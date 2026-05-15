Première réunion du Comité de pilotage central sur le bilan d'un an de fonctionnement du modèle d'administration locale à deux niveaux

Hanoi (VNA) - Le Comité central de pilotage chargé du bilan d’un an de fonctionnement de l’appareil du système politique et de l'administration locale à deux niveaux a tenu le 14 mai à Hanoi sa première réunion, sous la présidence de Nguyên Duy Ngoc, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti et chef de la Commission centrale d’organisation du Parti.

Par décision du Bureau politique en date du 28 avril 2026 (n° 23‑QĐ/TW), ce comité a été constitué pour évaluer la mise en œuvre de l’appareil du système politique et de l'administration locale à deux niveau après un an. Sa mission consiste à coordonner le bilan, analyser les résultats obtenus, identifier les difficultés et insuffisances ainsi que leurs causes, puis proposer des mesures et priorités destinées à améliorer l’efficacité du dispositif et rendre compte au Bureau politique.

Présent à la réunion, Hoang Trung Dung, membre du Comité central du Parti et chef adjoint permanent de la Commission centrale d’organisation du Parti, a annoncé officiellement la Décision n°23-QĐ/TW. Le Comité de pilotage comprend 37 membres, dont un organe permanent composé de sept responsables. Nguyên Duy Ngoc en assure la direction.

Dans son allocution de clôture, Nguyên Duy Ngoc a souligné les principaux points relatifs au déploiement du nouveau modèle organisationnel, en insistant sur la mise en œuvre des textes du Parti et les premiers résultats enregistrés.

Le Comité de pilotage a approuvé plusieurs points, notamment l’élaboration des plans détaillés et des formulaires types ; l’organisation d’un bilan après une année de mise en œuvre afin de permettre aux différents échelons, secteurs et collectivités locales... d’évaluer le fonctionnement de l’appareil du système politique et du modèle d’administration locale à deux niveaux (depuis le 1er juillet 2025) ; l’examen des initiatives, innovations, percées et bonnes pratiques apparues au cours du processus de mise en œuvre ; ainsi que la prise en compte des recommandations et propositions visant à continuer de perfectionner le modèle d’administration locale à deux niveaux, à renforcer l’efficacité et l’efficience de la gestion de l’État et à mieux répondre aux exigences du développement national dans le contexte actuel.

Les conclusions du bilan devront également permettre de recueillir les propositions et recommandations des différents acteurs, afin de perfectionner le modèle d’administration locale à deux niveaux, renforcer l’efficacité de la gestion de l’État et mieux répondre aux exigences du développement national actuel.

En conclusion, Nguyên Duy Ngoc a demandé à l’organe permanent du comité de finaliser rapidement les documents de travail en intégrant les contributions formulées lors de cette première réunion, pour assurer la mise en œuvre des prochaines étapes selon le calendrier prévu.-VNA

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