Société

Hue : poursuites contre un homme pour contenus offensants

Entre le 15 avril et le 5 mai, Mai Hoang a continuellement publié et partagé des contenus et livestreams accusant notamment certains responsables de « vol de terres », « fraude et appropriation de biens » ou encore de « protection de violations », tout en tenant des propos offensants envers les dirigeants municipaux, les responsables judiciaires, les services d’exécution civile, la police et d’autres organes compétents.

Exécution du mandat d’arrêt et perquisition au domicile de Mai Hoang dans le cadre de l’enquête. Photo : VNA
Exécution du mandat d’arrêt et perquisition au domicile de Mai Hoang dans le cadre de l’enquête. Photo : VNA

Hue (VNA) – Le Parquet populaire de la zone 2 de Hue a annoncé que, le 12 mai, les autorités compétentes avaient exécuté un mandat d’arrêt et procédé à une perquisition au domicile de Mai Hoang (né en 1991, domicilié dans le quartier de Hoa Chau, ville de Hue).

Auparavant, le 11 mai, l’organe d’enquête de la Police de la ville de Hue avait décidé d’ouvrir une procédure pénale, de mettre en examen Mai Hoang et d’ordonner sa détention provisoire pour « abus des libertés démocratiques portant atteinte aux intérêts de l’État, aux droits et intérêts légitimes des organisations et des individus », conformément à l’article 331 du Code pénal.

Selon les enquêteurs, dans le cadre de la surveillance de l’espace numérique, les forces compétentes ont découvert que le compte Facebook « Hoàng Mai Huế », accessible via le lien facebook.com/hoangtu.banhmi.14, publiait régulièrement des articles, images, vidéos et livestreams contenant des propos portant atteinte à la réputation et à l’honneur des organes de l’État, des dirigeants et des forces de l’ordre de la ville de Hue, en lien avec une affaire d’exécution civile concernant sa famille.

Les vérifications ont établi que le titulaire du compte Facebook était Mai Hoang, commerçant dans le secteur des plantes ornementales.

Entre le 15 avril et le 5 mai, Mai Hoang a continuellement publié et partagé des contenus et livestreams accusant notamment certains responsables de « vol de terres », « fraude et appropriation de biens » ou encore de « protection de violations », tout en tenant des propos offensants envers les dirigeants municipaux, les responsables judiciaires, les services d’exécution civile, la police et d’autres organes compétents.

Certaines publications et vidéos ont attiré des centaines de milliers de vues ainsi que des milliers d’interactions, de commentaires et de partages, provoquant des effets négatifs sur l’opinion publique, portant atteinte à la réputation des organes, organisations et individus concernés, et affectant la sécurité et l’ordre dans l’espace numérique.

Selon les premiers résultats de l’enquête, bien qu’il ait été informé et guidé par les autorités compétentes sur l’exercice de ses droits de plainte et de dénonciation conformément à la loi, Mai Hoang a continué d’utiliser Facebook pour diffuser des informations accusatrices, déformées et offensantes envers les organes, organisations et individus concernés afin d’attirer l’attention et de susciter une opinion négative sur les réseaux sociaux. -VNA

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