Le Vietnam cherche à relever les défis du vieillissement et à relancer la natalité

Hanoi (VNA) – Le Vietnam est confronté à des inquiétudes croissantes concernant le vieillissement rapide de sa population, son taux de fécondité restant inférieur au seuil de remplacement malgré une légère reprise en 2025.



Des démographes avertissent que, sans politiques de soutien à long terme renforcées pour les jeunes familles et les personnes âgées, le pays pourrait être confronté au risque de « vieillir avant de s’enrichir », un défi qui menace la croissance économique future et la stabilité sociale.



Selon un rapport quinquennal couvrant la période 2020-2025, publié par le ministère de la Santé, le taux de fécondité national a chuté de 2,11 enfants par femme en 2021 à seulement 1,91 en 2024, tombant ainsi en dessous du seuil de remplacement nécessaire au maintien de la stabilité démographique.



Le rapport révèle d’importantes disparités régionales à travers le pays. Onze provinces et villes ont enregistré des taux de fécondité inférieurs à deux enfants par femme, tandis que 19 localités sont restées au-dessus de 2,2 enfants. Hô Chi Minh-Ville a enregistré le taux de fécondité le plus bas du pays, à 1,51 enfant par femme, et Diên Biên Biên le plus élevé, à 2,91.



La cherté de la vie et la pression sociale découragent les jeunes familles



Face à la hausse constante du coût de la vie et à l’intensification de la pression au travail, de nombreux jeunes couples vietnamiens reportent la naissance d’un enfant ou choisissent de ne pas en avoir d’autres. Selon les experts, les difficultés financières liées au logement, à l’éducation, aux soins de santé et à la garde d’enfants constituent des obstacles majeurs pour les jeunes familles, notamment dans les grandes agglomérations.



La Dr Hoàng Tu Anh, directrice du Centre pour les initiatives créatives en matière de santé et de population (CCIHP), a déclaré que les politiques encourageant la natalité ne réussiraient que si elles s’attaquaient directement aux véritables défis auxquels sont confrontées les jeunes générations.



D’après elle, réduire le stress financier, la pression liée à la garde d’enfants et les préoccupations professionnelles est plus important que les campagnes symboliques incitant à avoir plus d’enfants. Elle a souligné que les autorités doivent mieux comprendre les besoins et les préoccupations des jeunes familles avant d’élaborer des politiques démographiques efficaces.



La Dr Hoàng Tu Anh a souligné que les préoccupations varient considérablement selon le niveau de revenu, les conditions de vie et le contexte social. Dans les zones industrielles, où travaillent de nombreux jeunes, beaucoup de couples hésitent à avoir des enfants faute de structures d’accueil, d’écoles et de services de santé abordables.



Elle a expliqué que de nombreux parcs industriels ne disposent toujours pas de crèches publiques, tandis que les services de garde privés sont souvent onéreux et de qualité inégale. De ce fait, certains parents sont contraints de confier leurs enfants à des proches dans leurs villages d’origine.



Le Vietnam devrait exiger l’intégration des infrastructures de garde d’enfants dans la planification des zones industrielles, tout en encourageant les entreprises à fournir des services de soutien familial aux travailleurs, a-t-elle suggéré.



La natalité freinée par des craintes financières

Soins aux nouveau-nés à l’Hôpital d’obstétrique de Hanoi. Photo : VNA

Plusieurs localités vietnamiennes ont mis en place des primes et des incitations financières pour encourager la natalité. Cependant, les experts ont averti que de telles mesures ont peu de chances d’entraîner un changement démographique durable.



Selon la Dr Hoàng Tu Anh, l’expérience internationale montre que les programmes de soutien financier ponctuels incitent souvent les couples à avoir des enfants plus tôt plutôt qu’à augmenter le nombre total d’enfants qu’ils choisissent d’avoir tout au long de leur vie.



Elle a cité l’exemple de la République de Corée, qui a dépensé des centaines de milliards de dollars en mesures incitatives à la natalité depuis 2006, notamment des allocations, des aides au logement et des avantages fiscaux. Malgré ces efforts, le taux de fécondité du pays a chuté à seulement 0,72 enfant par femme en 2023, le plus bas au monde.



Des pays tels que le Japon et les Pays-Bas ont également mis en place d’importants programmes de soutien financier, dont les effets ne sont que temporaires.



