Économie

Hô Chi Minh-Ville ambittionne de devenir un pôle des semi-conducteurs

Dans le cadre du Plan n° 98, publié le 16 mars, la ville met en œuvre la stratégie vietnamienne de développement de l'industrie des semi-conducteurs, parallèlement à un programme national de développement de la main-d'œuvre à l'horizon 2026. Cette initiative va au-delà de la simple attraction des investissements et vise à construire un écosystème pleinement intégré couvrant la recherche et le développement (R&D), la formation des ressources humaines, l'innovation et l'incubation de start-ups dans les technologies des microprocesseurs et des semi-conducteurs.

Laboratoire des microcircuits et des systèmes haute fréquence de l'Université de technologie de Hô Chi Minh-Ville. Photo : VNA
Laboratoire des microcircuits et des systèmes haute fréquence de l'Université de technologie de Hô Chi Minh-Ville. Photo : VNA

Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Hô Chi Minh-Ville intensifie ses efforts pour attirer les investissements des grands groupes et entreprises mondiaux des secteurs des composants électroniques, des semi-conducteurs et de la fabrication de puces, afin de se positionner comme un pôle majeur de l'industrie des semi-conducteurs à l'échelle régionale et mondiale.

Objectif de former 1 500 experts dans les semi-conducteurs en 2026

Reconnaissant le rôle déterminant des ressources humaines, la ville prévoit de former 1 500 professionnels spécialisés dans les semi-conducteurs en 2026 et d'inscrire environ 3 300 étudiants universitaires supplémentaires dans des domaines connexes.

Au moins 300 travailleurs bénéficieront de programmes de requalification et de perfectionnement afin de répondre à la demande croissante du secteur. Un fonds de développement des ressources humaines en conception de microprocesseurs, doté de 5 millions de dollars, sera également créé pour financer des bourses d'études, des activités de recherche et le recrutement d'experts nationaux et internationaux.

Dans le cadre du Plan n° 98, publié le 16 mars, la ville met en œuvre la stratégie vietnamienne de développement de l'industrie des semi-conducteurs, parallèlement à un programme national de développement de la main-d'œuvre à l'horizon 2026. Cette initiative va au-delà de la simple attraction des investissements et vise à construire un écosystème pleinement intégré couvrant la recherche et le développement (R&D), la formation des ressources humaines, l'innovation et l'incubation de start-ups dans les technologies des microprocesseurs et des semi-conducteurs.

L'un des axes majeurs de ce plan est le renforcement de la coopération avec des géants technologiques tels qu'AMD, NVIDIA et Qualcomm. Ces partenariats visent le transfert de technologies et l'amélioration des capacités de conception locale. Parallèlement, la ville cible au moins quatre nouveaux projets d'investissement direct étranger (IDE) à haute valeur ajoutée.

Sur le plan des infrastructures, la ville prévoit la construction d’un centre de recherche répondant aux normes internationales, ainsi que le développement de laboratoires spécialisés au sein des universités, notamment à Université nationale de Ho Chi Minh-Ville.

Le centre de calcul du Parc logiciel Quang Trung sera également modernisé pour soutenir les activités liées à la conception et aux nouvelles technologies. De son côté, le Parc de haute technologie de Ho Chi Minh-Ville sera élargi afin d’accueillir un complexe industriel de grande envergure. Un projet de zone dédiée à la science et à la technologie dans le nord de la ville, couvrant environ 1.000 hectares, est également envisagé pour soutenir le développement à long terme.

Le vice-président du Comité populaire municipal, Nguyen Manh Cuong, a souligné que la stratégie de la ville repose sur trois piliers : les politiques, la technologie et l’humain. Des résultats sont déjà visibles avec l'ouverture de bureaux de R&D par le groupe américain Marvell et l'augmentation du capital du groupe néerlandais BESI. Au niveau local, des entreprises comme CT Group et VNChip renforcent également leurs capacités de production et de recherche.

Vers un écosystème technique et financier

Le professeur Vo Xuan Vinh de l'Institut de recherche commerciale de l'Université d'économie d'Hô Chi Minh-Ville a suggéré que la ville pourrait s'inspirer des pôles technologiques mondiaux établis pour concevoir des politiques visant à attirer les grands investisseurs.

Il a estimé que le développement de ce secteur nécessite un écosystème complet, incluant non seulement les activités techniques, mais aussi les services liés à l’approvisionnement, au transport, à la finance et à la gestion. Il a souligné la nécessité de renforcer les liens entre les établissements de formation, les centres de recherche et les acteurs économiques.

À ce jour, le Vietnam participe à toutes les étapes de la chaîne de valeur mondiale des semi-conducteurs, attirant plus de 50 entreprises de conception de puces et un effectif de 7 000 ingénieurs. Le total des investissements étrangers dans ce secteur dépasse 14,2 milliards de dollars, avec plus de 240 projets en cours, tandis que les entreprises locales continuent de développer leurs capacités. -VNA

#semi-conducteurs #​Hô Chi Minh-Ville
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