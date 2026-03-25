Mise en accusation de Nguyen Dinh Thang pour terrorisme et appel à la reddition

Dak Lak (VNA) - Le Parquet populaire de la province de Dak Lak (Hauts-Plateaux du Centre) a annoncé, le 25 mars, avoir émis un acte d’accusation à l’encontre de Nguyen Dinh Thang, poursuivi pour "terrorisme" en vertu de l’article 299 du Code pénal vietnamien.

Selon l’acte d’accusation daté du 9 mars 2026, l’intéressé est inculpé au titre du paragraphe 2 de cet article. Né le 9 mars 1958 à Ho Chi Minh-Ville, il résidait auparavant dans le quartier de Nhieu Loc de la métropole du Sud avant de quitter illégalement le territoire national.

Dans le cadre de cette affaire, le 27 février 2026, l’Agence de sécurité d’enquête relevant de la Police provinciale de Dak Lak a émis un mandat d’arrêt à son encontre. Les autorités appellent Nguyen Dinh Thang à se rendre afin de faciliter les procédures d’enquête, de poursuite et de jugement, et de bénéficier de la politique de clémence prévue par la législation.

Auparavant, le 16 janvier 2026, les autorités d’enquête avaient ouvert une procédure pénale pour "terrorisme" en lien avec les attaques survenues le 11 juin 2023 dans la province de Dak Lak.

Les résultats de l’enquête ont permis d’établir que Nguyen Dinh Thang a dirigé, incité et aidé Y Quynh Bdap, un individu de l'ethnie Ede, à organiser des complices locaux pour commettre des actes de terrorisme et de meurtre à cette date. -VNA