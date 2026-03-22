Économie

La mission vietnamienne à Genève discute des dernières évolutions de la politique tarifaire américaine

La Mission permanente du Vietnam à Genève a récemment organisé un séminaire hybride consacré aux dernières évolutions de la politique tarifaire américaine.

Des délégués participent à un séminaire à la Mission permanente du Vietnam à Genève. Photo : VNA
Des délégués participent à un séminaire à la Mission permanente du Vietnam à Genève. Photo : VNA

Genève, 22 mars (VNA) - La Mission permanente du Vietnam à Genève a récemment organisé un séminaire hybride consacré aux dernières évolutions de la politique tarifaire américaine.

Ont participé à cet événement l’ambassadeur Mai Phan Dung, chef de mission, le ministre-conseiller Pham Quang Huy, ainsi que Simon Evenett, fondateur du St. Gallen Endowment et professeur de géopolitique et de stratégie à l’Institut international pour le développement du management (IMD).

Dans son allocution d’ouverture, l’ambassadeur Mai Phan Dung a souligné que la situation géopolitique mondiale et régionale connaît des évolutions complexes, générant des défis croissants pour le commerce et les chaînes d’approvisionnement mondiales. Il a notamment évoqué l’impact des droits de douane réciproques imposés par l’administration du président américain Donald Trump en 2025.

Par ailleurs, les récents ajustements de la politique tarifaire américaine, suite à la décision de la Cour suprême des États-Unis rejetant les droits de douane réciproques tels que ceux imposés en vertu de l'article 122 de la loi de 1974 sur le commerce (relatif aux paiements internationaux), et deux affaires relevant de l'article 301 concernant la surcapacité et le travail forcé, ont accru l'incertitude dans le commerce mondial.

Pour le Vietnam, dont l'économie est très ouverte, ces développements pourraient affecter directement les perspectives d'exportation et la prévisibilité de l'environnement des affaires, ainsi que la planification des politiques par les agences étatiques compétentes, a-t-il souligné.

Lors du séminaire, le professeur Simon Evenett a analysé plusieurs questions clés, notamment les échanges commerciaux entre le Vietnam et les États-Unis en 2025, les problématiques de transbordement, ainsi que les perspectives d’évolution de la politique tarifaire américaine et le recours à des mesures protectionnistes. Les enquêtes récentes menées au titre des articles 122 et 301, ainsi que les recommandations adressées au Vietnam dans le cadre des affaires relevant de l’article 301, ont également été examinées.

Les participants ont, par ailleurs, interrogé l’expert sur divers sujets, dont l’impact de la décision récente de la Malaisie d’annuler son accord commercial bilatéral avec les États-Unis, les réactions possibles de Washington, le lien entre les négociations commerciales bilatérales et les enquêtes relevant de l’article 301, ainsi que les secteurs susceptibles d’être ciblés par de futures mesures. Ont également été abordées les interprétations de la notion de surcapacité et la validité juridique des mesures tarifaires.

Dans ses remarques de clôture, l’ambassadeur Mai Phan Dung a souligné la pertinence et l’opportunité de ce séminaire, qui a permis d’actualiser les connaissances sur les évolutions récentes de la politique tarifaire américaine, d’en analyser les impacts et de formuler des recommandations en vue d’apporter des réponses rapides dans un contexte commercial mondial particulièrement volatil.- VNA

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#mission vietnamienne. Genève #évolutions #politique tarifaire
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