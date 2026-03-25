Société

Mise en accusation de Nguyen Dinh Thang pour terrorisme et appel à la reddition

Nguyen Dinh Thang a été poursuivi pour "terrorisme" en vertu de l’article 299 du Code pénal vietnamien, selon le Parquet populaire de la province de Dak Lak (Hauts-Plateaux du Centre).

Nguyen Dinh Thang. Photo: cand.com.vn
Nguyen Dinh Thang. Photo: cand.com.vn

Dak Lak (VNA) - Le Parquet populaire de la province de Dak Lak (Hauts-Plateaux du Centre) a annoncé, le 25 mars, avoir émis un acte d’accusation à l’encontre de Nguyen Dinh Thang, poursuivi pour "terrorisme" en vertu de l’article 299 du Code pénal vietnamien.

Selon l’acte d’accusation daté du 9 mars 2026, l’intéressé est inculpé au titre du paragraphe 2 de cet article. Né le 9 mars 1958 à Ho Chi Minh-Ville, il résidait auparavant dans le quartier de Nhieu Loc de la métropole du Sud avant de quitter illégalement le territoire national.

Dans le cadre de cette affaire, le 27 février 2026, l’Agence de sécurité d’enquête relevant de la Police provinciale de Dak Lak a émis un mandat d’arrêt à son encontre. Les autorités appellent Nguyen Dinh Thang à se rendre afin de faciliter les procédures d’enquête, de poursuite et de jugement, et de bénéficier de la politique de clémence prévue par la législation.

Auparavant, le 16 janvier 2026, les autorités d’enquête avaient ouvert une procédure pénale pour "terrorisme" en lien avec les attaques survenues le 11 juin 2023 dans la province de Dak Lak.

Les résultats de l’enquête ont permis d’établir que Nguyen Dinh Thang a dirigé, incité et aidé Y Quynh Bdap, un individu de l'ethnie Ede, à organiser des complices locaux pour commettre des actes de terrorisme et de meurtre à cette date. -VNA

#Nguyên Dinh Thang #Dak Lak #terrorisme #Y Quynh Bdap
Suivez VietnamPlus

Sur le même sujet

L’inculpé Nguyen Dinh Thang. (Source : ministère de la Sécurité publique)

Mise en examen de Nguyen Dinh Thang pour « terrorisme »

Le 30 janvier, le ministère de la Sécurité publique a annoncé que l’Agence d’enquête de sécurité de la Police de la province de Dak Lak avait rendu une décision d’inculpation et émis un mandat de placement en détention provisoire à l’encontre de Nguyen Dinh Thang pour le crime de « terrorisme ».

Six personnes recherchées pour terrorisme contre le pouvoir populaire à Dak Lak

Six personnes recherchées pour terrorisme contre le pouvoir populaire à Dak Lak

L’agence de sécurité d’enquête du Département de la sécurité publique de la province de Dak Lak, dans les Hauts Plateaux du Centre, a indiqué jeudi 30 novembre avoir émis un mandat d’arrêt spécial contre six personnes en lien avec la double attaque visant les sièges des comités populaires des communes de Ea Tiêu et Ea Ktur, qui abritent les locaux de la police communale, faisant plusieurs morts et blessés.

Voir plus

Ngô Minh Hai, secrétaire de l'Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh de la ville, président de l'Union de la jeunesse vietnamienne de Hô Chi Minh-Ville, remet des portraits aux familles des soldats tombés au combat. Photo : muctim.tuoitre.vn

Mois de la jeunesse : Restauration de portraits en hommage aux héros de guerre

L’initiative de restauration et de numérisation des portraits des mères héroïnes et des martyrs à travers Hô Chi Minh-Ville contribue non seulement à la sauvegarde de précieux documents historiques, mais met également en lumière la créativité et l’esprit de bénévolat des jeunes qui mettent la technologie au service de projets communautaires significatifs.

Le procès fictif permet d'informer 200 pêcheurs locaux sur les enjeux de la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN). Photo: VNA

Un procès fictif pour sensibiliser les pêcheurs à la lutte contre la pêche INN

Un procès fictif organisé le 24 mars dans le quartier de Phan Thiet visait à diffuser les dispositions légales et à encourager les pêcheurs à lutter contre la pêche INN, contribuant ainsi au développement durable du secteur halieutique et aux efforts visant à faire lever le « carton jaune » imposé par la Commission européenne aux produits de la mer vietnamiens.

