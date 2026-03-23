Politique

Lancement de l’Orchestre symphonique de l’Armée avec un concert d’exception en présence du leader du Parti

Cet événement a revêtu une portée particulière, s’inscrivant dans l’élan du succès du 14e Congrès national du Parti, ainsi que des élections des députés de la 16e législature de l’Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires pour le mandat 2026-2031.

Le secrétaire général du Parti, To Lam, également secrétaire de la Commission militaire centrale, Tran Thanh Man, membre du Bureau politique et président de l’Assemblée nationale, et d'autres dirigeants, lors du concert. Photo: VNA
Le secrétaire général du Parti, To Lam, également secrétaire de la Commission militaire centrale, Tran Thanh Man, membre du Bureau politique et président de l’Assemblée nationale, et d'autres dirigeants, lors du concert. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Dans la soirée du 23 mars, à Hanoï, sous l’égide de la Commission militaire centrale - ministère de la Défense, l’Université de la culture et des arts de l’Armée a donné un concert symphonique de musique de chambre intitulé « Mélodies sous la lumière du soleil », marquant le lancement de l’Orchestre symphonique de l’Armée.

Cet événement a revêtu une portée particulière, s’inscrivant dans l’élan du succès du 14e Congrès national du Parti, ainsi que des élections des députés de la 16e législature de l’Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires pour le mandat 2026-2031.

Le secrétaire général du Parti, To Lam, également secrétaire de la Commission militaire centrale, et Tran Thanh Man, membre du Bureau politique et président de l’Assemblée nationale, ont assisté à cette soirée.

Conçu comme une fresque en trois mouvements étroitement liés, le programme a conduit le public à travers différentes strates d’émotions, mêlant profondeur politique et expression artistique. La première partie, intitulée « La lumière du soleil guide la voie », baignait dans une atmosphère de fierté et de reconnaissance envers le Parti et le Président Ho Chi Minh. La deuxième, « L’étoile sur le képi – le drapeau dans le cœur », a esquissé avec force et sensibilité la figure du soldat de l’Armée populaire du Vietnam. La troisième, « Les sonorités d’un nouveau jour », a ouvert une perspective d’harmonie et d’intégration, révélant la capacité des artistes militaires à dialoguer avec le patrimoine musical universel.

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La première partie, intitulée « La lumière du soleil guide la voie ». Photo: VNA

Au terme de ce voyage musical, « Mélodies sous la lumière du soleil » a laissé une empreinte profonde, alliant émotion et sens, et contribuant à la mise en œuvre de la Résolution n°80-NQ/TW du Bureau politique sur le développement de la culture vietnamienne. -VNA

#To Lam #Tran Thanh Man #concert symphonique #Orchestre symphonique de l’Armée
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