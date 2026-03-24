Décentralisation : l’expérience nordique, une référence pour le Vietnam

Hanoï (VNA) - Dans le contexte où le Vietnam accélère la réforme administrative, la transformation numérique et la décentralisation afin d’améliorer la qualité des services publics, l’expérience des pays nordiques est considérée comme une source de référence.



S’exprimant auprès du journal électronique VietnamPlus, Hilde Solbakken, ambassadrice de Norvège au Vietnam, a partagé l’expérience de son pays en matière de décentralisation efficace, garantissant une mise en œuvre cohérente des politiques et la participation des citoyens à leur supervision.



En Norvège, la décentralisation repose sur des cadres nationaux clairs, tout en garantissant une forte autonomie des autorités locales. Le Parlement fixe les objectifs nationaux, les normes et les droits des citoyens, tandis que les autorités locales sont responsables de leur mise en œuvre. Cette approche permet de garantir que les citoyens, sur l’ensemble du territoire, aient accès à des services publics de qualité équivalente, même si les solutions concrètes peuvent varier d’une localité à l’autre.



Un facteur clé réside dans la clarté de la répartition des responsabilités. L’État se concentre sur l’élaboration des politiques, l’établissement des réglementations et des mécanismes de régulation, ainsi que sur la répartition des ressources au niveau national, tandis que les localités assurent la fourniture des services au quotidien.



La combinaison de compétences clairement définies, de ressources financières stables et de capacités locales solides contribue à assurer la cohérence des politiques et de leur mise en œuvre.



Selon l’ambassadrice Hilde Solbakken, les citoyens norvégiens disposent toujours d’une voix et du droit de contrôler le processus de décentralisation. La supervision citoyenne constitue un élément essentiel du processus de décentralisation en Norvège.



Cela est particulièrement important, car les citoyens étant directement concernés, la décentralisation ne peut être efficace que si elle garantit la transparence, l’accès à l’information, des mécanismes de participation et de débat, ainsi que la supervision d’organes indépendants afin d’assurer le respect des règles et la responsabilité.



Le Vietnam est récemment passé à un système d’administration locale à deux niveaux, similaire à celui appliqué dans de nombreux pays. Hilde Solbakken a souligné qu’un élément essentiel est de garantir la confiance des citoyens envers l’État et les institutions publiques.



Les autorités locales ont besoin de temps pour renforcer leurs capacités, exercer efficacement les nouvelles compétences qui leur sont confiées et assurer la fourniture de services publics de qualité. Les autorités locales ont également besoin de temps pour tirer des enseignements et s’adapter aux nouvelles procédures. Il s’agit d’un processus de transition progressif.



Les facteurs clés d’une décentralisation réussie peuvent être résumés comme suit : Premièrement, définir clairement les responsabilités et les rôles entre le niveau central et le niveau local. Deuxièmement, garantir des ressources humaines et matérielles suffisantes pour les autorités locales afin d’assumer leurs nouvelles responsabilités. Troisièmement, assurer la transparence et l’ouverture, afin que les citoyens comprennent le processus décisionnel et leurs droits de participation. Quatrièmement, les outils numériques constituent un facteur clé, mais il convient également de prendre en compte les compétences numériques des différentes catégories de population, en particulier celles vivant dans les zones reculées, afin de garantir leur accès effectif aux services. -VNA