L'équipe K91 du Commandement militaire de la province de Dong Thap recherche les restes de soldats tombés au Cambodge. Photo: VNA

Lancement d'une vaste campagne en hommage aux morts pour la Patrie

Selon un plan récemment promulgué par décision de la vice-Première ministre Pham Thi Thanh Tra, présidente du Comité national de pilotage pour la recherche, la collecte et l’identification des restes de martyrs, la « campagne des 500 jours et nuits » vise à mobiliser l’ensemble du Parti, du système politique, des forces armées et du peuple afin de créer des avancées positives et efficaces dans l’exécution de cette tâche politique particulièrement sacrée.

Environ 85 % des passagers privilégient désormais l’identification électronique et la biométrie. Photo: VNA

Le métro de Hanoï passe à l’ère numérique

Selon Hanoï Metro, environ 85 % des passagers privilégient désormais l’identification électronique et la biométrie. Cette évolution s’accompagne d’une hausse de 48 % des recettes et d’une augmentation de 15 % de la fréquentation par rapport à la même période de l’année dernière.

Le système de billetterie et de contrôle automatique a été entièrement modernisé, avec plus de 5,7 millions de trajets effectués via ce dispositif. Photo: VNA

Le métro de Hanoï passe à l’ère numérique

Selon Hanoï Metro, environ 85 % des passagers privilégient désormais l’identification électronique et la biométrie. Cette évolution s’accompagne d’une hausse de 48 % des recettes et d’une augmentation de 15 % de la fréquentation par rapport à la même période de l’année dernière, témoignant d’une adoption croissante des technologies numériques par les usagers urbains.

Depuis sa création il y a 21 ans, ce prix a récompensé plus de 2.000 cadres des unions de la jeunesse de tous les échelons. Photo: VNA

Le Prix Ly Tu Trong 2026 honore 100 cadres de l’Union de la jeunesse

Le Prix Ly Tu Trong est une distinction prestigieuse décernée chaque année par la HCYU afin de récompenser les cadres des unions de la jeunesse qui se sont distingués par leurs excellents résultats scolaires, professionnels et leur engagement auprès des jeunes. Nommé en hommage à Ly Tu Trong, jeune révolutionnaire symbole de patriotisme et de courage, ce prix est devenu une source d’inspiration pour les jeunes leaders à travers le pays.

Yasushi Ogura lors du 10e anniversaire du café Cực Bắc, en août 2025. Photo : Zingnews

Yasushi Ogura, un Japonais bien tranquille au village de Lô Lô Chai

Depuis près de trois décennies,Yasushi Ogura s’est rendu plus de cent fois à Hà Giang (aujourd’hui province de Tuyên Quang). Plutôt que de lancer des circuits ou de construire des complexes hôteliers, il a choisi un chemin plus modeste : rénover une maison, ouvrir un café et convaincre les habitants de développer le tourisme selon leurs propres traditions.

Des jeunes participent à une performance collective lors du Festival de la jeunesse de Ho Chi Minh-Ville 2026. Photo : VNA

Résolution 80 : construire une jeunesse vietnamienne pleinement développée

La Résolution 80-NQ/TW met particulièrement l’accent sur la jeunesse, en plaçant la formation de la personnalité au cœur des orientations en matière de culture, d’éducation et de science, en vue de développer l’individu de manière globale sur les plans moral, intellectuel, physique et esthétique.

Pour la période 2026-2030, le gouvernement vise à ce que 100 % des établissements d’enseignement général soient dotés de solutions de cybersécurité. Photo: VNA

Le Vietnam renforce la protection et l'épanouissement des enfants dans l'espace numérique

Le programme sur la protection et le soutien au développement des enfants dans l’environnement numérique pour la période 2026-2030 vise un "double objectif" : renforcer la protection des enfants, soutenir et favoriser leur épanouissement sain et proactif, ainsi qu’améliorer leurs compétences numériques dans le contexte de la transformation numérique nationale, en vue de former une nouvelle génération de "citoyens numériques".

Le Vietnam renforce les bases du développement durable grâce aux progrès sociaux

Le Vietnam renforce les bases du développement durable grâce aux progrès sociaux

Les orientations et résolutions du Parti communiste du Vietnam, adoptées lors des différents Congrès nationaux, ont constamment affirmé que la croissance économique doit aller de pair avec le progrès et la justice sociale, dans une perspective de développement durable. Cette orientation se traduit notamment par la priorité accordée à l’éducation, à la santé et au système de protection sociale, des domaines qui influencent directement la vie de chaque citoyen.