harmonisée couvrant l’ensemble du cycle de vie des projets de logements sociaux, depuis la préparation du projet et la sélection des investisseurs jusqu’aux mécanismes d’incitation, en passant par les procédures de vente, de location-acquisition et de gestion opérationnelle.