Société

Hô Chi Minh-Ville met en route la gestion des trottoirs grâce à un logiciel

Le logiciel a été conçu pour numériser entièrement le processus, conformément aux exigences pratiques, et peut automatiser jusqu’à 90% de la charge de travail, de la réception des demandes et du calcul des surfaces à la détermination des redevances et à la rédaction des documents. Cela permet non seulement de pallier le manque de personnel, mais aussi de minimiser les erreurs manuelles et de prévenir les pratiques abusives.

Enregistrement pour l’utilisation temporaire des trottoirs grâce à un logiciel. Photo: VNA
Enregistrement pour l’utilisation temporaire des trottoirs grâce à un logiciel. Photo: VNA

Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Le Comité populaire de l’arrondissement de An Dông à Hô Chi Minh-Ville (Sud) a annoncé la mise en œuvre officielle, à compter du 15 mai, de la gestion, de l’enregistrement et du recouvrement des redevances pour l’utilisation temporaire des voies publiques et des trottoirs grâce à un logiciel.

Il s’agit du premier arrondissement de Hô Chi Minh-Ville à déployer un système de licences informatisé pour les voies publiques et les trottoirs suite à la mise en place du modèle d’administration locale à deux niveaux.

L’initiative a été enregistrée par le service de l’économie, des infrastructures et des affaires urbaines de l’arrondissement et est testée depuis mi-avril. Le logiciel a été conçu pour numériser intégralement le processus, conformément aux exigences pratiques, et automatise jusqu’à 90% des tâches, de la réception des demandes et du calcul des surfaces à la détermination des tarifs et à la rédaction des documents. Il permet ainsi de pallier le manque de personnel, de minimiser les erreurs manuelles et de prévenir les pratiques abusives.

Compatible avec tous les systèmes d’exploitation et divers appareils, le logiciel comprend deux modules principaux : la gestion des tarifs de stationnement sur voirie et la délivrance des autorisations d’occupation temporaire de la chaussée et des trottoirs.

Les résidents peuvent scanner un code QR ou accéder au portail en ligne pour soumettre leurs informations, s’authentifier via leur carte d’identité nationale (VNeID) ou leur carte d’identité à puce, télécharger les documents requis et recevoir les résultats par courriel.

Le système envoie également des codes QR pour le paiement sans espèces. Ce processus permet de réduire les délais de traitement, de simplifier les démarches administratives et de permettre aux résidents de s’inscrire à tout moment et en tout lieu.

La perception des tarifs de stationnement sur voirie est entièrement automatisée et ne nécessite aucun personnel sur place. Les utilisateurs peuvent scanner leur carte d’identité à puce ou leur permis de conduire dans le système au début et à la fin de leur session de stationnement. Le système calcule automatiquement la durée du stationnement et émet des factures de paiement en ligne sans espèces.

Le logiciel classe également les demandes selon le niveau d’autorité. Les demandes relevant de la compétence du Comité populaire de quartier sont traitées directement par le système, tandis que celles qui n’en relèvent pas sont automatiquement générées et transmises aux organismes compétents.

D’après les statistiques préliminaires du Comité populaire de quartier suite à la phase pilote, 20 demandes concernaient l’exploitation du service de stationnement et deux autres étaient liées à des activités de construction. D’autres activités, telles que l’organisation d’événements culturels, la collecte des déchets et la collecte de matériaux de construction, n’ont pas encore fait l’objet d’enregistrements.

Selon les autorités de quartier, le logiciel permet à la localité d’être pionnière en matière d’automatisation de la délivrance des permis et de perception sans contact des frais de stationnement. C’est également la première fois qu’une technologie est utilisée pour percevoir les frais de stationnement sur voirie sans nécessiter de personnel sur place.

Parallèlement à ce logiciel, le comité populaire du quartier de An Dông a également mis en œuvre depuis mars le logiciel « d’aide à la confirmation des impôts non agricoles » afin de simplifier les procédures administratives, de réduire la pression sur les fonctionnaires et de faire gagner du temps aux résidents. – VNA

source
#utilisation des trottoirs
Suivez VietnamPlus

Voir plus

Cérémonie de remise de matériel au groupe de lutte contre le trafic de stupéfiants des douanes vietnamiennes. Photo : cand.com.vn

Les Douanes du Vietnam renforcent la lutte contre le trafic transnational de drogue

Les Douanes vietnamiennes ont inauguré le Centre de ciblage des stupéfiants (NTC) et reçu de nouveaux équipements fournis dans le cadre de la coopération avec le programme GRIDS de l’Organe international de contrôle des stupéfiants (OICS/INCB). Cette initiative vise à renforcer les capacités de prévention et de lutte contre le trafic de drogue et les crimes transnationaux.

