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Da Nang mise sur les industries culturelles comme nouveau moteur de croissance

La Résolution 80-NQ/TW du Bureau politique du Parti communiste du Vietnam constitue un levier décisif, ouvrant la voie à un essor de ce secteur appelé à devenir un nouveau moteur de croissance et un vecteur de rayonnement international.

« Ký ức Hội An » – un spectacle artistique immersif haut en couleurs, présenté sur une scène en plein air de 25.000 m², mobilisant près de 500 artistes et combinant de multiples formes d’expression artistique. Photo : VNA
« Ký ức Hội An » – un spectacle artistique immersif haut en couleurs, présenté sur une scène en plein air de 25.000 m², mobilisant près de 500 artistes et combinant de multiples formes d’expression artistique. Photo : VNA


Da Nang (VNA) – Forte de ses atouts patrimoniaux et de son dynamisme créatif, Da Nang se trouve à un tournant stratégique pour accélérer le développement de ses industries culturelles. La Résolution 80-NQ/TW du Bureau politique du Parti communiste du Vietnam constitue un levier décisif, ouvrant la voie à un essor de ce secteur appelé à devenir un nouveau moteur de croissance et un vecteur de rayonnement international.

Les industries culturelles reposent sur la créativité, le savoir, le patrimoine et l’identité culturelle pour produire des biens et services répondant aux besoins spirituels de la société, tout en générant des retombées économiques. Pour la première fois, cette résolution place la culture au même rang que l’économie et la politique, la consacrant comme une « ressource endogène » essentielle au développement national.

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Une performance mêlant spectacle, danse, musique et effets de lumière au programme « Ký ức Hội An ». Photo : VNA

Da Nang dispose d’un potentiel remarquable, avec un système de patrimoines variés comprenant des sites culturels de valeur mondiale, des patrimoines immatériels et des centaines de monuments classés. Ces dernières années, la ville ne s’est pas limitée à la conservation, mais a encouragé l’exploitation créative de ces ressources à travers des produits touristiques, des spectacles artistiques et des contenus numériques, renforçant ainsi son attractivité.

Un exemple emblématique est le spectacle immersif Souvenirs de Hoi An (Ký ức Hội An). Alliant performances artistiques, technologies modernes et mise en scène à grande échelle, ce programme est devenu une attraction incontournable pour les visiteurs internationaux. Son succès illustre la capacité de la culture vietnamienne à séduire lorsqu’elle est mise en récit par des approches innovantes, transformant le patrimoine en expérience vivante et génératrice de valeur économique.

Selon les acteurs du secteur, la Résolution 80 ne se limite pas à lever les obstacles institutionnels, mais crée également les conditions pour une implication accrue des entreprises dans la chaîne de valeur des industries culturelles. Elle renforce ainsi la confiance des investisseurs et encourage les stratégies d’investissement à long terme.

Parallèlement, les autorités locales jouent un rôle clé de catalyseur. La Résolution met l’accent sur l’amélioration du cadre institutionnel, l’octroi d’incitations en matière foncière et fiscale pour les entreprises innovantes, ainsi que la mobilisation des ressources sociales pour le développement culturel.

Dans cette dynamique, les grands événements culturels et touristiques contribuent fortement à la promotion de l’image de la ville. Le Festival international de feux d’artifice de Da Nang s’est imposé au fil des années comme une marque distinctive, attirant un grand nombre de visiteurs nationaux et étrangers. Par ailleurs, Da Nang s’emploie à développer de nouveaux événements, notamment dans le domaine du cinéma, afin de renforcer son positionnement dans les industries culturelles.

La ville concentre actuellement ses efforts sur sept secteurs prioritaires, dont le tourisme culturel, les événements, le divertissement, le cinéma et les médias numériques. Elle ambitionne également d’intégrer le réseau des « villes créatives » de l’UNESCO, affirmant ainsi sa volonté de s’inscrire dans les dynamiques culturelles mondiales.

À l’horizon 2030, les industries culturelles devraient contribuer à hauteur de 7 % du PIB national. Pour Da Nang, l’objectif est d’atteindre une croissance annuelle d’environ 10 % dans ce secteur, tout en renforçant son attractivité touristique avec plus de 19 millions de visiteurs attendus, dont une part importante de touristes internationaux.

Afin de concrétiser ces ambitions, la ville prévoit d’investir dans des infrastructures culturelles emblématiques telles qu’un grand théâtre, des places artistiques, des complexes de divertissement et des studios de tournage associés au tourisme. Ces projets visent à créer un écosystème culturel moderne et intégré.

Dans un contexte de concurrence accrue entre les destinations, le développement des industries culturelles apparaît comme un levier stratégique pour diversifier l’offre touristique et renforcer le « soft power » urbain. Grâce à ses atouts et à l’impulsion donnée par la Résolution 80-NQ/TW, Da Nang dispose désormais de solides perspectives pour s’imposer comme un pôle culturel majeur au Vietnam et dans la région. - VNA

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#Da Nang #Résolution 80
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