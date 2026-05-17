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Indonésie : un musée pour honorer l’héritage du mouvement des travailleurs

La construction du musée s’inscrit dans les efforts de l’Indonésie pour préserver son patrimoine historique, promouvoir la justice sociale et renforcer les valeurs associées au Pancasila et à l’identité nationale. 

Construit sur un terrain d’environ 940 m², le site comprend un espace d’exposition et une maison commémorative. Photo: VNA
Construit sur un terrain d’environ 940 m², le site comprend un espace d’exposition et une maison commémorative. Photo: VNA

Jakarta (VNA) – Le président indonésien Prabowo Subianto a assisté, le 16 mai, à l’inauguration du musée et mémorial Marsinah dans le district de Nganjuk, dans la province de Java oriental. Ce lieu a été créé afin de rendre hommage au mouvement ouvrier et de préserver la mémoire des luttes pour les droits des travailleurs en Indonésie.

Lors de la cérémonie, le président Prabowo Subianto a souligné que ce musée n’était pas seulement un espace d’exposition, mais aussi une « trace de l’histoire » dédiée à Marsinah, ouvrière devenue un symbole du mouvement ouvrier indonésien après son assassinat en 1993 alors qu’elle défendait les droits des travailleurs.

Construit sur un terrain d’environ 940 m², le site comprend un espace d’exposition et une maison commémorative. Le musée conserve plusieurs objets liés à la vie de Marsinah, notamment son vélo d’écolière, son uniforme d’ouvrière, son sac, ses diplômes ainsi que des distinctions décernées par des organisations syndicales.

La construction du musée s’inscrit dans les efforts de l’Indonésie pour préserver son patrimoine historique, promouvoir la justice sociale et renforcer les valeurs associées au Pancasila et à l’identité nationale. -VNA

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