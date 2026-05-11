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Les dirigeants de l'ASEAN définissent la voie d'une région plus résiliente lors du 48e Sommet

Les dirigeants de l'ASEAN ont appelé à un renforcement de l'interconnexion énergétique régionale, à une diversification accrue des chaînes d'approvisionnement et à un développement plus rapide des énergies renouvelables, alors que le bloc cherche à consolider sa résilience face aux incertitudes mondiales croissantes.

Le secrétaire général de l'ASEAN, Kao Kim Hourn, annonce les résultats du 48e sommet de l'ASEAN et des réunions connexes qui se sont tenues récemment aux Philippines. (Photo : VNA)
Le secrétaire général de l'ASEAN, Kao Kim Hourn, annonce les résultats du 48e sommet de l'ASEAN et des réunions connexes qui se sont tenues récemment aux Philippines. (Photo : VNA)


Jakarta (VNA) – Les dirigeants de l'ASEAN ont appelé à un renforcement de l'interconnexion énergétique régionale, à une diversification accrue des chaînes d'approvisionnement et à un développement plus rapide des énergies renouvelables, alors que le bloc cherche à consolider sa résilience face aux incertitudes mondiales croissantes.

Annonçant les résultats du 48e sommet de l'ASEAN et des réunions connexes qui se sont tenues récemment aux Philippines, le secrétaire général de l'ASEAN, Kao Kim Hourn, a déclaré que le thème du sommet, « Construire notre avenir ensemble », reflétait la détermination de l'ASEAN à veiller à ce que les futurs chocs mondiaux ne dégénèrent pas en crises régionales.

La sécurité énergétique s'est imposée comme l'un des thèmes centraux du sommet, dans un contexte de préoccupations croissantes quant à une potentielle pénurie énergétique mondiale liée à l'escalade des tensions au Moyen-Orient. Les dirigeants de l'ASEAN ont souligné l'importance d'accélérer la mise en place du réseau électrique de l'ASEAN, d'élargir l'intégration énergétique régionale et d'accélérer la ratification de l'Accord de sécurité pétrolière de l'ASEAN (APSA).

La sécurité alimentaire a également occupé une place importante dans les discussions, les dirigeants s'engageant à maintenir les marchés ouverts, à garantir l'approvisionnement en biens essentiels et à accélérer la ratification de l'Accord de l'ASEAN sur le commerce des marchandises (ATIGA 2.0). Ils ont également souligné le rôle de la Réserve d'urgence de riz ASEAN Plus Trois (APTERR) dans le renforcement de la résilience de la région face aux perturbations des chaînes d'approvisionnement.

Selon Kao Kim Hourn, les dirigeants de l'ASEAN ont exprimé leur préoccupation quant à la sécurité des citoyens de l'ASEAN vivant et travaillant au Moyen-Orient, dans un contexte de fortes tensions géopolitiques. Le bloc a adopté une déclaration relative à la réponse à la crise au Moyen-Orient, définissant des mesures coordonnées dans les domaines de l'énergie, de l'alimentation, des finances, des chaînes d'approvisionnement et de l'assistance consulaire.

Le Secrétaire général de l'ASEAN a déclaré que le sommet avait adopté et approuvé 18 documents clés, tout en réaffirmant l'unité du bloc malgré les défis régionaux persistants, notamment la situation au Myanmar et les tensions frontalières entre le Cambodge et la Thaïlande.

Concernant le Myanmar, les dirigeants ont réitéré leur engagement à mettre en œuvre le Consensus en cinq points (5PC) et ont chargé les ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN de poursuivre les efforts de dialogue visant à promouvoir la réconciliation et à réduire la violence.

Un fait marquant du sommet a été l'adoption du Protocole de Cebu, qui modifie la Charte de l'ASEAN afin d'intégrer formellement le Timor-Leste parmi les États membres et de moderniser le drapeau et l'emblème du bloc pour refléter son adhésion. Il s'agit du premier amendement à la Charte de l'ASEAN depuis son adoption en 2007.

La coopération maritime a également été identifiée comme une priorité stratégique. Les dirigeants de l'ASEAN ont réaffirmé leur engagement à maintenir la paix, la sécurité et la liberté de navigation conformément à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM 1982), tout en plaidant pour des négociations substantielles et efficaces sur le Code de conduite en mer Orientale (COC).

Le Secrétaire général a déclaré que les États membres s'étaient engagés à accélérer les négociations et à œuvrer à la conclusion du COC cette année sous la présidence philippine de l'ASEAN.

Le Sommet a également approuvé des initiatives relatives à l'action climatique, à la résilience face aux catastrophes, au soutien aux micro, petites et moyennes entreprises (MPME), à la transformation numérique et à la croissance verte.- VNA

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