Au-delà des coûts financiers directs, la Dr Hoàng Tu Anh a souligné la « pénalité de la maternité » que subissent de nombreuses femmes après l’accouchement. Elle a expliqué que devenir mère a souvent des répercussions sur la carrière, les revenus et les perspectives de promotion des femmes, rendant les incitations financières ponctuelles insuffisantes pour compenser les désavantages à long terme.



Citant une étude de l’Organisation internationale du travail (OIT) publiée en 2022, elle a indiqué que 63% des femmes quittaient leur emploi ou réduisaient leur temps de travail après avoir accouché, contre seulement 8% des hommes.



Elle a souligné que le Vietnam avait besoin d’une stratégie globale pour encourager durablement la natalité, notamment en développant les structures d’accueil de la petite enfance, en réduisant les coûts de l’éducation, en promouvant le partage des responsabilités parentales et en créant des environnements de travail plus favorables aux familles.



Vieillissement rapide de la population



Le Vietnam n’a plus beaucoup de temps pour profiter pleinement de son "âge d’or démographique", car sa population active diminue tandis que sa population âgée croît rapidement. Si la faible fécondité se maintient au cours des deux prochaines décennies, le Vietnam pourrait faire face à de graves pressions sur son système de santé, ses fonds de pension, ses programmes de protection sociale et sa croissance économique à long terme.



Selon les prévisions, le Vietnam pourrait compter environ 18 millions de personnes âgées d’ici 2045, soit 18 à 20 % de la population nationale.



La Dr Hoàng Tu Anh a souligné que les personnes âgées souffrent souvent de plusieurs maladies chroniques, et que les personnes de plus de 80 ans vivent fréquemment avec plus de six affections médicales. Or, le système de santé gériatrique et le personnel spécialisé du Vietnam restent limités, avec un seul hôpital gériatrique national de niveau central.



Elle a également averti que les services de soins de longue durée pour les personnes âgées sont gravement sous-développés. Moins de 1% des personnes âgées ont actuellement accès à des établissements de soins publics, tandis que la plupart des responsabilités en matière de soins reposent encore sur les membres de la famille, en particulier les femmes.



Dans de nombreuses communautés rurales, les jeunes actifs ont migré vers les grandes villes ou l’étranger pour trouver du travail, ce qui a pour conséquence que les personnes âgées se retrouvent de plus en plus souvent à s’entraider sans aide professionnelle.



D’ici 2045, le Vietnam aura besoin de centaines de milliers d’aides-soignants qualifiés pour répondre aux besoins d’une société vieillissante, a-t-elle dit.



Adaptation des politiques familiales



L’économiste Nguyên Tri Hiêu a déclaré que le vieillissement de la population est une tendance mondiale qui touche des pays, du Japon à l’Allemagne. Cependant, le Vietnam est confronté à un défi particulièrement complexe, car ce vieillissement survient alors que le niveau de revenu moyen reste relativement faible.



Avec l’augmentation de la population âgée, la pression sur les systèmes de retraite, les dépenses de santé et les budgets nationaux continuera de croître, ce qui risque de réduire les ressources disponibles pour les jeunes générations et de ralentir le développement économique à long terme, a-t-il expliqué.



Parallèlement, l’économiste a fait valoir que les personnes âgées ne devraient pas être considérées comme un simple fardeau économique. Grâce aux progrès des technologies numériques, du télétravail et de l’intelligence artificielle, de nombreux citoyens âgés pourraient continuer à contribuer à la société s’ils bénéficiaient de possibilités de reconversion et d’emplois flexibles.



Il a ajouté que le Vietnam devrait commencer à élaborer des politiques axées sur la requalification des travailleurs âgés, le développement d’emplois adaptés et la construction d’une économie plus inclusive pour les personnes âgées.



Face à l’intensification des pressions démographiques, les experts estiment que la réponse du Vietnam au cours de la prochaine décennie pourrait déterminer si le pays réussit sa transition vers une société vieillissante mais prospère, ou s’il est confronté au scénario tant redouté de «vieillir avant de s’enrichir».



Face à l’intensification des pressions démographiques, les experts estiment que la réponse du Vietnam au cours de la prochaine décennie pourrait déterminer si le pays réussit sa transition vers une société vieillissante mais prospère, ou s’il est confronté au scénario tant redouté de « vieillir avant de s’enrichir ». – VNA





Lê Quang Vinh