Les sutras gravés sur feuilles de latanier entrent dans l’ère du numérique

Hanoi (VNA) - Un projet de numérisation des sutras sur feuilles de latanier est mis en œuvre depuis 2025 grâce au soutien du Fonds canadien d’appui aux initiatives locales dans le delta du Mékong. Cette initiative ouvre une nouvelle voie pour préserver et faire revivre ce patrimoine exceptionnel à l’ère du numérique.

Apparus dans le sud du Vietnam vers le milieu du XIXᵉ siècle, les sutras gravés sur feuilles de latanier (kinh lá buông) constituent un trésor inestimable de la culture khmère. Ces textes, qui renferment des connaissances religieuses, linguistiques et artistiques, occupent une place essentielle dans la vie spirituelle et les pratiques religieuses des communautés khmères.

Mais ce patrimoine fragile est aujourd’hui menacé par le temps et par l’environnement. Plus préoccupant encore, la technique traditionnelle consistant à graver les caractères sur des feuilles tend à disparaître.

C’est pour répondre à ces défis qu’a été lancé le projet de numérisation, qui bénéficie d’une collaboration étroite et efficace d’experts de l’Université de Trà Vinh et de dignitaires bouddhistes locaux. Cependant, sa mise en œuvre se heurte à plusieurs difficultés, comme nous l’indique Huynh Sang, chef adjoint du service administratif de l’École des langues, de la culture et des arts khmers du Sud et des sciences humaines.

«La première difficulté réside dans le manque d’équipements spécialisés. La numérisation exige notamment l’adaptation d’un dispositif de prise de vue spécifique pour photographier les feuilles de latanier. Une fois les images prises, celles-ci doivent être traitées, assemblées et classées avec précision afin de restituer l’ordre original des manuscrits et de constituer une base de données complète des textes sur feuilles de latanier. À terme, un site internet sera créé afin de diffuser largement ces ressources et de partager les résultats du projet», nous fait-il savoir.

Au-delà de la conservation, la numérisation ouvre en effet de nouvelles perspectives pour la recherche et l’enseignement.

Trésors culturels et spirituels du peuple khmer, les livres sur feuilles de palmier portent des valeurs artistiques et religieuses inestimables. Photo: VOV

Les travaux de recensement ont déjà permis de collecter plus de 1.300 ensembles de sutras, représentant plus de 60.000 pages. Parmi celles-ci, 84,4% comportent des textes, répartis en treize catégories différentes: textes du canon bouddhique, règles monastiques, enseignements religieux, vœux spirituels ou encore grammaire pali…

Ces documents constituent une source exceptionnelle pour les chercheurs, affirme Ngô Sô Phia, rectrice de l’École des langues, de la culture et des arts khmers du Sud et des sciences humaines.

«L’objectif premier du projet est de préserver les précieux héritages transmis par nos ancêtres. Grâce à ces ressources numérisées, les jeunes générations, en particulier les étudiants, stagiaires ou doctorants, peuvent accéder à une source documentaire d’une grande richesse. Ils peuvent comparer la langue ancienne et la langue contemporaine, observer son évolution et approfondir leurs recherches sur la culture khmère. L’application des technologies numériques ne permet pas seulement de conserver ce patrimoine de manière durable, elle contribue aussi à en diffuser les valeurs auprès d’un public beaucoup plus large», souligne-t-elle.

Le processus de numérisation commence par l’identification et la classification des sutras, ainsi que par la rédaction d’un résumé pour chaque ouvrage. Vient ensuite la prise de vue destinée à constituer la base de données. Les images sont ensuite traitées: correction de la lumière, ajustement, découpage et classement.

Mais le projet de numérisation ne consiste pas simplement à changer de support de conservation. Il s’agit d’un véritable processus de transposition à plusieurs niveaux: de l’objet matériel vers la donnée numérique, de la donnée vers l’acte de lecture, puis de la lecture vers la compréhension.

Chaque étape comporte donc un risque d’altération du sens original, ce qui exige une grande rigueur dans le travail. Parallèlement à la numérisation, la préservation matérielle des manuscrits demeure essentielle.

Dans plusieurs pagodes bouddhistes theravāda khmères, l’accent est également mis sur la transmission des savoirs traditionnels. Certains maîtres continuent d’enseigner l’art de graver les caractères khmers sur les feuilles de latanier. C’est le cas de Kim Som Ri Thi, enseignant à la pagode Soài So, dans la province d’An Giang.

«En tant que passionné ayant moi-même appris l’art de graver les caractères sur les feuilles de latanier, je souhaite que les jeunes générations s’y intéressent davantage. Il ne s’agit pas seulement d’apprendre à graver les caractères khmers anciens, mais aussi de comprendre la constitution des feuilles et de découvrir les sutras que nos ancêtres nous ont légués», partage-t-il.

Grâce à la numérisation et aux efforts de transmission, les sutras sur feuilles de latanier trouvent aujourd’hui de nouvelles voies pour être valorisés. Longtemps conservés dans les armoires en bois des pagodes, ces trésors de savoir et de spiritualité peuvent désormais être partagés avec un public plus large. Entre tradition et technologie, la mémoire des anciens continue ainsi de s’ouvrir aux générations futures. – VOV/VNA