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Thaïlande et Laos renforcent leur coopération face au smog transfrontalier

Bangkok et Vientiane intensifient leur coordination dans le cadre de la stratégie « Ciel bleu », un mécanisme trilatéral avec le Myanmar, afin de mieux contrôler la pollution atmosphérique et les incendies responsables du smog dans la région.

Bangkok est couvert par le smog. Photo : Xinhua/VNA
Bangkok est couvert par le smog. Photo : Xinhua/VNA

Bangkok (VNA - La Thaïlande et le Laos ont convenu de renforcer leur coopération dans le cadre de la stratégie "Ciel bleu", un programme trilatéral impliquant également le Myanmar, destiné à lutter contre la pollution de l’air et le smog transfrontalier.

Lors d’une visite au Laos le 29 avril, le ministre thaïlandais des Ressources naturelles et de l’Environnement, Suchart Chomklin, s’est entretenu avec son homologue laotien, Linkham Douangsavanh. Les discussions ont principalement porté sur la gestion conjointe du smog et la gouvernance durable des ressources naturelles.

Les deux parties ont réaffirmé leur engagement à mettre en œuvre le Plan d’action 2024-2030 sur le smog transfrontalier, structuré autour de quatre axes prioritaires. Parmi ceux-ci figurent le développement d’une plateforme nationale de suivi de la qualité de l’air au Laos et la création d’un centre national de données.

Les deux pays ont également décidé de renforcer leur coordination en temps réel grâce à la « ligne directe WhatsApp Ciel bleu » établie au niveau des directeurs généraux. Cet outil vise à améliorer la réactivité face aux incendies de forêt et aux pics de pollution, particulièrement pendant la saison des brûlis agricoles.

La coopération inclura par ailleurs l’élaboration d’une cartographie commune des risques d’incendie ainsi que le renforcement des opérations conjointes de lutte contre les feux entre la Thaïlande, le Laos et le Myanmar.

Enfin, le plan prévoit le transfert de savoir-faire en matière d’agriculture sans brûlis et la mise en place de systèmes de traçabilité, notamment pour le maïs, afin de réduire l’impact des brûlis sur les chaînes d’approvisionnement régionales. - VNA

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