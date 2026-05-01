La Cité impériale de Huê met royalement le couvert

Huê (VNA) – Le programme « Banquet impérial » s’est tenu au Théâtre Duyêt Thi Duong, dans la Cité impériale de Huê, attirant un grand nombre de visiteurs vietnamiens et étrangers et contribuant au développement croissant du tourisme nocturne dans l’ancienne capitale impériale.



L’événement, organisé dans le cadre des festivités vietnamiennes du 30 avril au 1er mai, s’est déroulé les soirs du 29 avril et du 1er mai, avec une capacité limitée à environ 130 convives par soir. Ce format exclusif, sur réservation, visait à garantir une expérience immersive et de grande qualité à chaque participant.



Le « Banquet impérial » recrée l’atmosphère des festins royaux de la dynastie des Nguyên (1802-1945) dans un cadre architectural impérial traditionnel. Les convives ont pu déguster des mets raffinés inspirés de la cuisine royale vietnamienne, notamment des plats de crevettes délicatement préparés, des desserts à base de lotus et une soupe sucrée aux graines de lotus farcies au longane. Ces mets étaient autrefois réservés à la famille impériale et à la noblesse.

Le plat «crevettes sur un bateau-dragon » impressionne par sa présentation artistique.

Chaque plat est préparé et servi avec minutie, selon les rituels traditionnels de la cour, offrant ainsi une expérience gastronomique personnalisée et authentique.



Au-delà de la gastronomie, les visiteurs ont également pu assister à des spectacles classiques de la Cour de Huê, recréant la grandeur et l’élégance des banquets royaux qui se tenaient autrefois au palais impérial.



Selon Lê Công Son, directeur adjoint du Centre de conservation des monuments de Huê, ce programme s’inscrivait dans une série d’activités culturelles et touristiques plus vastes, organisées durant les vacances du 30 avril au 1er mai.



Le centre a combiné cuisine royale traditionnelle, gastronomie locale de Huê et spectacles culturels dans différents sites patrimoniaux, du quartier de Noi Vu au Théâtre Duyêt Thi Duong, afin de développer le tourisme nocturne et d’offrir aux visiteurs des expériences plus enrichissantes à Huê, a-t-il précisé. – VNA

