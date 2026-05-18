Le Festival de l’Ao dai 2026 célèbre la culture vietnamienne à Prague

Prague (VNA) - Le Festival de l’Ao dai (costume traditionnel vietnamien) 2026 s’est tenu le 17 mai au Centre commercial de Sapa, à Prague. Cet événement, dédié à la célébration de l’identité culturelle vietnamienne, a suscité un vif intérêt au sein de la communauté vietnamienne en République tchèque, ainsi qu’auprès de ses amis et partenaires internationaux.



Sous le thème "L'essence de l'Ao dai vietnamien", le festival a proposé 19 spectacles et activités culturelles, dont des défilés d'Ao dai, des concerts, des expositions d'art et des espaces culturels interactifs, offrant au public un aperçu vibrant de la culture vietnamienne au cœur de l'Europe.



Lors de la cérémonie d’ouverture, Nguyen Thi Bich Lien, présidente de l’Association centrale des femmes vietnamiennes de République tchèque, a souligné l’importance particulière de l’Ao dai dans la vie spirituelle et culturelle des Vietnamiens vivant à l’étranger. Elle a souligné que les Vietnamiens, où qu’ils vivent, s’attachent à préserver leur identité culturelle à travers les costumes traditionnels, la musique et la danse. Selon elle, l’Ao dai symbolise à la fois l’élégance, la fierté et la beauté intemporelle des femmes vietnamiennes, tout en contribuant à promouvoir les valeurs culturelles du Vietnam auprès de la communauté internationale.

Selon l'ambassadeur du Vietnam en République tchèque, Duong Hoai Nam, le festival véhiculait des messages de patriotisme et de fierté nationale, inspirant les nouvelles générations à préserver et à diffuser les valeurs culturelles traditionnelles. L'image des femmes vietnamiennes vêtues d'Ao dai, a-t-il indiqué, reflète la grâce, l'intelligence et les aspirations de l'ère moderne.​

Pour sa part, Tran Van Dang, président de l'Union des associations vietnamiennes en République tchèque, s'est dit satisfait de participer à l'événement et a exprimé l'espoir que le festival continue de consolider sa position de symbole culturel important, unissant les communautés vietnamiennes à l'étranger.

Le programme de cette année a associé les défilés d’Ao dai à une riche programmation culturelle et artistique comprenant des chants folkloriques, des danses traditionnelles et des spectacles modernes inspirés du costume traditionnel, créant ainsi une atmosphère vibrante et profondément vietnamienne.

​Le programme a laissé une forte impression auprès du public, contribuant à mettre davantage en valeur la culture vietnamienne en République tchèque. Le festival s’est affirmé non seulement comme un événement artistique, mais aussi comme un espace d’expression de l’attachement à la patrie et de la fierté nationale, faisant rayonner la culture vietnamienne au cœur de l’Europe.-VNA