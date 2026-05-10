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Le KRI Bima Suci, plus grand voilier-école d’Asie du Sud-Est, en visite à Hô Chi Minh-Ville

Le KRI Bima Suci, plus grand voilier-école d’Asie du Sud-Est, a accosté le 10 mai au port de Saïgon-Hiep Phuoc, entamant une visite de courtoisie de quatre jours à Hô Chi Minh-Ville.

Le KRI Bima Suci, plus grand voilier-école d’Asie du Sud-Est. Photo: VNA
Le KRI Bima Suci, plus grand voilier-école d’Asie du Sud-Est. Photo: VNA

Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Le voilier-école KRI Bima Suci de la Marine indonésienne, commandé par le lieutenant-colonel Sugeng Hariyanto et accompagné de 345 officiers, marins et élèves officiers, a accosté le 10 mai au port de Saïgon-Hiep Phuoc, entamant une visite de courtoisie de quatre jours à Hô Chi Minh-Ville.

La cérémonie d’accueil s’est déroulée en présence du colonel Lê Dinh Nghi, de représentants du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, du Commandement de la 3e Région des garde-côtes vietnamiens, du Département des relations extérieures du ministère vietnamien de la Défense, ainsi que de l’ambassadeur d’Indonésie au Vietnam, Adam Mulawarman Tugio.

Immédiatement après la cérémonie d’accueil, les marins et l’orchestre du KRI Bima Suci ont offert au public un défilé et des performances musicales de tambours et de cuivres sur le port de Saïgon-Hiep Phuoc.

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Les marins et l’orchestre du KRI Bima Suci offrent au public un défilé et des performances musicales de tambours et de cuivres sur le port de Saïgon-Hiep Phuoc. Photo: VNA

Durant leur séjour à Hô Chi Minh-Ville, le commandement et l’équipage du navire déposeront une gerbe au monument du Président Hô Chi Minh, effectueront des visites de courtoisie auprès des autorités municipales et des dirigeants de la 7e Région militaire, et participeront à plusieurs activités d’échanges et de communication avec les officiers et soldats de la 2e Région navale ainsi qu’avec la population locale.

Cette visite contribuera à renforcer le partenariat stratégique entre le Vietnam et l’Indonésie, tout en consolidant la coopération entre les marines des deux pays dans les domaines des échanges d’expériences maritimes, de la recherche et du sauvetage, ainsi que des opérations de maintien de la paix.

Elle favorisera également les échanges culturels, la compréhension mutuelle et l’amitié entre les peuples vietnamien et indonésien.

Le KRI Bima Suci est actuellement le plus grand voilier-école naval d’Asie du Sud-Est. Le navire mesure 111,2 mètres de long, 13,65 mètres de large et 51,15 mètres de haut. Son pont principal se situe à environ 9,2 mètres au-dessus du niveau de la mer. Il est doté de trois mâts principaux et de 26 voiles, dont le mât le plus élevé atteint 49 mètres au-dessus du pont. Mis en service en 2017, le bâtiment est équipé de systèmes modernes de navigation et de transmission numérique des données.

En 2024, le KRI Bima Suci avait déjà effectué une visite au port de Hai Phong (Nord). -VNA

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