De nombreux voyageurs vietnamiens aiment organiser eux-mêmes leur voyage, même si cela prend beaucoup de temps. Photo fournie par Booking.com

Les Vietnamiens privilégient les voyages sur mesure

Les voyageurs vietnamiens préfèrent organiser eux-mêmes leur voyage, même si cela demande beaucoup de temps et d'efforts, ce qui témoigne d'un changement clair dans la façon dont la planification des voyages est perçue : elle passe d'une source de stress à une source d'enthousiasme, a déclaré une agence de voyages.

Cérémonie commémorative et d’inhumation pour les restes de 158 soldats volontaires et experts vietnamiens tombés au Cambodge, au cimetière des martyrs de Vinh Hung – Tan Hung, province de Tay Ninh. Photo: VNA

Tay Ninh honore la mémoire de 158 soldats volontaires et experts vietnamiens tombés au Cambodge

La province méridionale de Tay Ninh a rendu hommage, le 13 mai, à 158 soldats volontaires et experts vietnamiens tombés au Cambodge, dont les restes ont été récemment retrouvés et rapatriés. Cette cérémonie illustre les efforts constants des autorités vietnamiennes pour honorer la mémoire des combattants ayant accompli leur mission internationale aux côtés du peuple cambodgien.

Exécution du mandat d’arrêt et perquisition au domicile de Mai Hoang dans le cadre de l’enquête. Photo : VNA

Hue : poursuites contre un homme pour contenus offensants

Entre le 15 avril et le 5 mai, Mai Hoang a continuellement publié et partagé des contenus et livestreams accusant notamment certains responsables de « vol de terres », « fraude et appropriation de biens » ou encore de « protection de violations », tout en tenant des propos offensants envers les dirigeants municipaux, les responsables judiciaires, les services d’exécution civile, la police et d’autres organes compétents.

L'équipe chargée de rechercher et exhumer des restes des martyrs, relevant de la 4e région militaire 4) durant la campagne. Photo : VNA

Vietnam : 358 restes des martyrs retrouvés entre le 15 mars et le 6 mai

Dans le cadre de cette campagne, les autorités visent à retrouver, à rassembler environ 7 000 restes de martyrs, à achever le prélèvement d’échantillons dans près de 232.000 tombes non identifiées d’ici le deuxième trimestre 2027 et à réaliser des tests ADN sur environ 18.000 restes de martyrs.

Des fonctionnaires de la commune de Tan Minh (Hai Phong) traitent les dossiers administratifs des résidents. Photo : VNA.

Hai Phong reste en tête du classement national de la réforme administrative et de la satisfaction des citoyens

Selon les résultats officiels, l'indice PAR INDEX de Haï Phong a atteint 95,37 %, dépassant de 2,21 % la localité classée en deuxième position. C’est la troisième fois en cinq ans que la ville domine ce classement. Parallèlement, l'indice SIPAS a atteint 91,12 %, faisant de Haï Phong la seule localité du pays à franchir la barre des 90 % de satisfaction globale. Selon les résultats officiels, l’indice PAR INDEX de Hai Phong a atteint 95,37 %, soit 2,21 points de plus que la localité classée en deuxième position. C’est la troisième fois en cinq ans que la ville arrive en tête de ce classement.

Délégués participant au 11e Congrès national du Front de la Patrie du Vietnam (FPV) pour le mandat 2026-2031. Photo : VNA

11e Congrès national du FPV: La transformation numérique est incontournable

Les délégués au 11e Congrès national du Front de la Patrie du Vietnam (FPV) pour le mandat 2026-2031 ont considéré que l’application de l’intelligence artificielle (IA) et la transformation numérique constituent une étape incontournable pour le développement national dans les années à venir.

Un numéro artistique interprété lors du Congrès du Front de la Patrie du Vietnam. Photo : VNA

Congrès du Front de la Patrie du Vietnam : mobiliser la force culturelle au service de la grande union nationale

La culture et les arts littéraires sont considérés comme le fondement spirituel de la société et comme une importante force endogène de la nation. L’Union des associations littéraires et artistiques du Vietnam se sont efforcées de traduire les orientations stratégiques du Front de la Patrie du Vietnam en programmes d’action concrets, affirmant ainsi le rôle des artistes et des intellectuels dans la préservation de l’identité culturelle.