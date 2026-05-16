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Le bilan du naufrage d’une embarcation au large de la Malaisie s’alourdit

Les autorités malaisiennes ont annoncé une aggravation du bilan humain du naufrage d’une embarcation transportant des migrants clandestins au large de l’île de Pulau Pangkor, dans l’État de Perak. Les opérations de recherche et de sauvetage se poursuivent avec l’appui de plusieurs forces maritimes et aériennes.

Des sauveteurs recherchent les victimes. Photo : Xinhua/VNA
Des sauveteurs recherchent les victimes. Photo : Xinhua/VNA

Kuala Lumpur (VNA) – Le 15 mai, les autorités malaisiennes ont annoncé que le bilan du naufrage d’une embarcation transportant des migrants clandestins au large de l’île de Pulau Pangkor, dans l’État de Perak, à l’ouest du pays, survenu il y a une semaine, s’était alourdi à 16 morts.

Le directeur de l’Agence malaisienne de contrôle maritime (MMEA) de l’État de Perak, Mohamad Shukri Khotob, a indiqué que les équipes de secours avaient retrouvé quatre corps supplémentaires, portant ainsi le nombre total de victimes à 16. Au total, 23 personnes ont pu être secourues, a appris le correspondant de l’Agence vietnamienne d’information (VNA) en Malaisie.

Les opérations de recherche et de sauvetage se poursuivaient le 16 mai, soit le septième jour de la mission, avec la participation de la MMEA, des garde-côtes et de la marine royale malaisienne, appuyés par des patrouilleurs, des hélicoptères et des avions de surveillance. Mohamad Shukri a toutefois précisé que les recherches pourraient prochainement être suspendues.

Selon les premières informations communiquées par la MMEA, l’embarcation a sombré à environ 8,2 milles nautiques de l’île de Pulau Pangkor. Le bateau transportait près de 40 migrants clandestins partis de Kisaran, en Indonésie, à destination de plusieurs localités en Malaisie.- VNA

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