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Fête des Rois Hung : la communauté vietnamienne en R. tchèque et en France tournée vers ses racines

De Prague à Paris, la fête des Rois Hung rassemble les Vietnamiens de l’étranger autour de leurs racines, alliant rites traditionnels et activités culturelles pour préserver l’identité nationale et transmettre les valeurs aux jeunes générations.

Fête des Rois Hung au Centre commercial Sapa. Photo: VNA
Fête des Rois Hung au Centre commercial Sapa. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - La fête des Rois Hung, symbole de la tradition « se souvenir de ses origines », demeure un repère spirituel essentiel pour les Vietnamiens, où qu’ils soient. Elle incarne la gratitude envers les ancêtres fondateurs et renforce le lien entre les membres de la communauté vietnamienne à travers le monde.

À Prague, le 25 avril, la Fête des Rois Hung 2026 s’est tenue solennellement au Centre commercial Sapa. Elle était organisée conjointement par les associations des originaires de Phu Tho et de Vinh Phuc, avec le patronage de l’ambassade du Vietnam en République tchèque. Les rites traditionnels, dont la procession, l’offrande d’encens et de spécialités comme les banh chung et banh day, ont été célébrés dans une atmosphère à la fois solennelle et émouvante.

Parallèlement aux rites, le programme artistique, avec des chants folkloriques a mis en valeur l’identité culturelle vietnamienne et renforcé les liens de la communauté. L’événement a aussi une dimension éducative, aidant les jeunes à mieux comprendre leurs origines et à préserver les traditions.

La cérémonie s’est achevée dans l’émotion et la fierté ; malgré la distance, les Vietnamiens en République tchèque restent tournés vers leurs racines.

Le 25 avril à Paris, en France, le Centre culturel du Vietnam en France, en coordination avec l’ambassade du Vietnam et les associations vietnamiennes, a organisé solennellement la Fête des Rois Hung, dans une atmosphère de recueillement tournée vers les origines.

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Fête des Rois Hung à Paris. Photo: VNA

Organisé pour la deuxième année à grande échelle, l’événement réaffirme la signification du culte des ancêtres, symbole d’unité et de mémoire collective pour les Vietnamiens de l’étranger.

Le programme a combiné des rites traditionnels (procession, offrandes, encens) et activités culturelles comme danse du lion, arts martiaux et spectacles artistiques, mettant en valeur l’identité vietnamienne.

Les participants ont souligné l’importance éducative de l’événement, notamment pour les jeunes générations, afin de renforcer leur attachement aux racines et aux traditions nationales.

Au-delà d’une cérémonie spirituelle, cette célébration est devenue un rendez-vous culturel majeur, contribuant à préserver l’identité vietnamienne et à la faire rayonner à l’international. -VNA

#Fête des Rois Hung #France #République tchèque
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