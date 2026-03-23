Le marché du travail à Ho Chi Minh-Ville en reprise

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Au premier trimestre 2026, le marché du travail à Ho Chi Minh-Ville et dans les zones avoisinantes a continué de montrer des signes de reprise. La demande de recrutement a poursuivi sa hausse, portée par le redressement des exportations et l’expansion de la production, tandis que l’offre de main-d’œuvre reste insuffisante pour pourvoir des dizaines de milliers de postes.

Depuis début mars, les centres de services pour l’emploi et les universités à Ho Chi Minh-Ville organisent de nombreux forums de recrutement et salons de l’emploi. Près de 1 000 entreprises, situées notamment dans les zones industrielles et franches, proposent plus de 36 800 postes.

Certaines grandes entreprises intensifient leurs recrutements. La société PouYuen Vietnam, l’un des plus importants employeurs de la ville, a besoin d'embaucher plus de 4 000 travailleurs dans divers métiers (textile, chaussure, maintenance, automatisation, etc.), en raison d’un carnet de commandes rempli jusqu’à la fin de l’année. Pour répondre aux besoins, elle élargit ses critères de recrutement, en intégrant des travailleurs sans qualification, ainsi que des salariés expérimentés de plus de 40 ans. Les revenus mensuels varient de 10 à 25 millions de dongs pour les profils qualifiés.

Dans le secteur des infrastructures, le groupe Deo Ca prévoit de recruter environ 2 500 personnes, allant de la main-d’œuvre non qualifiée aux profils hautement qualifiés, afin de répondre à de nouveaux projets. D’autres entreprises, telles que Samho Vietnam, Posmart, ou encore Manpower Vietnam et Nobland Vietnam, annoncent également des besoins importants, avec des salaires allant de 7,3 à 19 millions de dongs par mois.

Dans les provinces industrielles voisines, l’entreprise Hoa Net, spécialisée dans le bois, prévoit d’embaucher environ 1 500 travailleurs pour soutenir son expansion. Les salaires y varient entre 10 et 18 millions de dongs, assortis de primes et d’avantages sociaux.

Selon les experts, le premier trimestre constitue traditionnellement un pic de recrutement, porté par l’accélération des commandes, notamment dans les secteurs du textile, du bois et de l’agroalimentaire.

Pour le deuxième trimestre 2026, les perspectives demeurent positives. D’après les autorités locales, la demande concerne principalement les travailleurs peu qualifiés (près de 40 %), suivis par les secteurs industriels et techniques, puis les services et la logistique. Les entreprises proposent des rémunérations compétitives pour attirer les candidats, pouvant atteindre 25 millions de dongs pour les postes qualifiés.

Une étude de ManpowerGroup indique que 63 % des entreprises vietnamiennes prévoient d’augmenter leurs recrutements au deuxième trimestre, notamment dans la construction et l’immobilier, portés par les grands projets d’infrastructure.

Malgré ces perspectives favorables, des difficultés subsistent, notamment dans l’accès à l’information pour les travailleurs. Des programmes de mise en relation entre l’offre et la demande d’emploi ont ainsi été renforcés entre Ho Chi Minh-Ville et plusieurs provinces, afin de faciliter le recrutement et d’élargir les opportunités pour les travailleurs.

Dans l’ensemble, en dépit des incertitudes géopolitiques, le marché du travail du Sud du Vietnam reste dynamique, soutenu par l’adaptation des entreprises et l’amélioration des conditions d’emploi. -VNA