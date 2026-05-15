Société

Première réunion du Comité de pilotage central sur le bilan d'un an de fonctionnement du modèle d'administration locale à deux niveaux

Nguyên Duy Ngoc, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti et chef de la Commission centrale d’organisation du Parti, est le chef du Comité de pilotage central sur le bilan d'un an de fonctionnement du modèle d'administration locale à deux niveaux, lors de la première réunion dudit Comité de pilotage central.

Première réunion du Comité de pilotage central sur le bilan d'un an de fonctionnement du modèle d'administration locale à deux niveaux. Photo: VNA
Première réunion du Comité de pilotage central sur le bilan d'un an de fonctionnement du modèle d'administration locale à deux niveaux. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Le Comité central de pilotage chargé du bilan d’un an de fonctionnement de l’appareil du système politique et de l'administration locale à deux niveaux a tenu le 14 mai à Hanoi sa première réunion, sous la présidence de Nguyên Duy Ngoc, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti et chef de la Commission centrale d’organisation du Parti.

Par décision du Bureau politique en date du 28 avril 2026 (n° 23‑QĐ/TW), ce comité a été constitué pour évaluer la mise en œuvre de l’appareil du système politique et de l'administration locale à deux niveau après un an. Sa mission consiste à coordonner le bilan, analyser les résultats obtenus, identifier les difficultés et insuffisances ainsi que leurs causes, puis proposer des mesures et priorités destinées à améliorer l’efficacité du dispositif et rendre compte au Bureau politique.

Présent à la réunion, Hoang Trung Dung, membre du Comité central du Parti et chef adjoint permanent de la Commission centrale d’organisation du Parti, a annoncé officiellement la Décision n°23-QĐ/TW. Le Comité de pilotage comprend 37 membres, dont un organe permanent composé de sept responsables. Nguyên Duy Ngoc en assure la direction.

Dans son allocution de clôture, Nguyên Duy Ngoc a souligné les principaux points relatifs au déploiement du nouveau modèle organisationnel, en insistant sur la mise en œuvre des textes du Parti et les premiers résultats enregistrés.

Le Comité de pilotage a approuvé plusieurs points, notamment l’élaboration des plans détaillés et des formulaires types ; l’organisation d’un bilan après une année de mise en œuvre afin de permettre aux différents échelons, secteurs et collectivités locales... d’évaluer le fonctionnement de l’appareil du système politique et du modèle d’administration locale à deux niveaux (depuis le 1er juillet 2025) ; l’examen des initiatives, innovations, percées et bonnes pratiques apparues au cours du processus de mise en œuvre ; ainsi que la prise en compte des recommandations et propositions visant à continuer de perfectionner le modèle d’administration locale à deux niveaux, à renforcer l’efficacité et l’efficience de la gestion de l’État et à mieux répondre aux exigences du développement national dans le contexte actuel.

Les conclusions du bilan devront également permettre de recueillir les propositions et recommandations des différents acteurs, afin de perfectionner le modèle d’administration locale à deux niveaux, renforcer l’efficacité de la gestion de l’État et mieux répondre aux exigences du développement national actuel.

En conclusion, Nguyên Duy Ngoc a demandé à l’organe permanent du comité de finaliser rapidement les documents de travail en intégrant les contributions formulées lors de cette première réunion, pour assurer la mise en œuvre des prochaines étapes selon le calendrier prévu.-VNA

source
#modèle d'administration locale à deux niveaux #appareil du système politique #Vietnam
Suivez VietnamPlus

Intégration internationale

Vietnam - Nouvelle ère

Sur le même sujet

Nguyen Thi Tu Thanh, directrice adjointe du Département des administrations locales, ministère de l'Intérieur. Photo: VNA

Administration locale : cinq axes pour renforcer l’efficacité au Vietnam

Il s’agit notamment de poursuivre l’amélioration du cadre institutionnel, de renforcer la qualité des ressources humaines, en particulier au niveau local, d’accélérer la réforme des procédures administratives et le développement des infrastructures numériques, de gérer plus efficacement les actifs publics, et de renforcer le suivi, le contrôle et la mise en œuvre des politiques publiques.

Voir plus

LMe Tribunal populaire de Hô Chi Minh-Ville a rendu son verdict de première instance contre une organisation terroriste et subversive au Vietnam. Photo : VNA

Prison à perpétuité pour le chef d’une organisation terroriste et subversive au Vietnam

Le Tribunal populaire de Hô Chi Minh-Ville a condamné à la prison à perpétuité le dirigeant de l’organisation dite « gouvernement national provisoire du Vietnam » ainsi que plusieurs complices pour terrorisme et activités visant à renverser l’administration populaire. Les autorités vietnamiennes considèrent cette affaire comme particulièrement grave en raison de son atteinte à la sécurité nationale.

Le secrétaire général du Parti et président To Lam rencontré 85 jeunes pionniers exemplaires venus de l’ensemble du pays. Photo : VNA

Le secrétaire général du Parti To Lam rencontre 85 jeunes pionniers exemplaires

À l’occasion du 85e anniversaire de la fondation de l’Union des jeunes pionniers Hô Chi Minh, le secrétaire général du Parti et président To Lam a rencontré à Hanoï 85 jeunes pionniers exemplaires venus de tout le pays. Il a souligné la nécessité de garantir un environnement sûr, équitable et bienveillant pour tous les enfants, tout en les appelant à cultiver le savoir, la responsabilité, la discipline et l’esprit de solidarité.

