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Vietnam : plus de 100 000 femmes autonomisées grâce à un partenariat UFV–Unilever

Au cours de cette période, ce partenariat public-privé s’est imposé comme un modèle de référence, contribuant à l’autonomisation de plus de 100 000 Vietnamiennes, en particulier dans les zones rurales et défavorisées, grâce à l’amélioration de leurs perspectives économiques, de leur santé et de leur qualité de vie.

Le partenariat entre l'UFV et Unilever Vietnam a été déployé dans 21 villes et provinces, avec des activités concrètes adaptées aux réalités locales, ayant un impact positif sur la vie de plus de 100 000 femmes.. Photo: VNA
Le partenariat entre l'UFV et Unilever Vietnam a été déployé dans 21 villes et provinces, avec des activités concrètes adaptées aux réalités locales, ayant un impact positif sur la vie de plus de 100 000 femmes.. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – L’Union des femmes du Vietnam (UFV) et Unilever Vietnam ont organisé le 23 mars à Hanoï une conférence pour dresser le bilan de leur accord de coopération pour la période 2022-2025, mettant en lumière les résultats obtenus, les modèles efficaces au niveau local et les orientations futures.

Au cours de cette période, ce partenariat public-privé s’est imposé comme un modèle de référence, contribuant à l’autonomisation de plus de 100 000 Vietnamiennes, en particulier dans les zones rurales et défavorisées, grâce à l’amélioration de leurs perspectives économiques, de leur santé et de leur qualité de vie.

La coopération repose sur trois piliers principaux. Le premier vise à sensibiliser et à faire évoluer les comportements en matière d’hygiène, de santé et d’environnement, tout en promouvant des familles épanouies et respectueuses de l’environnement. Le deuxième se concentre sur l’autonomisation économique à travers le soutien à l’entrepreneuriat, la création d’emplois et la génération de revenus. Le troisième renforce la protection sociale, en soutenant les femmes et les familles vulnérables face aux catastrophes naturelles et aux mutations socio-économiques.

La vice-présidente de l’UFV, Nguyen Thi Thu Hien, a souligné que, en tant qu’organisation sociopolitique représentant les droits et intérêts légitimes des femmes, l’Union a développé une coopération efficace avec des partenaires nationaux et internationaux afin de promouvoir le progrès global des femmes et d’améliorer leurs conditions de vie. Elle a indiqué que le partenariat avec Unilever Vietnam a été déployé dans 21 villes et provinces, avec des activités concrètes adaptées aux réalités locales, ayant un impact positif sur la vie de plus de 100 000 femmes.

De son côté, Le Thi Hong Nhi, directrice adjointe de la communication, des affaires institutionnelles et du développement durable chez Unilever Vietnam, a mis en avant les progrès notables en matière de sensibilisation à la santé et d’évolution des comportements, notamment dans les zones rurales.

Parmi les initiatives phares figure le programme « Village propre – Promouvoir de bonnes habitudes d’hygiène avec les femmes », qui a permis d’offrir des bilans de santé gratuits, des consultations médicales et des formations à l’hygiène, contribuant à la prévention des maladies. Des formations sur l’assainissement domestique sûr et adapté aux conditions locales ont également été mises en œuvre, améliorant les conditions de vie et ouvrant des perspectives de revenus durables dans les services liés aux soins.

Sur le plan économique, pilier central du partenariat, des dizaines de milliers de femmes ont eu accès à des connaissances commerciales, à des ressources financières et à des compétences entrepreneuriales, leur permettant d’accroître leurs revenus et leur autonomie. Le programme « Les Vietnamiennes ont confiance en elles pour entreprendre » a été largement déployé, avec le financement de 137 projets depuis 2022 pour un montant total de plus de 2 milliards de dôngs. De nombreuses bénéficiaires ont ainsi pu lancer ou développer leurs activités, contribuant au dynamisme économique local.

Par ailleurs, le fonds « Nouveau Départ », géré par les antennes locales de l’UFV, continue d’accorder des prêts aux femmes vulnérables pour soutenir leurs activités économiques, notamment dans l’agriculture, l’élevage et les petites entreprises, favorisant ainsi des moyens de subsistance durables et l’économie verte.

Pour la période 2026-2027, l'UFV et Unilever Vietnam prévoient d'intensifier et d'approfondir leurs programmes conjoints, en mettant l'accent sur des moyens de subsistance durables, le renforcement des capacités d'adaptation et l'amélioration de la qualité de vie des femmes et des familles vietnamiennes.

À cette occasion, une cérémonie a également récompensé les projets de start-up les plus prometteurs issus de l’édition 2025 du programme entrepreneurial, mettant à l’honneur des femmes venues de plusieurs provinces comme Can Tho, An Giang, Nghe An, Vinh Long et Ca Mau. Ce concours vise à encourager les initiatives créatives, réalisables et durables, tout en renforçant la confiance des femmes dans leur capacité à entreprendre. -VNA

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