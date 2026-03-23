La jeune chanteuse Thuy Tiên brille au Festival international des arts Asie-Pacifique

Hanoi (VNA) – Dàm Thuy Tiên, une chanteuse vietnamienne de la génération Z, a brillamment remporté la Coupe d’or et la médaille d’or au Festival international des arts Asie-Pacifique (APIAF) à Chengdu, en Chine.



La jeune chanteuse, accompagnée du groupe NBK Art, a remporté le prix suprême pour une interprétation d’un morceau instrumental traditionnel mettant en vedette le t’rung, un xylophone en bambou, très populaire auprès des minorités ethniques des Hauts Plateaux du Centre.



Sa prestation a impressionné le jury par son assurance, sa précision technique et sa présence scénique professionnelle, ainsi que par sa parfaite coordination avec l’ensemble. Le numéro a été salué pour sa qualité artistique, son expression émotionnelle et son interprétation musicale raffinée.

La jeune chanteuse Dàm Thuy Tiên s'enivre avec sa Coupe d'or. Photo : thethaovanhoa.vn

Dàm Thuy Tiên est une artiste polyvalente de la génération Z, active dans de nombreuses disciplines, notamment le chant, les instruments modernes (piano, guitare et batterie), les instruments traditionnels comme le t’rung, ainsi que la danse, le théâtre et l’interprétation scénique. Sa polyvalence la place parmi les artistes d’une nouvelle génération qui mêlent éléments culturels traditionnels et expression artistique contemporaine.



Le Festival international des arts Asie-Pacifique (APIAF) est un événement international annuel qui récompense les performances exceptionnelles dans les arts du spectacle, la musique et le développement des jeunes talents. Organisé à Chengdu, en Chine, le festival a attiré des milliers d’artistes, de candidats et de jurés venus de plus de 25 pays, confirmant ainsi sa réputation et son influence croissantes au sein de la communauté artistique régionale et internationale.



Avant son succès à l’APIAF, Dam Thuy Tiên s’était déjà fait remarquer grâce à sa participation à d’importants programmes artistiques aux côtés du chanteur Tung Duong. Elle a également été finaliste du concours Vietnam Music Talent et a fait des apparitions dans plusieurs émissions de télévision. – VNA

