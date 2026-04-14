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La Thaïlande met en œuvre un plan d'aide d'urgence pour protéger son économie

Le gouvernement thaïlandais a alloué plus de 7,74 milliards de bahts du budget central pour aider les citoyens à faire face à la hausse des prix de l’énergie, subventionner les coûts de transport et mettre en œuvre des mesures visant à réduire le coût de la vie dans tout le pays.

Le ministre des Finances thaïlandais, Ekniti Nitithanprapas Photo : Gouvernement royal thaïlandais
Le ministre des Finances thaïlandais, Ekniti Nitithanprapas Photo : Gouvernement royal thaïlandais

Bangkok (VNA) - Le gouvernement thaïlandais a approuvé un vaste plan d'aide d'urgence visant à freiner l'inflation, à protéger les petites et moyennes entreprises (PME) et à renforcer la sécurité énergétique face à l'escalade des conflits au Moyen-Orient qui menace la croissance.

Le gouvernement thaïlandais a alloué plus de 7,74 milliards de bahts (environ 241 millions de dollars) du budget central pour aider les citoyens à faire face à la hausse des prix de l'énergie, subventionner les coûts de transport et mettre en œuvre des mesures visant à réduire le coût de la vie dans tout le pays.

Le plan vise à prévenir la stagflation en équilibrant les subventions publiques directes et une injection massive de crédits dans le secteur industriel, a déclaré le vice-Premier ministre et ministre des Finances, Ekniti Nitithanprapas, dans un communiqué du 11 avril.

Afin d'atténuer l'impact de la hausse du coût de la vie, le gouvernement augmentera les allocations mensuelles de 13,22 millions de bénéficiaires de la carte d'aide sociale, relevant le plafond des dépenses pour les biens de première nécessité de 300 à 400 bahts par mois, à compter du 13 avril.

Le ministère des Finances mobilise également les banques publiques pour promouvoir l'indépendance énergétique. La Banque d'épargne publique (GSB) créera un fonds de prêts préférentiels de 5 milliards de bahts destiné aux ménages pour l'installation de panneaux solaires ou l'achat de véhicules électriques, avec un plafond de prêt de 2 millions de bahts par personne. Parallèlement, la Banque gouvernementale du logement (GHB) proposera des prêts hypothécaires "Green Home" à un faible taux d’intérêt de 2,2 %.

Pour maîtriser la flambée des prix de l'énergie, le gouvernement a alloué plus de 2 milliards de bahts de subventions sur le carburant pour les camions et les transports publics pendant 42 jours, ainsi qu'un plan de 200 millions de bahts pour réduire les tarifs des transports publics durant le festival de Songkran. Par ailleurs, le ministre de l'Industrie, Varawut Silpa-archa, a annoncé un plan de soutien de 20 milliards de bahts destiné aux PME confrontées à la hausse de leurs coûts d'exploitation.

En outre, le gouvernement a demandé à tous les organismes publics de réduire leurs dépenses en annulant les voyages d'études internationaux et en les remplaçant par des alternatives nationales. Les employés du secteur public sont également incités à privilégier le télétravail afin de contribuer à la réduction de la consommation d'énergie pendant cette crise. -VNA

#Thaïlande #aide d'urgence
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