Enregistrement pour l’utilisation temporaire des trottoirs grâce à un logiciel. Photo: VNA

Hô Chi Minh-Ville met en route la gestion des trottoirs grâce à un logiciel

Le logiciel a été conçu pour numériser entièrement le processus, conformément aux exigences pratiques, et peut automatiser jusqu’à 90% de la charge de travail, de la réception des demandes et du calcul des surfaces à la détermination des redevances et à la rédaction des documents. Cela permet non seulement de pallier le manque de personnel, mais aussi de minimiser les erreurs manuelles et de prévenir les pratiques abusives.

Cérémonie de remise de matériel au groupe de lutte contre le trafic de stupéfiants des douanes vietnamiennes. Photo : cand.com.vn

Les Douanes du Vietnam renforcent la lutte contre le trafic transnational de drogue

Les Douanes vietnamiennes ont inauguré le Centre de ciblage des stupéfiants (NTC) et reçu de nouveaux équipements fournis dans le cadre de la coopération avec le programme GRIDS de l’Organe international de contrôle des stupéfiants (OICS/INCB). Cette initiative vise à renforcer les capacités de prévention et de lutte contre le trafic de drogue et les crimes transnationaux.

De nombreux voyageurs vietnamiens aiment organiser eux-mêmes leur voyage, même si cela prend beaucoup de temps. Photo fournie par Booking.com

Les Vietnamiens privilégient les voyages sur mesure

Les voyageurs vietnamiens préfèrent organiser eux-mêmes leur voyage, même si cela demande beaucoup de temps et d'efforts, ce qui témoigne d'un changement clair dans la façon dont la planification des voyages est perçue : elle passe d'une source de stress à une source d'enthousiasme, a déclaré une agence de voyages.

Cérémonie commémorative et d’inhumation pour les restes de 158 soldats volontaires et experts vietnamiens tombés au Cambodge, au cimetière des martyrs de Vinh Hung – Tan Hung, province de Tay Ninh. Photo: VNA

Tay Ninh honore la mémoire de 158 soldats volontaires et experts vietnamiens tombés au Cambodge

La province méridionale de Tay Ninh a rendu hommage, le 13 mai, à 158 soldats volontaires et experts vietnamiens tombés au Cambodge, dont les restes ont été récemment retrouvés et rapatriés. Cette cérémonie illustre les efforts constants des autorités vietnamiennes pour honorer la mémoire des combattants ayant accompli leur mission internationale aux côtés du peuple cambodgien.

Exécution du mandat d’arrêt et perquisition au domicile de Mai Hoang dans le cadre de l’enquête. Photo : VNA

Hue : poursuites contre un homme pour contenus offensants

Entre le 15 avril et le 5 mai, Mai Hoang a continuellement publié et partagé des contenus et livestreams accusant notamment certains responsables de « vol de terres », « fraude et appropriation de biens » ou encore de « protection de violations », tout en tenant des propos offensants envers les dirigeants municipaux, les responsables judiciaires, les services d’exécution civile, la police et d’autres organes compétents.

L'équipe chargée de rechercher et exhumer des restes des martyrs, relevant de la 4e région militaire 4) durant la campagne. Photo : VNA

Vietnam : 358 restes des martyrs retrouvés entre le 15 mars et le 6 mai

Dans le cadre de cette campagne, les autorités visent à retrouver, à rassembler environ 7 000 restes de martyrs, à achever le prélèvement d’échantillons dans près de 232.000 tombes non identifiées d’ici le deuxième trimestre 2027 et à réaliser des tests ADN sur environ 18.000 restes de martyrs.

Des fonctionnaires de la commune de Tan Minh (Hai Phong) traitent les dossiers administratifs des résidents. Photo : VNA.

Hai Phong reste en tête du classement national de la réforme administrative et de la satisfaction des citoyens

Selon les résultats officiels, l'indice PAR INDEX de Haï Phong a atteint 95,37 %, dépassant de 2,21 % la localité classée en deuxième position. C’est la troisième fois en cinq ans que la ville domine ce classement. Parallèlement, l'indice SIPAS a atteint 91,12 %, faisant de Haï Phong la seule localité du pays à franchir la barre des 90 % de satisfaction globale. Selon les résultats officiels, l’indice PAR INDEX de Hai Phong a atteint 95,37 %, soit 2,21 points de plus que la localité classée en deuxième position. C’est la troisième fois en cinq ans que la ville arrive en tête de ce classement.

Délégués participant au 11e Congrès national du Front de la Patrie du Vietnam (FPV) pour le mandat 2026-2031. Photo : VNA

11e Congrès national du FPV: La transformation numérique est incontournable

Les délégués au 11e Congrès national du Front de la Patrie du Vietnam (FPV) pour le mandat 2026-2031 ont considéré que l’application de l’intelligence artificielle (IA) et la transformation numérique constituent une étape incontournable pour le développement national dans les années à venir.