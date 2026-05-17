Société

Spiritualité, culture et solidarité au programme du Vesak 2570 à Da Lat

La fête du Vesak 2570 qui aura lieu prochainement à Da Lat, province de Lam Dong, proposera 15 activités mêlant spiritualité, culture, arts et engagement social, avec la participation attendue de dizaines de milliers de dignitaires religieux, fidèles et visiteurs. 

Cérémonie d’offrandes à l’occasion de l’anniversaire du Bouddha lors des célébrations du Vesak 2569 du calendrier bouddhique, le 12 mai 2025, au temple Tu Dam, dans la ville de Hue. Photo : VNA.
Cérémonie d’offrandes à l’occasion de l’anniversaire du Bouddha lors des célébrations du Vesak 2569 du calendrier bouddhique, le 12 mai 2025, au temple Tu Dam, dans la ville de Hue. Photo : VNA.

Lam Dong (VNA) – Dans l’après-midi du 16 mai, le Comité culturel du Comité central de la Sangha bouddhiste du Vietnam (Vietnam Buddhist Sangha - VBS) a annoncé que la fête du Vesak 2570 se tiendrait à Da Lat, province de Lam Dong.

Conçu comme un « parcours d’expériences », cet événement proposera 15 activités mêlant spiritualité, culture, arts et engagement social, avec la participation attendue de dizaines de milliers de dignitaires religieux, fidèles et visiteurs.

Bien que les principales cérémonies aient lieu du 23 au 25 mai, les festivités se poursuivront jusqu’au 1er juin 2026. Le public pourra notamment découvrir, au cœur des pinèdes de Da Lat, l’exposition « Le chemin de l’éveil », présentant 30 œuvres retraçant la vie du Bouddha, ainsi qu’un espace dédié à la gastronomie végétarienne et à la culture bouddhique sur la place Lam Vien. Parmi les moments marquants figure aussi la cérémonie de lâcher de papiers biodégradables « Écrire le lâcher-prise », organisée au bord du lac Xuan Huong, invitant les participants à cultiver la paix intérieure.

L’ouverture officielle est prévue le 23 mai avec la participation de 300 délégués. Dans la soirée, un programme intitulé « Illumination de sept fleurs de lotus » sera organisé sur la place Lam Vien, en référence aux sept pas du Bouddha à sa naissance.

Le 24 mai, une séance de méditation matinale en forêt précédera une procession solennelle reliant la pagode Linh Quang au lac Xuan Huong pour le rite traditionnel du bain du Bouddha. Un spectacle artistique sur une scène flottante viendra ensuite animer la soirée.

Au-delà de sa dimension religieuse, le Vesak 2570 mettra également l’accent sur la solidarité sociale, avec la remise de bourses d’études, l’inauguration de maisons de solidarité et l’organisation d’un « Marché à zéro dông » destiné aux familles défavorisées. Un événement de plantation d’arbres pour la protection de l’environnement figure également au programme. En clôture, deux défilés de 50 chars fleuris illumineront les rues de Da Lat les 30 et 31 mai. -VNA

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