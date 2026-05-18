L’héritage diplomatique de Ho Chi Minh toujours d’actualité

Hanoï (VNA) - Tout au long de son parcours révolutionnaire, le Président Ho Chi Minh a non seulement posé les fondements de la diplomatie moderne du Vietnam, mais aussi façonné une pensée diplomatique à la fois stratégique, humaniste et visionnaire.



La pensée diplomatique de Ho Chi Minh est devenue le fil conducteur de la politique étrangère du Vietnam, fondée sur l’indépendance, l’autonomie, la paix, la coopération et le développement. Elle a contribué à renforcer la position, le prestige et le rôle du Vietnam sur la scène internationale, tout en créant une base solide pour le développement durable du pays dans cette nouvelle période.



Selon le Dr Le Trung Kien, de l’Académie politique nationale Ho Chi Minh, la maxime « Dĩ bất biến, ứng vạn biến », consistant à rester fidèle aux principes fondamentaux tout en s’adaptant avec souplesse aux évolutions du contexte, demeure une ligne directrice essentielle face aux enjeux actuels. Les valeurs d’« Indépendance - Liberté - Bonheur » constituent ces principes fondamentaux. Dès lors, la diplomatie vietnamienne consiste non pas à « choisir un camp », mais à privilégier la justice et l’équité.



S’inspirant de la pensée de Ho Chi Minh consistant à « être l’ami de tous les pays démocratiques et ne nourrir d’animosité envers personne », le Vietnam maintient sa politique de non-alliance militaire, de non-alignement contre un autre pays et reste attaché à l’indépendance, à la paix, à la stabilité et aux intérêts du peuple vietnamien.



Selon le Dr Le Trung Kien, la pensée de Ho Chi Minh sur la « diplomatie populaire » évolue aujourd’hui vers une diplomatie au service du développement durable. Elle reflète directement un État « au service du peuple » et « protecteur du peuple », fondé sur le principe selon lequel « le peuple est la racine ».



La pensée de Ho Chi Minh sur la combinaison de la force nationale et de la force de l’époque demeure également un guide pour la construction institutionnelle et la gouvernance du pays dans cette nouvelle ère du progrès national.



De son côté, le professeur associé et docteur Mach Quang Thang, ancien maître de conférences principal à l’Académie politique nationale Ho Chi Minh, a affirmé que selon la pensée de Ho Chi Minh, la diplomatie ne consiste pas seulement à élargir les relations extérieures, mais aussi à les fonder sur la sincérité, la fidélité et la coopération pour le développement mutuel. Aujourd’hui, le Vietnam continue de renforcer ses partenariats stratégiques globaux, de promouvoir la coopération économique, de défense et de sécurité, tout en contribuant activement à la paix, à la stabilité et au développement régional et mondial.



Selon Mach Quang Thang, c’est la ligne diplomatique profondément imprégnée de la pensée de Ho Chi Minh qui a permis au Vietnam non seulement de gagner l’affection de sa population, mais aussi le respect de nombreux gouvernements et peuples progressistes à travers le monde. Dans le contexte actuel, l’étude et l’application de la pensée diplomatique de Ho Chi Minh doivent continuer à être renforcées avec davantage de vigueur.



Le professeur associé et docteur Mach Quang Thang a enfin souligné que, quelle que soit l’ampleur de l’élargissement de ses relations extérieures, le Vietnam doit rester fermement attaché au principe de garantie de ses droits nationaux fondamentaux, tout en respectant les droits nationaux des pays partenaires. -VNA